Çinli telefon üreticisi bombayı patlattı: Google'ın Android Başkan Yardımcısı, Xiaomi'ye geçti

Çinli akıllı telefon üreticileri birkaç sene öncesine kadar klonlama yöntemiyle küresel üreticilerin telefonlarını taklit ediyordu. Ancak Oppo ve Xiaomi gibi Çinli telefon üreticileri, bu gidişe dur diyerek kopya ürün yerine Apple-Samsung-HTC gibi firmaların cihazları ile rekabet edebilecek, yüksek satış başarısı yakalayan telefonlar ortaya koymayı başardı. İşte bu üreticilerden Xiaomi, hem geliştirdiği iddialı telefon modelleri hem de MIUI kullanıcı arayüzü gibi çözümler ile kısa sürede dünya çapında tanınır oldu. Çıkardığı telefonlar Çin'de kapış kapış giden, insanların alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu Xiaomi, son pazar araştırmasına göre anavatanı Çin'de, Apple'ı da geride bırakmayı başardı.

Bu yılın sonuna kadar 15 milyon adetlik satış hedefini gerçekleştirmeyi hedefleyen Xiaomi, şu an sadece Çin ve Tayvan pazarında varlık gösterirken, önümüzdeki yıl global pazara açılmanın en azından belli başlı ülkelere giriş yapmayı amaçlıyor. İşte bu amacından ötürü şirket, herhangi bir Çinli telefon firmasından beklenmeyecek bir hamle yaptı ve Google'ın Android Ürün Yönetimi'nden sorumlu başkan yardımcısı Hugo Barra'yı transfer etti. Google'ı yakından takip edenlerin bildiği üzere Barra, düzenli olarak gerçekleştirilen Google I/O etkinliklerinin ekran yüzü haline gelmiş ve Android ekosistemindeki sürüm ve cihaz yeniliklerini bizzat kendisi tanıtır olmuştu.

Google yaptığı açıklama ile Barra'nın ayrılışı doğrular ve yeni kariyerinde ona başarılıar dilerken, Barra da bundan böyle Xiaomi adına görev yapacağını teyit etti. Çinli üreticide, global faaliyetlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapacak Barra, hem Android'e liderlik etmesi, hem Google ile ilişkileri hem de sahip olduğu derin sektör deneyimi ile Xiaomi'nin global açılım ve yeni ürün geliştirme stratejilerine ciddi katkı yapacak gibi görünüyor. Görünen o ki, Çinli üreticiler oyuna daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bakıyor ve bu durum hiç şüphe yok ki küresel markalar için şimdiden endişe yaratması gereken bir konu. Bakalım Çin cephesinde daha ne gibi sürprizler ile karşılaşacağız bunu bekleyip göreceğiz ancak bildiğimiz bir gerçek var ki; Çinli üreticiler çok agresif geliyor!....



