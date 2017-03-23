Siemens yazılımının parçası gibi görünen malware 10 fabrikaya yayıldı

Kötü amaçlı yazılımlar bu sefer de teknoloji devi Siemens’i hedef aldı. The Register tarafından paylaşılan habere göre Siemens’in 10 farklı fabrikasındaki endüstriyel donanımlarda malware bulundu. Siemens’e ait olan bir yazılım gibi görünerek programlanabilir mantık denetleyicilerine giriş yapmayı başaran malware, yaklaşık 4 sene fark edilememiş.

Dragos Security tarafından keşfedilen malware, CEO Robert Lee’nin yaptığı açıklamalara göre kasıtlı olarak endüstriyel donanımlara yerleştirilmiş. Malware’in yapısı, nasıl çalıştığı ve donanımlara ne gibi zararlar verdiği açıklanmadı ancak Lee tarafından yapılan açıklamada yazılımdan “crimeware” olarak bahsedildi. Bunu yanı sıra malware'in muhtemelen aktif olmadığı da açıklamada yer aldı.

Dragos Security, her sene yaklaşık 3000 üretim alanın sıradan malwareler tarafından etkilendiğini tahmin ediyor. Bu alanlardaki donanımlar ve cihazlar için özel olarak geliştirilmemiş kötü amaçlı yazılımlar, çoğu zaman çalışanların depolama cihazları tarafından taşınıyorlar. Siemens’in donanımlarındaki gibi özel malwarelere ise son derece nadir rastlanıyor.

https://www.theregister.co.uk/2017/03/22/malware_siemens_plc_firmware/