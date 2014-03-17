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Çin'li güvenlik ekibi, Safari'nin açığını kullanarak sisteme sızmayı başardı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,2b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Çin'li güvenlik ekibi, Safari'nin açığını kullanarak sisteme sızmayı başardı

Çin’li güvenlik takımı Keen, her yıl yüzlerce güvenlik uzmanını bir araya getiren PWN2OWN etkinliği kapsamında yaptıkları çalışmada Safari’de bugüne kadar keşfedilmeyen açığı ortaya çıkardı.

Etkinliğin ikinci gününde yaptıkları üst düzey çalışmada Keen ekibi, buldukları iki açık ile Safari WebKit’indeki bir kusuru kullanıp rastgele kod çalıştırarak OS X’in sistem düzeyindeki açığıyla Apple’ın sandbox’ını aştılar.

Yaptıkları çalışmanın oldukça kompleks olduğuna dikkat çeken Keen ekibi, Apple’ın OS X için yaptığı “çok güvenli” iddiasının genel olarak doğru olduğunu söyledi. Ekip, buldukları açık ve sistemin güvenliğiyle ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"OS X’de açık bulunsa dahi, bu açıktan faydalanmak çok da kolay değil. Biz yaptığımız bu çalışmayla, gelişmiş teknolojiler kullanarak sisteme sızılabileceğini gösterdik. Ancak genel olarak OS X, güvenik konusunda diğer işletim sistemlerinden çok daha iyi seviyede."

Apple temsilcilerinin de yer aldığı etkinlikte ortaya çıkan açığın, Apple tarafından hızlı şekilde kapatılması bekleniyor.


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balcis 5 yıl en beğenilen
simgenin güzelliğine bak ios 8 böyle pastel ve sade simgelerle gelsin.
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ByGalaxyS3 5 yıl
Her sistem hacklenebilir ama onemli olan en az hacklenen sistem ve bence bu ios sistemi gozukuyor
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1 Avatar
Tom Hagen 5 yıl
osx açık olarak hem windowstan hem android'den çok daha iyi. Bu yüzden windowsta bulunan milyonlarca açık haber sayılmıyor ama apple'da ki açık olay oluyor..
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dreampowder 5 yıl
en güvenli sistem internete bağlı olmayan sistemdir der hackerlar
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mhasturk 5 yıl
Safari HTML5 desteği ile çok geride.
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carman 5 yıl
osx deki güzellik bir dosya indirdiğinzde acaba virüs girermi diye düşünmüyorsunuz çünkü apple pazarda çok fazla hakimiyeti yok (ama adamlarım zaten pazarın tamanına hakim olma planlarınında olduğunu sanmıyorum öyle olsa windows gibi dağıtırdı ) bu yüzden osx için millet uğraşmıyor hacklemek yada virüs sokmak için
ama bu yapılamayacağı anlamına gelmiyor arkadaşlarında dediği gibi %100 güvenli sistem olmaz
ama bu şuan apple da minimum düzeyde ve kullanıcılar bundan memnun geçen windows kurdum mac e 15 dk sonra tarayıcı kendşi kendine sayfalar açmaya başladı anasayfa değişmemeye başladı ve bunun 15 dkda olması çok ilginç
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OsbourneReynolds 5 yıl carman
Açıkçası bunun sadece 15 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşmesi üç şeye işarettir:

- Güvenilir sitelerde dolaşmadığına.
- Gördüğün her linke, videoya tıkladığına ve "flash player'ın güncellenmesi lazım" gibi sahte uyarılarına kanıp anlamsız setup dosyalarını çalıştırdığına.
- İndirmek istediğin dosyanın adına sahip zararlı bir .exe dosyasını alıp gerçek olduğuna inanıp çalıştırdığına.

Aslında düşününce üçüncü ile ikinci hemen hemen aynı şeyler. Ama dursun zararı yok
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ennns 5 yıl
iOS 7.1 için safari üzerinden eskisi gibi jailbreak çıksa keşke
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Afyonteam 5 yıl
oda biseymi bizim geo yapmıs yine yapacagını
Geohot Wins $150,000 For Finding ChromeOS Exploits bit.ly/1gwD8kB
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Creation Epic 5 yıl
Merhaba,
Dünyada %100 güvenli birşey yoktur.
Hacker atasözü
Kaldıki Angela Merkel'in bile kriptolu telefonları dinleniyorsa bunlar hayli hayli olur.
Saygılarımla
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TALLEX 5 yıl
Bu yüzden mac
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keskin53 5 yıl
işletim sistemi populeştıkce acık artar cunku kırmak isteyen sayısı artar
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matmuhendisi 5 yıl keskin53
keskin53

işletim sistemi populeştıkce acık artar cunku kırmak isteyen sayısı artar

popülerleşmeye açığın artmasının bi alakası yok ..
açığın artmasının kırmak isteyen sayısıyla da alakası yok ..
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ByGalaxyS3 5 yıl
Her sistem hacklenebilir ama onemli olan en az hacklenen sistem ve bence bu ios sistemi gozukuyor
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umut_baris 5 yıl
Hiçbir sistem güvenli değildir. Sadece öyle gözükür.

Her zaman hepsi istatistik toplar. Ama sadece kullanım istatistiği değil. Diğer bilgilerimizi de topluyorlar.

Donanımsal arka kapılar, güncelleme servisleri. Hepsinin amacı farklı.
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