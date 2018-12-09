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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Televizyon üreticisi Çinli Hisense’in yeni telefonu TENAA’da listelendi

Çin’in büyük televizyon üreticilerinden Hisense yeni bir telefon modeli üzerinde çalışıyor. HLTE213M kod adlı cihaz TENAA üzerinde görüldü. Gelin öğrenilen detaylara yakından bakalım.
5 ay
5,6b
2
2
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Televizyon üreticisi Çinli Hisense’in yeni telefonu TENAA’da listelendi
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Bir dönem Anadolu Grubu’nun da ülkemizde satışını yaptığı televizyonlarıyla ünlü Hisense markası yeni bir telefon geliştiriyor. HLTE213M kod adına sahip cihaz TENAA üzerinde görüldü.

Hisense HLTE213M özellikleri

Firma giriş-orta seviye bir cihazı yüksek batarya ile buluşturarak kullanıcılara sunmak istemiş. 6.2 inç ekran, 720 x 1520 çözünürlüğe sahip. Son dönemin popüler tasarım modası su damlası çentik tasarımına sahip telefonun 3 GB RAM / 64 GB hafıza ve 4 GB RAM / 128 GB hafıza olmak üzere iki seçeneği bulunuyor. Kamera kısmında 13 MP arka ve 8 MP ön olmak üzere bir paket sunulmuş. TENAA’ya göre ilginç bir şekilde parmak izi sensörü bulunmuyor. Hisense’nin yeni telefonun en çok dikkat çeken özelliği ise sınıfına göre oldukça büyük sayılabilecek 4400mAh batarya ile birlikte gelmesi. Son olarak 156,62 x 73,38 x 8,29 mm boyutları ve 169.8 gram ağırlığı olan cihazın Android 8.1 Oreo ile gelmesi bekleniyor. İşlemci noktasında herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak firmanın tanıttığı benzeri bir model Snapdragon 636 ile gelmişti.

Ayrıca Bkz. "Huawei P Smart (2019)'un Geekbench skoru belli oldu"

Daha önceden Hisense HLTE213T adında başka bir model daha görülmüştü. Yeni modelinde benzeri özelliklere sahip olduğu gözüküyor. İki cihaz arasındaki tek fark bu modelde 3 GB RAM seçeneğinin bulunması. HLTE213T King Kong 4 adıyla tanıtılmıştı. Bir dönem televizyonlarıyla ülkemizde de boy göstermiş Hisense, telefon üretimi konusunda ne kadar ciddi şu an için bilinmiyor ama yıllardır yeni modeller çıkarmakta.


https://www.gizmochina.com/2018/12/08/hisense-hlte213m-gets-tenaa-certified/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
"6.2 inç ekran boyutunda 720 x 1520 çözünürlük" yazmışsınız da.
6.2 inç ekrana göre "ÇÖPünürlük" olacaktı. Düzeltirseniz...
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Seyrim 5 ay
Çinliler cep telefonunda gelecek gördü sanırım..
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
"6.2 inç ekran boyutunda 720 x 1520 çözünürlük" yazmışsınız da.
6.2 inç ekrana göre "ÇÖPünürlük" olacaktı. Düzeltirseniz...
Yanıtla +7
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