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Huawei P Smart (2019)'un Geekbench skoru belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda render görselleriyle tasarımı gözler önüne serilen Huawei P Smart (2019) modeli Geekbench üzerinde görüldü. 3 GB RAM’e sahip cihaz Android 9.0 Pie ile geliyor.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei P Smart (2019)'un Geekbench skoru belli oldu
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Huawei’nin fiyat performans noktasında oldukça beğenilen serisi P Smart ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cihaza ait render görselleri ve özellikleri ortaya çıkmıştı. Bu sefer Geekbench tarafında fark edilen cihazın Android 9 Pie sürümüyle geleceği doğrulandı.

Huawei POT-LX1

Daha önceki FCC sertifika bilgilerinde “Potter” yan adını taşıyan Huawei P Smart 2019, POT-LX3 koduyla görüntülenmişti. Geekbench üzerinde sızdırılan cihazın kodu ise POT-LX1 olarak görülüyor. Kısacası farklı bir varyantın test sonucu karşımızda. Geekbench üzerindeki bilgilere göre telefonun Android 9 Pie ile geleceği kesinleşmiş oldu. Ayrıca bu versiyonda 3 GB RAM bulunuyor. 8 çekirdekli baz frekansı 1.71 GHz olan Kirin 710 da cihazın temelini oluşturuyor. Bu donanımlarla birlikte P Smart (2019) tek çekirdekte 1517, çoklu çekirdekte 5535 puan almayı başarmış. Rakibi Qualcomm’a ait Snapdragon 710 işlemcisiyle neredeyse aynı performansta olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei P Smart (2019)'un Geekbench skoru belli oldu
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Huawei P Smart (2019)’un Ocak ayında Avrupa satışlarına başlanması bekleniyor. Ülkemizde de oldukça popüler bir model olduğu için Ocak ayı Türkiye’yi de işaret edebilir. Daha önceden sızdırılan tüm özelliklere ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Delikli ekrana sahip Huawei Nova 4'ün fotoğrafları yayınlandı"

Huawei P Smart (2019) özellikleri

  • Ekran: 6.2 inç boyutunda, 1080x2340(Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran
  • Boyut: 155.2 x 73.4 x 7.8 mm
  • İşlemci: Kirin 710 (8 çekirdekli, 4x2.2 GHz Cortex-A73 ve 4x1.7 GHz Cortex-A53)
  • RAM: 3 GB/4 GB
  • Kamera: 13 MP(?) + 2 MP(?) arka, 24 MP(?) ön kamera
  • Depolama: 32 GB/64GB
  • Batarya: 3320mAh
  • İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (EMUI 9.0)
  • Diğer: microUSB 2.0, Parmak izi (arka tarafta), 200-250 Euro fiyat

https://www.gizmochina.com/2018/12/08/geekbench-listing-reveals-huawei-p-smart-2019-will-run-android-pie/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 ay
Huaweının telefonları guzel olmakla beraber hep buyuk ebattalar,ayrıca bu modelde o batarya oldukca zayıf kalmıs,6.2 ınc kasada ve o ekranı besleme acısından 4000 cok daha ıdeal olurdu dıye dusuyorum.
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Okisht 5 ay
1799 olur
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ELİF ZEYNEP YILDIZ 5 ay
daha güzel olabilirdi
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kırmızı panda 5 ay
Micro usb...
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Patren 5 ay
Batarya olmamış, en az 3750 mah koysalardı bari.
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canguler917 5 ay
huawei'in tr fiyatlandırmasına bakarak 3000 tl çıkış fiyatı öngörüyorum. fazlası olur ama azı olmaz
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