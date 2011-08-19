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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli müşteriler tamir edilmiş iPhone’ları sıfır gibi sattığı için Apple'ı suçluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,4b
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin’de bir süre önce sahte Apple mağazaları olduğu ortaya çıkmış ardından Çin hükümeti bu mağazalardan 22 tanesinin faaliyetlerini durdurmuştu. Çin’deki Apple mağazalarından yine şikayet haberi geldi ancak bu kez orijinal olanlarından.

Refurbished kelimesi arızalı bir cihazın tamir edilerek belirli bir garanti altında tekrar satışa sunulması anlamına gelmekte. Refurbished ürünler orijinallerden daha ucuza temin edilebiliyor. 

Pekin’in Joy City bölgesindeki orijinal Apple mağazasından iPhone alan iki müşteri bir yıl olması gereken garantinin satın alma tarihinden bir ay önce bittiğini farketti. Daha sonra Pekin’deki resmi Apple Store veya yetkili satıcılardan mobil cihaz alan 4 kişinin daha aynı durumda olduğu ortaya çıktı. Sahte cihazları aldığınından şüphelenen müşterilere aslında tamir edilmiş iPhone’ların satıldığı anlaşıldı.

Sahte cihaz uzmanı Wang Hai konuyla ilgili olarak müşterilere tamir edilmiş cihazların satıldığının teyit edildiğini, mağazanın müşterilere sıfır cihaz vererek konuyu savuşturmaya çalıştığını belirtti.

Hai tamir edilerek düşük fiyattan satılması gereken telefonların sıfırmış gibi satılmasının büyük bir hile olduğunu, Apple’ın bu hareketinin Çinli müşterilerin gururunu kırdığını ve ek olarak tazminat ödemesi gerektiğini açıkladı. Hai ayrıca bu durumda olan başka müşteriler varsa Apple’a karşı hukuk mücadelesi içerisine girmesi konusunda çağrı yaptı.

Apple konuyla ilgili resmi açıklama yapmazken bir mağaza çalışanı refurbish ürün satılması gibi bir durumun asla sözkonusu olmayacağını belirtti. Ancak böyle bir durum Apple’ın güvenilirliğini ciddi zaafiyete uğratabilir.

Refurbished ürün aldığından şüphelenenler cihazda Ayarlar-Genel-Hakkında kısmından garanti tarihinin satın alma işleminden bir yıl sonrasına olup olmadığını kontrol edebilirler.

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bocekgrafik 8 yıl en beğenilen
Apple nereden para kazanacağım derken iyce şirazeden çıkmış durumda. Parasız kalmış gibi sinekten yağ çıkarmaya gitmiş. Bu Apple'ın güvenilirliğine kendi kendine vurduğu darbedir. Bu kadar azan bir firmaya ancak kendi yaptığı hatayla imajını kaybedebilirdi zaten.
Macintosh kullanıcısıyım ancak Apple'ın patent davaları ve bazı rakip firma ürünlerinin kimi ülkelerde satışını engellemeye çalışması başta olmak üzere son birkaç yıldır ki politikalarından ve ürünlerinden dolayı memnun değilim zaten. Birinin Apple'a dersini vermesi gerekiyor. Ne demek ya rakip firmanın ürününün satışını engellettirmek, nasıl bir ticari ahlaktır bu?
Nasıl ki Microsoft zamanında tekelci şirket diye ABD mahkemeleri tarafından yaptırıma maruz kaldıysa, aynısının Apple'a da uygulanması taraftarıyım.
Apple nereden para kazanacağım derken iyce şirazeden çıkmış durumda. Parasız kalmış gibi sinekten yağ çıkarmaya gitmiş. Bu Apple'ın güvenilirliğine kendi kendin...
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Şahi_13 8 yıl The Catalyst
The Catalyst


mustafam33

çinlilere o telefonlar çok bile


+1 en güzel yorum



Kibrinizi ve bir milleti topyekün hakir görmenizi esefle kınarım.Saygılar.
The Catalystmustafam33çinlilere o telefonlar çok bile+1 en güze...
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northernlights 8 yıl
Dikkatli olmak lazım kimin ne yapacağı belli olmuyor.
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hacı.basat 8 yıl
Türkiye'de bu olaydan çok çekiyoruz, malesef tüketici mahkemesi maddi zararı bile tam anlamıyla karşılamıyor. Mal alıyorsun, 3-5 ay sonra kusur çıkıyor kasten yapılmış hem de, gitgel gitgel başın dönüyor, son çare tüketici mahkemesine gidiyorsun, sana sadece ürün iade yada yenisiyle değişim imkanı veriyor, satıcıya hiç bir ceza yada bu sürede sana yaşattığı sıkıntı adına bir uyarı bile verilmiyor.
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sinuhe.s 8 yıl
Vay anasını sayın seyırcıler ..
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some_one 8 yıl
Ayarlar/Genel/Hakkinda da garanti tarihi mi yaziyormus, uydurma haber.
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mk2kill 8 yıl
Bütün telefon piyasasını çakma telefonla olduran çinlilere refurbished iPhone bile fazla. Alın kutusuyla oynayın siz.
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Virinom 8 yıl
İyi olmuş çinliler bütün dünyaya çakma dandik mal kakalarken kimsenin gıkı çıkmıyor
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alpa07 8 yıl

xxxartistxxx

İyi olmuş çinliler bütün dünyaya çakma dandik mal kakalarken kimsenin gıkı çıkmıyor


Çin Olmasa o kullandıgın pc yi 2 katı fiyatına alırsın.
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Şahi_13 8 yıl Virinom
xxxartistxxx

İyi olmuş çinliler bütün dünyaya çakma dandik mal kakalarken kimsenin gıkı çıkmıyor


Çinliler dünyaya "dandik mal" kakalamaz ve bunu haketmez. Uluslararası ticarete ahkam kesmeyiniz. [>:]
Yüksek kar marjı peşindeki ithalatçılar Çin üreticilerinden "ucuz ve dandik" mal üretmelerini talep ederek bu ürünleri ülkelerinin iç piyasasına kaptırmaları ile, Çin'in masum vatandaşlarına açgözlü apple'ın refurbished ürünleri itelemesinin ilgisi yoktur, bu Apple firmasının HAYSİYET sahibi olmayan, O KOCA TİCARET HACMİNE RAĞMEN ticaret etiğine VAKIF OLAMAMIŞ bir firma olduğuna dalalet eder, Kİ nethekim Çinliler yasal haklarını kullanarak kurtlu düzenbaz elmaya gereken KÜLTÜR ve HUKUK dersini vermişlerdir. Pekte hoş olmuştur benim nazarımda.
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Şahi_13 8 yıl
3kağıtçı kurtlu elma seni gidi :D
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mehmetgirgin 8 yıl
bunu yasallaştırsalar güzel olur.herkes ucuza Iphone edinebilir
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detroit21 8 yıl
Adam almis telefonu begenmemis geri vermis bi akillida gelmis almis olay bu :D
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OverClocK1ng 8 yıl
Daha da vardır da onlar ortaya çıkmamıştır. Cihazı satarlarken "Amaan garantisi 1 sene değil de 11 ay. Ne var yani. 11.ayda cihaz bozulacak değil ya" demişlerdir. Şansına da cihaz 11. ayda bozulunca ortaya çıkmıştır. 1 ay sonra bozulsaydı garanti bittiği için ücretli tamir olacak ve olay hiç ortaya çıkmayacaktı. Şans işte. Bunun gibi daha bir sürü kişi daha vardır kesin....
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Dovahkiin 8 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Daha da vardır da onlar ortaya çıkmamıştır. Cihazı satarlarken "Amaan garantisi 1 sene değil de 11 ay. Ne var yani. 11.ayda cihaz bozulacak değil ya" demişlerdir. Şansına da cihaz 11. ayda bozulunca ortaya çıkmıştır. 1 ay sonra bozulsaydı garanti bittiği için ücretli tamir olacak ve olay hiç ortaya çıkmayacaktı. Şans işte. Bunun gibi daha bir sürü kişi daha vardır kesin....


Garantisi 11 ay değilmiş ama hocam, aldıklarında zaten garantinin bitimi üzerinden 1 ay geçmiş.
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