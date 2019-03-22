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Razer Phone 3 için umut ışığı

Çinli oyun devi Tencent ve Razer arasında yapılan iş birliği kapsamında popüler Tencent oyunları Razer Phone serisi için optimize edilecek. Bununla birlikte Razer Phone 3 için umut ışığı da olabilir.
1 ay
3,2b
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5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında oyuncu odaklı telefon trendini modern haliyle yeniden başlatan Razer ne yazık ki bunu çok fazla sürdüremedi. Diğer bölümlere kaynak ayırmak adına mobil bölümü kapattığı geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

Umut ışığı

Razer’ın mobil bölümü kapatması elbette Razer Phone 3 projesi için işlerin yolunda gitmediği anlamına geliyordu. Kaynaklar projenin süresiz olarak rafa kaldırıldığını ifade etmişti.

Bununla birlikte bir son dakika sürprizi ümitleri yeniden canlandırdı. Gelen bilgilere göre Razer ve Çinli oyun devi Tencent arasında geniş çaplı bir iş birliği anlaşması imzalandı. İş birliği kapsamında PUBG Mobile gibi Tencent oyunlarının Razer telefonlarında en akıcı şekilde çalışması hedefleniyor.

Ayrıca Bkz. "Nokia telefonları yanlışlıkla Çin’e veri göndermiş!"

İş birliği donanım, yazılım ve servisleri kapsıyor. Bu anlamda optimizasyonun yanı sıra servisler ve reklam gösterimleri ile yeni gelir modellerinin oluşturulması hedefleniyor. Razer patronu Min Liang Tan mobil oyunculuğa daha fazla yatırım yapacaklarını açıkladı.

Görünüşte iş birliğinin Razer Phone 3 ile ilgili bir noktaya değinmediği söylenebilir ancak takipçiler bazı ipuçları yakalamış durumda. Liang Tan’ın yatırım yapmaya devam edeceklerini söylemesinin yanında Tencent gibi bir devle hali hazırda devam etmeyecek ve başarısız satışlar yapan bir telefon serisi için anlaşma yapmak çok akla yatkın gelmiyor. Normalde Xiaomi BlackShark ve ZTE Nubia Red gibi oyuncu odaklı telefonlar büyük satış rakamlarına ulaşmış durumda. Bu tarz iş birliklerinin bu markalarla yapılması daha verimli olabilir.

Tencent’in oyun dünyasındaki ağırlığı devasa boyutlarda ve Riot Games’den tutun Blizzard’a kadar pek çok firmada ortaklığı mevcut. Dolaylı olarak oyun dünyasında en çok gelir elde eden firma da Tencent oluyor. Firmanın oyuncu odaklı bir telefon üzerinden kendi mobil oyunlarını pazarlaması önemli bir seçenek olabilir.

 

https://www.slashgear.com/razer-and-tencent-mobile-partnership-raises-hope-for-razer-phone-3-21570738/ Yorum Yaz
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tahir40 1 ay en beğenilen
Oyuncu telefonu diye bi saçmalık olmadı olmayacak. Aynı işlemci ram gpu, kenardan yeşili verip 2 katı para tokatlayacak kefal arıyorlar...
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mb76 1 ay
Oyuncu telefonu olarak eklenebilecek tek özellik throttle engelleyici fan. Sadece asus rogda var. Başka hiçbirşey amiral gemilerden hiçbir fark yaratmaz. Bütün cihazlar throttla giriyor. Ayrıca androidi ne kadar optimize edersen et dandik bir iphone 6s veya 7de fps düşük olsa bile oyun her zaman daha akıcı ve snapdragon 855li androidden 2 saat önce oyuna giriyorsun zaten kim iosluysa onlar ilk giriyor bakıyosun androidler asker gibi dizilmişler loading ekranında donuk bekliyorlar. Hareket edenlerin iphone ipad olduğunu da biliyosun zaten. Pubg için androidden ne yapsan iosun poposundaki kıl olamaz. Sıkıntı şu ki iphone da throttla girip ekran parlaklığını kısıyor o yüzden bi fanla oyun oynamak en iyisi zaten.
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Mr. Jingles 1 ay
Amiral gemisi tüm telefonlar zaten oyun telefonu klasmanında.
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WB 1 ay
Oyuncu diz ustu gibi yalan dolan isler
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tahir40 1 ay en beğenilen
Oyuncu telefonu diye bi saçmalık olmadı olmayacak. Aynı işlemci ram gpu, kenardan yeşili verip 2 katı para tokatlayacak kefal arıyorlar...
1 Yanıt Yanıtla +10
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mb76 1 ay tahir40
Yanlış, Asus rog phone farkı var. Oyuncu telefonu olarak eklenebilecek tek özellik throttle engelleyici fandır. Sadece asus rogda var. Başka hiçbirşey amiral gemilerden hiçbir fark yaratmaz dediğin gibi. Bütün cihazlar throttla giriyor. Ayrıca pubgde androidi ne kadar optimize edersen et külüstür bir iphone 6s veya 7de fps düşük olsa bile oyun her zaman daha akıcı ve snapdragon 855li androidden 2 saat önce oyuna giriyorsun zaten kim iosluysa onlar ilk giriyor bakıyosun androidler asker gibi dizilmişler mal mal loading ekranında donuk bekliyorlar. Hareket edenlerin iphone ipad olduğunu da biliyosun zaten. Pubg için androidden ne yapsan iosun poposundaki kıl olamaz. Sıkıntı şu ki iphone da throttla girip ekran parlaklığını kısıyor o yüzden bi fanla oyun oynamak en iyisi zaten. Asusun özelliği termal iletimi arkaya fanın önüne veriyor. Diğer tüm telefonlarda malesef termal iletim ekrana yapılıyor ekrana fan koyarsanız ekranı göremezsiniz :D Asus rog gibi performans alabilmeniz için telefonu modlayıp termal macun ve bakır folyo ile ısıyı arkaya almanız lazım. gogıla lg g5 cooling mod yazın xdada 3. sayfada aliminyumlu gördüğünüz mod asusda dahili olarak geliyor malesef dünyadaki tek thorotlsız telefon bu yüzden ve 5 saat oyun oynayayaım yavaşlamasın diyorsanız dünyadaki tek telefon.
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