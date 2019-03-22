Razer Phone 3 için umut ışığı

Akıllı telefon pazarında oyuncu odaklı telefon trendini modern haliyle yeniden başlatan Razer ne yazık ki bunu çok fazla sürdüremedi. Diğer bölümlere kaynak ayırmak adına mobil bölümü kapattığı geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

Umut ışığı

Razer’ın mobil bölümü kapatması elbette Razer Phone 3 projesi için işlerin yolunda gitmediği anlamına geliyordu. Kaynaklar projenin süresiz olarak rafa kaldırıldığını ifade etmişti.

Bununla birlikte bir son dakika sürprizi ümitleri yeniden canlandırdı. Gelen bilgilere göre Razer ve Çinli oyun devi Tencent arasında geniş çaplı bir iş birliği anlaşması imzalandı. İş birliği kapsamında PUBG Mobile gibi Tencent oyunlarının Razer telefonlarında en akıcı şekilde çalışması hedefleniyor.

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İş birliği donanım, yazılım ve servisleri kapsıyor. Bu anlamda optimizasyonun yanı sıra servisler ve reklam gösterimleri ile yeni gelir modellerinin oluşturulması hedefleniyor. Razer patronu Min Liang Tan mobil oyunculuğa daha fazla yatırım yapacaklarını açıkladı.

Görünüşte iş birliğinin Razer Phone 3 ile ilgili bir noktaya değinmediği söylenebilir ancak takipçiler bazı ipuçları yakalamış durumda. Liang Tan’ın yatırım yapmaya devam edeceklerini söylemesinin yanında Tencent gibi bir devle hali hazırda devam etmeyecek ve başarısız satışlar yapan bir telefon serisi için anlaşma yapmak çok akla yatkın gelmiyor. Normalde Xiaomi BlackShark ve ZTE Nubia Red gibi oyuncu odaklı telefonlar büyük satış rakamlarına ulaşmış durumda. Bu tarz iş birliklerinin bu markalarla yapılması daha verimli olabilir.

Tencent’in oyun dünyasındaki ağırlığı devasa boyutlarda ve Riot Games’den tutun Blizzard’a kadar pek çok firmada ortaklığı mevcut. Dolaylı olarak oyun dünyasında en çok gelir elde eden firma da Tencent oluyor. Firmanın oyuncu odaklı bir telefon üzerinden kendi mobil oyunlarını pazarlaması önemli bir seçenek olabilir.