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Çinli firmalar Sahra Altı Afrika enerji sektöründe giderek güçleniyorlar

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan yeni rapora göre, Çinli firmalar Sahra Altı Afrika enerji sektöründe gün geçtikçe daha da önemli rol oynuyorlar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Sahra Altı Afrika’da elektriğe ulaşım dünyanın geri kalanıyla kıyaslandığında hâlâ oldukça geride seyrediyor. Bölgede elektriğe ulaşamayan insanların sayısı 635 milyonun üzerinde. Enerji sektörünün gelişmesi için ise sermaye ve teknolojiye ulaşımın yanı sıra kapasite inşası ve ciddi miktarda yatırım gerekiyor.
Uluslararası Enerji Ajansı tarafından aktarılan yeni raporda Çinli enerji şirketlerinin yaptığı yatırımların her geçen gün bölgenin enerji sektörünün kalkınmasında daha büyük rol oynadığı kaydediliyor. Bugüne kadar Çinli şirketler tarafından yapılan enerji yatırımlarında nükleer enerji dışında bütün çeşitler bulunuyor. OECD (Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü) ülkelerinin aksine, Çinli firmalar büyük hidroelektrik santralleri ve kömür santralleri de inşa ediyorlar.
Rakamlarla bu yatırımların boyutunu daha da belirginleştirmek gerekirse; 2010 ve 2015 yılları arasında Çinli şirketler bölgeye yaklaşık 13 milyar dolarlık yatırım yapmışlar. Bunun yanında, aynı yıllar arasında bölgede Çinli şirketlerin asıl üstlenici rolünü üstlendikleri projeler ise yatırımların %30’u olma özelliğini taşıyorlar. Bu projelerin arasında 200’den fazla sıfırdan inşa edilen proje yer alıyor. Çinli şirketlerin bugüne kadar kurduğu ve kurmakta olduğu enerji kapasitesi ise 17 GW seviyesinde. Bu da bölgedeki kurulu gücün %10’una tekabül ediyor.
Çinli şirketler kömür tesisleri kursalar da asıl yoğunlaştıkları alan hidroelektrik santralleri. Kurulan tesislerin %56’sı yenilenebilir enerji ile çalışmakta, bu tesislerin %49’u ise hidroelektrik santrallerinden meydana gelmekte. Hidroelektriğin yanı sıra biyoyakıt, atık enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji tesisleri de bölgedeki ülkelere kurulan tesisler arasında.
Çinli şirketlerin üstlendiği projelerdeki asıl amaç ise bölgenin elektriğe ulaşımını güçlendirmek. 2010 ve 2020 yılları arasındaki zaman diliminde 120 milyon insanın elektriğe bir şebeke vasıtasıyla ulaşması bekleniyor.

http://cleantechnica.com/2016/07/06/chinese-companies-increasingly-important-sub-saharan-africa-power-sector/ Yorum Yaz
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TheLastNinja 3 yıl
Emperyalist zorbalara kalsa oradakiler insan bile değil ki yatırım, yardım vb. işler yapılsın. Allah'tan Çin gibi bir devlete milli birlik nasip oldu da Dünyanın her yerine bu şekilde yatırım yapıyorlar. Karşılığında tabii ki yer altı kaynaklarını çıkarma işleme gibi ayrıcalıkları oluyor. abd-ingiltere-israil gibi iç savaş çıkarıp birbirlerine öldürtmüyorlar sevgili Çin'li insanlar. Burada da Türkleri kışkırtmak için uzun yıllardır, Türkistan'da zulüm vs. safsatası yaymaya çalışıyorlar, (benzeri olarak) burada da aynı zulmü ülkenin doğusunda yaşayan insanlara Türklerin uyguladığı pompalanıp duruyor yine aynı emperyalistler tarafından.
Kısacası Çin iyi ki varsın, Dünyada kötülüğü yayıp duran, sürekli yakıp yıkan ülkelere sen dur diyeceksin ve gelecek yıllar senin yılların olacak, inşallah sayende Türkiye de rahat soluk alacak Dünya da.
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selmand 3 yıl
Ucretsiz mi yapiyorlar
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kadirirdem 3 yıl
çinliler her alanda iyi yükseliyor bakalım hayırlısı...
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