Netflix önümüzdeki yıl dizi ve filmlere 7 milyar dolar harcayacak

2013 yılında girdiği orijinal içerik alanında büyük başarı yakalayan ve hızla yükselen Netflix, film ve dizi seçkisini genişletmeye devam ediyor. Bir yandan orijinal dizi ve filmlere dev yatırımlar yapan Netflix, bir yandan da lisans anlaşmaları ile sevilen dizi ve filmleri kütüphanesine ekliyor.

Bu yıl orijinal içeriğe 6 milyar dolar harması beklenen Netflix, önümüzdeki yıl dizi ve filmler için daha da fazla harcayacak. Dün Variety'e konuşan Netflix CEO'su Ted Sarandos, 2018'de içeriğe 7 milyar dolardan fazla harcayacaklarını söyledi. Ne var ki bu kez içerik alanına yapılan yatırımın büyük bölümü orijinal içeriğe değil, halihazırda var olan dizi ve filmlerin lisans anlaşmalarına harcanacak.

Günümüzde içerik seçkilerinin büyük bölümünü lisan anlaşmaları ile topladıkları içeriklerin oluşturduğunu söyleyen Sarandos, orijinal içerikler ile lisansı alınmış içeriklerin aynı oranda olması için bir kaç yıl daha geçmesi gerekeceğini ifade etti.

Netflix önümüzdeki yıl içerik alanına yaptığı yatırımın büyük bölümünü lisans anlaşmalarına ayıracak olsa da bu durum orijinal içerik konusunda yavaşladığı anlamına gelmiyor. Netflix bu yıl sonuna kadar yayınladığı dizi ve filmlerle birlikte, 2017'de toplam 1000 saatten fazla orijinal içerik yayınlamış olacak.

Ayrıca şirket daha geçtiğimiz hafta televizyon dünyasının en başarılı yazar ve yapımcılarından biri olan Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder)'ın yapım şirketi Shondaland'i bünyesine katarak dizi alanında önemli bir yatırıma imza atmıştı.

http://bgr.com/2017/08/16/netflix-tv-7-billion-content/