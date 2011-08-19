Çinli müşteriler tamir edilmiş iPhone’ları sıfır gibi sattığı için Apple'ı suçluyor

Çin’de bir süre önce sahte Apple mağazaları olduğu ortaya çıkmış ardından Çin hükümeti bu mağazalardan 22 tanesinin faaliyetlerini durdurmuştu. Çin’deki Apple mağazalarından yine şikayet haberi geldi ancak bu kez orijinal olanlarından.





Refurbished kelimesi arızalı bir cihazın tamir edilerek belirli bir garanti altında tekrar satışa sunulması anlamına gelmekte. Refurbished ürünler orijinallerden daha ucuza temin edilebiliyor.





Pekin’in Joy City bölgesindeki orijinal Apple mağazasından iPhone alan iki müşteri bir yıl olması gereken garantinin satın alma tarihinden bir ay önce bittiğini farketti. Daha sonra Pekin’deki resmi Apple Store veya yetkili satıcılardan mobil cihaz alan 4 kişinin daha aynı durumda olduğu ortaya çıktı. Sahte cihazları aldığınından şüphelenen müşterilere aslında tamir edilmiş iPhone’ların satıldığı anlaşıldı.





Sahte cihaz uzmanı Wang Hai konuyla ilgili olarak müşterilere tamir edilmiş cihazların satıldığının teyit edildiğini, mağazanın müşterilere sıfır cihaz vererek konuyu savuşturmaya çalıştığını belirtti.





Hai tamir edilerek düşük fiyattan satılması gereken telefonların sıfırmış gibi satılmasının büyük bir hile olduğunu, Apple’ın bu hareketinin Çinli müşterilerin gururunu kırdığını ve ek olarak tazminat ödemesi gerektiğini açıkladı. Hai ayrıca bu durumda olan başka müşteriler varsa Apple’a karşı hukuk mücadelesi içerisine girmesi konusunda çağrı yaptı.





Apple konuyla ilgili resmi açıklama yapmazken bir mağaza çalışanı refurbish ürün satılması gibi bir durumun asla sözkonusu olmayacağını belirtti. Ancak böyle bir durum Apple’ın güvenilirliğini ciddi zaafiyete uğratabilir.





Refurbished ürün aldığından şüphelenenler cihazda Ayarlar-Genel-Hakkında kısmından garanti tarihinin satın alma işleminden bir yıl sonrasına olup olmadığını kontrol edebilirler.