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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Eagle Plan" ile Türk mühendisler Çin’den teknoloji transfer edecek

Huawei ve Vodafone ortaklığıyla başlatılan "Eagle Plan" isimli eğitim programıyla Çin’e gönderilecek Türk mühendisler, burada edinecekleri tüm bilgi ve deneyimi Türkiye’ye taşıyacak.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Vodafone ve Huawei arasında gerçekleştirilen iş birliği ile Vodafone Red Academy’de görev alan 30 Türk mühendis, Çin’deki Huawei Academy’de 3 hafta sürecek özel bir teknik sertifikasyon programına katılacak. 4.5G’nin yanı sıra 5G’ye hazırlık kapsamında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirecek mühendisler, ülkemizin uçtan uca dijital kalkınmasını ve imkanlardan en üst düzeyde yararlanılmasını sağlayacak.
Çin’in Hangzhou kentinde bulunan, 400’den fazla eğitmen ve 180 sınıfın yanı sıra 12 teknik laboratuvara sahip Huawei Eğitim Merkezi’ne giden çalışanlar, Vodafone'un şebeke sistemine uygun olarak geliştirilen özel bir simülasyon üzerinden eğitim görme fırsatı yakalayacak.
"Eagle Plan" programı sayesinde mühendislerine bilgi birikimi anlamında büyük katkı sağlayacak olan Vodafone, diğer taraftan şirket içi eğitimlerle tüm çalışanların daha yetenekli bireyler haline gelmesini hedefliyor. Türkiye’nin de dahil olduğu 11 ülkenin merkezinde olan Huawei Academy ise ülkemizde nitelikli bilişim elemanlarını yetiştirilmesi adına yaklaşık 6 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

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BekirARSLAN 2 yıl en beğenilen
Gönderse dahi çok birşey değişmez 3 haftada ne öğreneceklermis cidden merak içindeyim! Bide 3 hafta ile Türkiye'yi kalkindiracaklar 3 haftalık eğitimle helal olsun....
Gönderse dahi çok birşey değişmez 3 haftada ne öğreneceklermis cidden merak içindeyim! Bide 3 hafta ile Türkiye'yi kalkindiracaklar 3 haftalık eğitimle helal ol...
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sis651 2 yıl
Teknoloji transferi garip bir ifade olmuş. Altüstü şu olursa şu düğmeye basacak, bu olursa şuraya tıklayacak, böyle bir senaryoda şöyle şöyle yapacak vs. kendi Huawei donanımını verimli kullanma üzerine bir eğitim olacaktır bu. Yoksa aman aman 3 haftada teknolojiyi kökünden öğretecek bir öğretmen yoktur. :)
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kadirirdem 2 yıl
3 hafta'da bir gelişme olmaz ama hayırlısı olsun.
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smart1978 2 yıl
Endustri Casuslugu diye birsey var. Hicbir ulke kendisine rakip olacak kadar bilgi paylasimi yapmaz. Aksine kendi yazilimlari ile Turkkiye yi parmaklarinda oynatirlar veya stratejik olaylarda ve zamanlarda ariza vs cikartirlar Turkiye dekiler de cozemez haliyle ...
Birileri asiri iyimser hayal kuruyorlar .
Uyanin. Dogrusu boyle degil...
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Eminn72 2 yıl
3 haftada Çin'den alsalar alsalar e-sigara alırlar
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aktorun 2 yıl
Hicbir ulkenin Turk Muhendisleri egitip kendisine rakip teknoloji uretecek elemanlar yaratacagina inanmiyorum. Egitimler genelde ya firmanin kendi uretmis oldugu cihazlarin uygulanmasi uzerine olur yada genel kultur kapsaminda teknoloji anlatimi seklinde olur.
Ornek vermek gerekirse Cisco, Oracle, Microsoft bu isleri iyi yapiyor. Genel kultur anlaminda Network, DB, Bilgi Sistemleri yonetimi egitimleri verirken, ayrica kendi cihazlarinin bu alanlardaki kullanimi uzerine uzmanlik egitimleri de veriyorlar.
Sonuc olarak bu egitimler tabiki egitimi alan insanlar acisindan yararli, onlari islerinde daha verimli, etkili uzmanlar haline getirebiliyor. Ama bu egitimi alan kisiler egitim kapsamindaki konulari ogrendikleri icin gidip Switch, DB, isletim sistemi gelistirmeye baslamiyorlar. Daha ziyade egitimi aldiklari sitemlerin gonullu pazarlamacilari oluyorlar :)
Normal olarak Cisco nun bilimum egitimini sertifikalrini almis birisi bulundugu ortamlarda Cisco cihazlarin yayginlasmasini tercih eder, ayni sekilde Oracle DB admin sertifikasi almis birisi isyerinde DB konusunda bir yatirim yapilacagi durumda tercihini zaten iyi bildigi ilgili firmadan yana kullanacaktir.
Demem o ki Huawei ve Vodafone guzel reklam yapmis burada. Egitimi alacak Turk Muhendislere simdiden basarilar, her halukarda faydalanirlar.
Ama Turkler olarak gogsumuzu kabartacak bir durum yok burada. Haber yapmaya degecek bir olayda yok. Ancak ilgili firmalarin reklami yapilmis oluyor buradada.
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kırmızı çekiç 2 yıl
Çin'de eğitim aldıktan sonra başka şirkete kapağı atarlar
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infom@n 2 yıl
Çinden birşey almanın yeni adı "Teknoloji transferi".
Göz boyamak için kelime oyunları yapıyorlar yada EDİTÖR yapıyor :D
Yersen.
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BekirARSLAN 2 yıl en beğenilen
Gönderse dahi çok birşey değişmez 3 haftada ne öğreneceklermis cidden merak içindeyim! Bide 3 hafta ile Türkiye'yi kalkindiracaklar 3 haftalık eğitimle helal olsun....
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