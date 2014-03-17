Çin'li güvenlik ekibi, Safari'nin açığını kullanarak sisteme sızmayı başardı

Çin’li güvenlik takımı Keen, her yıl yüzlerce güvenlik uzmanını bir araya getiren PWN2OWN etkinliği kapsamında yaptıkları çalışmada Safari’de bugüne kadar keşfedilmeyen açığı ortaya çıkardı.
Etkinliğin ikinci gününde yaptıkları üst düzey çalışmada Keen ekibi, buldukları iki açık ile Safari WebKit’indeki bir kusuru kullanıp rastgele kod çalıştırarak OS X’in sistem düzeyindeki açığıyla Apple’ın sandbox’ını aştılar.
Yaptıkları çalışmanın oldukça kompleks olduğuna dikkat çeken Keen ekibi, Apple’ın OS X için yaptığı “çok güvenli” iddiasının genel olarak doğru olduğunu söyledi. Ekip, buldukları açık ve sistemin güvenliğiyle ilgili sözlerine şöyle devam etti:
"OS X’de açık bulunsa dahi, bu açıktan faydalanmak çok da kolay değil. Biz yaptığımız bu çalışmayla, gelişmiş teknolojiler kullanarak sisteme sızılabileceğini gösterdik. Ancak genel olarak OS X, güvenik konusunda diğer işletim sistemlerinden çok daha iyi seviyede."
Apple temsilcilerinin de yer aldığı etkinlikte ortaya çıkan açığın, Apple tarafından hızlı şekilde kapatılması bekleniyor.
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ama bu yapılamayacağı anlamına gelmiyor arkadaşlarında dediği gibi %100 güvenli sistem olmaz
ama bu şuan apple da minimum düzeyde ve kullanıcılar bundan memnun geçen windows kurdum mac e 15 dk sonra tarayıcı kendşi kendine sayfalar açmaya başladı anasayfa değişmemeye başladı ve bunun 15 dkda olması çok ilginç
- Güvenilir sitelerde dolaşmadığına.
- Gördüğün her linke, videoya tıkladığına ve "flash player'ın güncellenmesi lazım" gibi sahte uyarılarına kanıp anlamsız setup dosyalarını çalıştırdığına.
- İndirmek istediğin dosyanın adına sahip zararlı bir .exe dosyasını alıp gerçek olduğuna inanıp çalıştırdığına.
Aslında düşününce üçüncü ile ikinci hemen hemen aynı şeyler. Ama dursun zararı yok
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Dünyada %100 güvenli birşey yoktur.
Hacker atasözü
Kaldıki Angela Merkel'in bile kriptolu telefonları dinleniyorsa bunlar hayli hayli olur.
Saygılarımla
popülerleşmeye açığın artmasının bi alakası yok ..
açığın artmasının kırmak isteyen sayısıyla da alakası yok ..
Her zaman hepsi istatistik toplar. Ama sadece kullanım istatistiği değil. Diğer bilgilerimizi de topluyorlar.
Donanımsal arka kapılar, güncelleme servisleri. Hepsinin amacı farklı.
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