"Eagle Plan" ile Türk mühendisler Çin’den teknoloji transfer edecek

Haber Editörü
Vodafone ve Huawei arasında gerçekleştirilen iş birliği ile Vodafone Red Academy’de görev alan 30 Türk mühendis, Çin’deki Huawei Academy’de 3 hafta sürecek özel bir teknik sertifikasyon programına katılacak. 4.5G’nin yanı sıra 5G’ye hazırlık kapsamında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirecek mühendisler, ülkemizin uçtan uca dijital kalkınmasını ve imkanlardan en üst düzeyde yararlanılmasını sağlayacak.
Çin’in Hangzhou kentinde bulunan, 400’den fazla eğitmen ve 180 sınıfın yanı sıra 12 teknik laboratuvara sahip Huawei Eğitim Merkezi’ne giden çalışanlar, Vodafone'un şebeke sistemine uygun olarak geliştirilen özel bir simülasyon üzerinden eğitim görme fırsatı yakalayacak.
"Eagle Plan" programı sayesinde mühendislerine bilgi birikimi anlamında büyük katkı sağlayacak olan Vodafone, diğer taraftan şirket içi eğitimlerle tüm çalışanların daha yetenekli bireyler haline gelmesini hedefliyor. Türkiye’nin de dahil olduğu 11 ülkenin merkezinde olan Huawei Academy ise ülkemizde nitelikli bilişim elemanlarını yetiştirilmesi adına yaklaşık 6 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.
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Birileri asiri iyimser hayal kuruyorlar .
Uyanin. Dogrusu boyle degil...
Ornek vermek gerekirse Cisco, Oracle, Microsoft bu isleri iyi yapiyor. Genel kultur anlaminda Network, DB, Bilgi Sistemleri yonetimi egitimleri verirken, ayrica kendi cihazlarinin bu alanlardaki kullanimi uzerine uzmanlik egitimleri de veriyorlar.
Sonuc olarak bu egitimler tabiki egitimi alan insanlar acisindan yararli, onlari islerinde daha verimli, etkili uzmanlar haline getirebiliyor. Ama bu egitimi alan kisiler egitim kapsamindaki konulari ogrendikleri icin gidip Switch, DB, isletim sistemi gelistirmeye baslamiyorlar. Daha ziyade egitimi aldiklari sitemlerin gonullu pazarlamacilari oluyorlar :)
Normal olarak Cisco nun bilimum egitimini sertifikalrini almis birisi bulundugu ortamlarda Cisco cihazlarin yayginlasmasini tercih eder, ayni sekilde Oracle DB admin sertifikasi almis birisi isyerinde DB konusunda bir yatirim yapilacagi durumda tercihini zaten iyi bildigi ilgili firmadan yana kullanacaktir.
Demem o ki Huawei ve Vodafone guzel reklam yapmis burada. Egitimi alacak Turk Muhendislere simdiden basarilar, her halukarda faydalanirlar.
Ama Turkler olarak gogsumuzu kabartacak bir durum yok burada. Haber yapmaya degecek bir olayda yok. Ancak ilgili firmalarin reklami yapilmis oluyor buradada.
Göz boyamak için kelime oyunları yapıyorlar yada EDİTÖR yapıyor :D
Yersen.