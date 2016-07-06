Çinli firmalar Sahra Altı Afrika enerji sektöründe giderek güçleniyorlar

Sahra Altı Afrika’da elektriğe ulaşım dünyanın geri kalanıyla kıyaslandığında hâlâ oldukça geride seyrediyor. Bölgede elektriğe ulaşamayan insanların sayısı 635 milyonun üzerinde. Enerji sektörünün gelişmesi için ise sermaye ve teknolojiye ulaşımın yanı sıra kapasite inşası ve ciddi miktarda yatırım gerekiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından aktarılan yeni raporda Çinli enerji şirketlerinin yaptığı yatırımların her geçen gün bölgenin enerji sektörünün kalkınmasında daha büyük rol oynadığı kaydediliyor. Bugüne kadar Çinli şirketler tarafından yapılan enerji yatırımlarında nükleer enerji dışında bütün çeşitler bulunuyor. OECD (Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü) ülkelerinin aksine, Çinli firmalar büyük hidroelektrik santralleri ve kömür santralleri de inşa ediyorlar.

Rakamlarla bu yatırımların boyutunu daha da belirginleştirmek gerekirse; 2010 ve 2015 yılları arasında Çinli şirketler bölgeye yaklaşık 13 milyar dolarlık yatırım yapmışlar. Bunun yanında, aynı yıllar arasında bölgede Çinli şirketlerin asıl üstlenici rolünü üstlendikleri projeler ise yatırımların %30’u olma özelliğini taşıyorlar. Bu projelerin arasında 200’den fazla sıfırdan inşa edilen proje yer alıyor. Çinli şirketlerin bugüne kadar kurduğu ve kurmakta olduğu enerji kapasitesi ise 17 GW seviyesinde. Bu da bölgedeki kurulu gücün %10’una tekabül ediyor.

Çinli şirketler kömür tesisleri kursalar da asıl yoğunlaştıkları alan hidroelektrik santralleri. Kurulan tesislerin %56’sı yenilenebilir enerji ile çalışmakta, bu tesislerin %49’u ise hidroelektrik santrallerinden meydana gelmekte. Hidroelektriğin yanı sıra biyoyakıt, atık enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji tesisleri de bölgedeki ülkelere kurulan tesisler arasında.

Çinli şirketlerin üstlendiği projelerdeki asıl amaç ise bölgenin elektriğe ulaşımını güçlendirmek. 2010 ve 2020 yılları arasındaki zaman diliminde 120 milyon insanın elektriğe bir şebeke vasıtasıyla ulaşması bekleniyor.

http://cleantechnica.com/2016/07/06/chinese-companies-increasingly-important-sub-saharan-africa-power-sector/