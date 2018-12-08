Huawei P Smart (2019)'un Geekbench skoru belli oldu

Huawei’nin fiyat performans noktasında oldukça beğenilen serisi P Smart ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cihaza ait render görselleri ve özellikleri ortaya çıkmıştı. Bu sefer Geekbench tarafında fark edilen cihazın Android 9 Pie sürümüyle geleceği doğrulandı.

Huawei POT-LX1

Daha önceki FCC sertifika bilgilerinde “Potter” yan adını taşıyan Huawei P Smart 2019, POT-LX3 koduyla görüntülenmişti. Geekbench üzerinde sızdırılan cihazın kodu ise POT-LX1 olarak görülüyor. Kısacası farklı bir varyantın test sonucu karşımızda. Geekbench üzerindeki bilgilere göre telefonun Android 9 Pie ile geleceği kesinleşmiş oldu. Ayrıca bu versiyonda 3 GB RAM bulunuyor. 8 çekirdekli baz frekansı 1.71 GHz olan Kirin 710 da cihazın temelini oluşturuyor. Bu donanımlarla birlikte P Smart (2019) tek çekirdekte 1517, çoklu çekirdekte 5535 puan almayı başarmış. Rakibi Qualcomm’a ait Snapdragon 710 işlemcisiyle neredeyse aynı performansta olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei P Smart (2019)’un Ocak ayında Avrupa satışlarına başlanması bekleniyor. Ülkemizde de oldukça popüler bir model olduğu için Ocak ayı Türkiye’yi de işaret edebilir. Daha önceden sızdırılan tüm özelliklere ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

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Huawei P Smart (2019) özellikleri

Ekran: 6.2 inç boyutunda, 1080x2340(Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran

6.2 inç boyutunda, 1080x2340(Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran Boyut: 155.2 x 73.4 x 7.8 mm

155.2 x 73.4 x 7.8 mm İşlemci: Kirin 710 (8 çekirdekli, 4x2.2 GHz Cortex-A73 ve 4x1.7 GHz Cortex-A53)

Kirin 710 (8 çekirdekli, 4x2.2 GHz Cortex-A73 ve 4x1.7 GHz Cortex-A53) RAM: 3 GB/4 GB

3 GB/4 GB Kamera: 13 MP(?) + 2 MP(?) arka, 24 MP(?) ön kamera

13 MP(?) + 2 MP(?) arka, 24 MP(?) ön kamera Depolama: 32 GB/64GB

32 GB/64GB Batarya: 3320mAh

3320mAh İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (EMUI 9.0)

Android 9.0 Pie (EMUI 9.0) Diğer: microUSB 2.0, Parmak izi (arka tarafta), 200-250 Euro fiyat

https://www.gizmochina.com/2018/12/08/geekbench-listing-reveals-huawei-p-smart-2019-will-run-android-pie/