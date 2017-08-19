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Netflix önümüzdeki yıl dizi ve filmlere 7 milyar dolar harcayacak

Gelecek planları hakkında konuşan Netflix CEO'su Ted Sarandos, önümüzdeki yıl orijinal içeriğe ve lisans anlaşmalarına 7 milyar dolardan fazla harcayacaklarını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2013 yılında girdiği orijinal içerik alanında büyük başarı yakalayan ve hızla yükselen Netflix, film ve dizi seçkisini genişletmeye devam ediyor. Bir yandan orijinal dizi ve filmlere dev yatırımlar yapan Netflix, bir yandan da lisans anlaşmaları ile sevilen dizi ve filmleri kütüphanesine ekliyor.
Bu yıl orijinal içeriğe 6 milyar dolar harması beklenen Netflix, önümüzdeki yıl dizi ve filmler için daha da fazla harcayacak. Dün Variety'e konuşan Netflix CEO'su Ted Sarandos, 2018'de içeriğe 7 milyar dolardan fazla harcayacaklarını söyledi. Ne var ki bu kez içerik alanına yapılan yatırımın büyük bölümü orijinal içeriğe değil, halihazırda var olan dizi ve filmlerin lisans anlaşmalarına harcanacak.
Günümüzde içerik seçkilerinin büyük bölümünü lisan anlaşmaları ile topladıkları içeriklerin oluşturduğunu söyleyen Sarandos, orijinal içerikler ile lisansı alınmış içeriklerin aynı oranda olması için bir kaç yıl daha geçmesi gerekeceğini ifade etti.
Netflix önümüzdeki yıl içerik alanına yaptığı yatırımın büyük bölümünü lisans anlaşmalarına ayıracak olsa da bu durum orijinal içerik konusunda yavaşladığı anlamına gelmiyor. Netflix bu yıl sonuna kadar yayınladığı dizi ve filmlerle birlikte, 2017'de toplam 1000 saatten fazla orijinal içerik yayınlamış olacak.
Ayrıca şirket daha geçtiğimiz hafta televizyon dünyasının en başarılı yazar ve yapımcılarından biri olan Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder)'ın yapım şirketi Shondaland'i bünyesine katarak dizi alanında önemli bir yatırıma imza atmıştı.

http://bgr.com/2017/08/16/netflix-tv-7-billion-content/ Yorum Yaz
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Dürüstİnsan 2 yıl en beğenilen
Artık Witcher dizisine en az 150-200 milyon dolar para ayırırsın sevgili Netflix
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MessiTugi 2 yıl
Sense8'e de bütçe ayıramadınız mı
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tombombadil_07 2 yıl
Vpn ile Hollanda üzerinden girdim. MCU filmleri vs. vardı. Seneye ülkemizde de inşallah yayınlanır. Netflix ilk sene olunca fazla içerik yayınlamamış olabilir. Gelirleri sadece abonelik değildir. Bunun reklam gelirleri var. Kurucularının da arkası sağlamdır. Orjinal içeriklerin daha sonra satışı da mümkün.
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Ragnarok. 2 yıl
Türkiye'ye doğru düzgün içerik vermedikten sonra zırnık koklatmam.Torrent akar
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St Batuhan 2 yıl
Hala almayı düşünüyorum Netflix üyeliği ama Sense8 i iptal etmek gibi bir olay ciddi manada soğuttu. Zaten Spotify ve Origin Access ve EpisodeCalender a gidiyor. Üstüne Sinemia da düşüncem arasında, Netflix kalsın şimdilik diyorum bu nedenle.
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Lionel Fusco 2 yıl
Bu parayı nereden çıkartıyorlar anlayamıyorum. O kadar para üyeliklerden gelemez, kara para mı aklanıyor acaba

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.Meraxes. 2 yıl
Bu kadar bütçeye sahiptiniz madem niye pahalı diye Marco Poloyu harcadınız uleynnn

The Witcheri game of thrones kalitesinde birşey bekliyorum hadi netflix yap bişiler
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MDV 2 yıl
netflix ne zaman bu kadar butceye sahip oldu
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bladeGny 2 yıl
witcher'a yüklü bir bütçe ayırsalar iyi olur. malum game of thrones seneye bitecek. onun yerini doldurabilecek potansiyele sahip.
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BoJack Horseman 2 yıl
Deli para var adamlar her ülke için dizi çekiyor nerdeyse. Hindistan, Çin, Türkiye..
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axaxa 2 yıl
İyi para var bunlarda
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fuujitsu 2 yıl
Bu kadar para nereden geliyor anlamadım ben daha geçen gün Netflix in bilmem kaç milyar dolar borcu olduğu ile ilgili bir haber yayımlanmıştı.
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