"Eagle Plan" ile Türk mühendisler Çin’den teknoloji transfer edecek

Vodafone ve Huawei arasında gerçekleştirilen iş birliği ile Vodafone Red Academy’de görev alan 30 Türk mühendis, Çin’deki Huawei Academy’de 3 hafta sürecek özel bir teknik sertifikasyon programına katılacak. 4.5G’nin yanı sıra 5G’ye hazırlık kapsamında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirecek mühendisler, ülkemizin uçtan uca dijital kalkınmasını ve imkanlardan en üst düzeyde yararlanılmasını sağlayacak.

Çin’in Hangzhou kentinde bulunan, 400’den fazla eğitmen ve 180 sınıfın yanı sıra 12 teknik laboratuvara sahip Huawei Eğitim Merkezi’ne giden çalışanlar, Vodafone'un şebeke sistemine uygun olarak geliştirilen özel bir simülasyon üzerinden eğitim görme fırsatı yakalayacak.

"Eagle Plan" programı sayesinde mühendislerine bilgi birikimi anlamında büyük katkı sağlayacak olan Vodafone, diğer taraftan şirket içi eğitimlerle tüm çalışanların daha yetenekli bireyler haline gelmesini hedefliyor. Türkiye’nin de dahil olduğu 11 ülkenin merkezinde olan Huawei Academy ise ülkemizde nitelikli bilişim elemanlarını yetiştirilmesi adına yaklaşık 6 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.