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Çinli akıllı telefon üreticisi Meitu üretimi durduruyor

Markasını Xiaomi’ye lisanslayan Çinli Meitu donanım üretiminden çekiliyor. Artan rekabet nedeniyle maliyetleri karşılamakta zorlanan Meitu böyle bir karar almak zorunda kaldı.
1 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarında yer verdiği üst seviye ön kamera sistemleri ile ismini duyduğumuz Çinli Meitu üretimi durdurma kararı aldı. Bundan böyle Meitu markasını taşıyan akıllı telefonlar Xiaomi tarafından üretilecek.

Sadece marka

2008 yılında telefon pazarına adımını atan Meitu ürettiği modellerle belirli bir pay çevresinde varlığını sürdürdü. Standart telefon segmentinde hâkim unsurların baskısı nedeniyle akıllı telefon segmentine geçiş yapan Meitu burada da tutunamadı.

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Çift veya 3 ön kamera gibi DxOMark testlerinden başarılı puanlar alan sistemler geliştirse de istediği satışları yapamadı. Geçen yıl 415 milyon dolar gelir elde eden firma yüzde 37 kayıp yaşadı. Mobil bölüm ise yüzde 50 civarında düştü.

Maliyetleri karşılayamayacak hale gelen Meitu’ya can suyu Xiaomi olmuştu. Meitu marka haklarını devralan Xiaomi ayrıca firmanın yüz tanıma, görsel bilişim, resim yapılandırma ve yüz güzelleştirme teknolojilerini de kataloğuna ekledi. Meitu bu anlaşmada satılan telefonlardan belirli bir yüzde alacak.

Üretim maliyetlerinden kurtulan Meitu yaz aylarında üretimi tamamen durdurma kararı aldı. Böylece BlackBerry gibi donanım üretiminden çıkmış oluyor. Sadece marka olarak akıllı telefon pazarında faaliyet gösterecek.

 

https://www.gizmochina.com/2019/03/22/meitu-will-stop-making-phones/ Yorum Yaz
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CoreXXX 1 ay
firmanın batmasına sevinenler var. ya kardeşim alma beğenme sorun değil ama ne kadar çok üretici olursa rekabet ve çeşitlilik artar. büyük resme bakın böyle küçük hesaplara değil
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mkyb 1 ay
Meizu'nun çakması. Çinliler kendi kendilerini bile taklit ediyor.

Meizu 2003 yılında kuruldu. Meitu ise 2008'de kurulmuş.
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Amd64x2 1 ay
Durdurmasa hata olurmuş. Telefonlara bak 6630 dan hallice
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