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Çinli telefon üreticisi bombayı patlattı: Google'ın Android Başkan Yardımcısı, Xiaomi'ye geçti

5 yıl
1,5b
1
54
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çinli telefon üreticisi bombayı patlattı: Google'ın Android Başkan Yardımcısı, Xiaomi'ye geçti
Çinli akıllı telefon üreticileri birkaç sene öncesine kadar klonlama yöntemiyle küresel üreticilerin telefonlarını taklit ediyordu. Ancak Oppo ve Xiaomi gibi Çinli telefon üreticileri, bu gidişe dur diyerek kopya ürün yerine Apple-Samsung-HTC gibi firmaların cihazları ile rekabet edebilecek, yüksek satış başarısı yakalayan telefonlar ortaya koymayı başardı. İşte bu üreticilerden Xiaomi, hem geliştirdiği iddialı telefon modelleri hem de MIUI kullanıcı arayüzü gibi çözümler ile kısa sürede dünya çapında tanınır oldu. Çıkardığı telefonlar Çin'de kapış kapış giden, insanların alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu Xiaomi, son pazar araştırmasına göre anavatanı Çin'de, Apple'ı da geride bırakmayı başardı. 
Bu yılın sonuna kadar 15 milyon adetlik satış hedefini gerçekleştirmeyi hedefleyen Xiaomi, şu an sadece Çin ve Tayvan pazarında varlık gösterirken, önümüzdeki yıl global pazara açılmanın en azından belli başlı ülkelere giriş yapmayı amaçlıyor. İşte bu amacından ötürü şirket, herhangi bir Çinli telefon firmasından beklenmeyecek bir hamle yaptı ve Google'ın Android Ürün Yönetimi'nden sorumlu başkan yardımcısı Hugo Barra'yı transfer etti. Google'ı yakından takip edenlerin bildiği üzere Barra, düzenli olarak gerçekleştirilen Google I/O etkinliklerinin ekran yüzü haline gelmiş ve Android ekosistemindeki sürüm ve cihaz yeniliklerini bizzat kendisi tanıtır olmuştu. 
Google yaptığı açıklama ile Barra'nın ayrılışı doğrular ve yeni kariyerinde ona başarılıar dilerken, Barra da bundan böyle Xiaomi adına görev yapacağını teyit etti. Çinli üreticide, global faaliyetlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapacak Barra, hem Android'e liderlik etmesi, hem Google ile ilişkileri hem de sahip olduğu derin sektör deneyimi ile Xiaomi'nin global açılım ve yeni ürün geliştirme stratejilerine ciddi katkı yapacak gibi görünüyor. Görünen o ki, Çinli üreticiler oyuna daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bakıyor ve bu durum hiç şüphe yok ki küresel markalar için şimdiden endişe yaratması gereken bir konu. Bakalım Çin cephesinde daha ne gibi sürprizler ile karşılaşacağız bunu bekleyip göreceğiz ancak bildiğimiz bir gerçek var ki; Çinli üreticiler çok agresif geliyor!....


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senersongur 5 yıl en beğenilen
Turkcell de hala T40 yapadursun.
2 Yanıt Yanıtla +51
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Alper# 5 yıl
Android camiasının korktuğu başına geliyor. Çinliler fiyat/performans oranını tutturursa dünyada olduğu gibi ülkemizde ilgi yüksek olur.

Belli başlı firmalarda sahip olduğu teknoloji ve adıyla satmaya devam eder ama büyük bir darbe yemeye hazırlıklı olmaları lazım.

Dünya ekonomisin uzak doğuya doğru kayması yıllardır bilinen bir şey ve Çinliler harbiden böyle küçük adımlar atıp devlet desteğiyle çok iyi işlerin altında kalkabilir.

Etrafımızda ki elektronik yada değil çoğu eşya Çin'den geliyor akıllı telefon neden Çinlileri kendi markasıyla gelmesin.

Vallahi eylül ayı çok hareketli geçecek, bakalım Çinliler ne gibi işlere kalkışmış merak ettim. Büyük üreticiler büyük kozlarını oynayacak.
Android camiasının korktuğu başına geliyor. Çinliler fiyat/performans oranını tutturursa dünyada olduğu gibi ülkemizde ilgi yüksek olur.Belli başlı...
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magicool 5 yıl senersongur
senersongur

Turkcell de hala T40 yapadursun.

aynen, telefon diye fi tarihinden kalma çöplükleri olmadık fiyata itelemeye çalışsınlar ancak
senersongurTurkcell de hala T40 yapadursun.aynen, telefon diye fi tarihinden kalma çöplükleri olmadık fiyata itelemeye ...
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serafon 5 yıl
Rajeesh

serafon
magicool
senersongur Turkcell de hala T40 yapadursun.
aynen, telefon diye fi tarihinden kalma çöplükleri olmadık fiyata itelemeye çalışsınlar ancak
Siz yapın da görelim haydi oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz. Çinli üreticiler bu noktaya ilk telefonlarıyla mı geldiler. Yıllardır onlarca yüzlerce ürün ürettiler. O tecrübe birike birike bu noktaya geldi. Onların ilk telefonuyla Turkcellin ilk telefonu arasında uçurum var kalite açısından ki Turkcell elektronik firması bile değil. Biz milliyetçi vs geçiniriz ama hiç alakası yok.Batısı da doğusu da bizden 10 kat fazla milliyetçi, vatanına bağlı.Siz ancak tüketim kölesi olmuşsunuz, birşeyler üretseydiniz bu işlerin ne kadar emekle ve adım adım olduğunu bilirdiniz. Adamlar en ufak değişiklik yapıyor hemen elimdeki çöp oldu deyip bir sürü para harcayıp bir daha alıyorsunuz. Mümkün olduğunca yerli kullanın ki buradaki firmalar da birşeyler yapmaya cesaret etsinler. Turkcellin telefonu şuradakilerin %95 inin işini fazlasıyla görür, ama yok illa herşey en üst seviye olacak. Bu demek değil turkcell vb birisi kalitesiz mal yapsın üstüne yatsın. Ama elinden geleni yapıyor ama seviyesi yeterli değilse veya yavaş yavaş ilerliyorsa onu da hoş görmek ve desteklemek lazım. Ben asıl arçelik vb firmaları merak ediyorum, biraz tatlı para kazanmayı bırakıp teknolojiye yatırım yapıp riske girseler diye. Bizim insanlarımızın da artık tüketicilikten üreticiliğe, boş slogan vatanseverliğinden gerçekten çalışarak, birbirine yardım ederek, paylaşarak gerçek vatanseverliğe geçmelerini diliyorum.
of siz yapında kartı çekilmiş hemen turkcellde ki para bende olsun bende yapayım anasını satayım, çinliler çuvalla satıyor onları artık üstüne tek isim yapıştırıyorsun aman ne zor turkcell, türk insanının kanını emmeyi alışkanlık haline getirdiği için fazla bir şey beklememek lazım


Ben Turkcell'i savunmuyorum. Olayı özetledim. 1.si yapma iradesini ortaya koymak 2.si en üstü hedeflemek 3. sü iş planı yapıp kaynak değerlendirmesi yapmak ki en önemlisi insan kaynağı. Benim için burada üretilmesinden ziyade burada tasarlanması daha önemlidir ilk etapta 4. sü İş planını hayata geçirmek, tedarik zinciri, insan kaynağı istihdamı, ilerisi için nitelikli insan kaynaklarının artırılması, yerli tedarik oranının artırılması çalışmaları vb. 5.si ilk ürünleri yapmak ve pazarlama faaliyetleri. Sonrası bu döngüde çıtayı sürekli yukarı çekmek ve daireyi büyütmek. En önemlisi sürekli bu konuda uzman insan toplamak ve yetiştirmek. Sonrası alt sektörlere destek vermek ve yön vermek. Bu iş böyle gider. Herkes böyle yapmıştır. Aslında bu tek başına bir şirketin yapabileceği birşey de değil. Tek bir şirket ancak bir yere kadar bir şeyler yapabilir. Samsung gibi bir şirket bile ki başka örneği zor bulunur en azından işletim sistemini dışarıdan alıyor, yetişemediği yerde dışarıdan tedarik alıyor, her yerden insan kaynağı kullanıyor vb. Kabaca özet geçtim daha milyon tane detayı var, sonuçta bilen bilir bu işin nasıl yapılacağını. Burada 1. hükümetin/devletin niyeti ve harekeeleri 2. şirketlerin niyeti ve hareketleri 3. insanımızın bilinçlenmesi önemli. Bu 3'ü bir araya gelirse ilk ürünler ne kadar kötü olursa olsun çok hızlı bir şekilde ileri seviyelere gidiliebilir, tabi burada çok hızlı dediğim 10 yıl bazındaki zamanlar, değilse 1-2 senede kolay değil 50-100 senelik açıkları kapatmak.

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S60Doctor 5 yıl
su anda çindeyim bu telefonun bu kadar tercih edilmesinin tek sebebi fiyatidir. 799rmb. 130 dolar. ama gelin gorun ki her pazartesi satisa sunuluyor websitesi uzerinden ve 1dk icinde 100.000 adet satildigi iddia ediliyor. burdaki Çin'li ortagim bir turlu alamadi su telefonu. telefon kara borsaya dustu 1299 rmb lere satiliyor. acikcasi satis stratejisi mi anlamadim, kimsenin elinde de gormedim bu telefonu henuz.
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Xiaomi 5 yıl
Ehm ehm.
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modifci 5 yıl
Resmen küresel pazara gireceklerinin işaretidir bu vay be
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okan_cehapelioglu 5 yıl
inşallah bu markalar dünyaya acılır bi telefona 1000 liradan fazla verilmemeli
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khytr89 5 yıl
Turkiye distributorlugu icin kollari sivadim :D
yalniz bir dk, bir sorun var.. sermaye yok :/
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OverClocK1ng 5 yıl
Bence çok akıllıca bir şey yapmışlar. Olay zaten yazılımda bitiyor. Şu an LG Optimus G Pro kullanıyorum ve FullHD ekran ve onu desteklemeyen S600 olmasına rağmen telefon yağ gibi kayıyor. LG , yazılım işini iyi yapmış.
Hele ki Xiaomi, Android hakkında daha doyurucu birisini işe almasıyla, yazılımsal olarak daha da iyisini yaparsa, en akıcı Android deneyimini sunarsa o zaman satışlarında büyük etkisi olacaktır.
LG almayacaktım ama çevremdeki kullananların çok memnun olmasından dolayı aldım. S4 te bile takılmalar varken, benchmarklarda ondan daha az puan alan Optimus G Pro yağ gibi kayıyor. Yazılım çok önemli ve bu saatten sonra ona önem veren yol alır...
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gently weeps 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Bence çok akıllıca bir şey yapmışlar. Olay zaten yazılımda bitiyor. Şu an LG Optimus G Pro kullanıyorum ve FullHD ekran ve onu desteklemeyen S600 olmasına rağmen telefon yağ gibi kayıyor. LG , yazılım işini iyi yapmış.
Hele ki Xiaomi, Android hakkında daha doyurucu birisini işe almasıyla, yazılımsal olarak daha da iyisini yaparsa, en akıcı Android deneyimini sunarsa o zaman satışlarında büyük etkisi olacaktır.
LG almayacaktım ama çevremdeki kullananların çok memnun olmasından dolayı aldım. S4 te bile takılmalar varken, benchmarklarda ondan daha az puan alan Optimus G Pro yağ gibi kayıyor. Yazılım çok önemli ve bu saatten sonra ona önem veren yol alır...

Hocam xz kullanıyorum hiç bir takılma etme yok samsung un yaptığı olay g pro ve xz a15-a7 melezi kullanırken s4 menü widget kısımlarında sadece a7 kullanıyor buda kasmaya sebep oluyor
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huseyindotpw 5 yıl
teramit
mertgonul
darknesss45
mertgonul
darknesss45 cin yecuc mecucdur bu sebeple gelecekte dunya piyasasini ele gecirecek ve hayvan gibi somurecek
vahiy mi indi kardeşim gayb bilgisini kimden aliyorsun
hayir eldeki hadis ve ayetlerin guncel olaylara yorumlanmasindan yola cikarak soyluyorum nasil yagmurun yagacagini bulutlardan, soguk hava dalgasindan vs anliyorsak bunu da anlayabiliriz
bana bir tane ayet getirin kiyamet alametleri diye bir şey olduğuna dair ama ben size 10 tane olmadigina dair ayet getirebilirim. Hadislerin %90i uydurmadir ve bu kadar uydurmanin icinde doğru aramak yerine %100 doğru kabul ettiğimiz kurana yani ayetlere gore hareket etmemiz gerekir ha dersen ki kuran yetmiyor,allah eksik göndermiş,bunda herşey yok aciklanmamis o zaman kuranla celisirsin çünkü kuran biz bu kitapta herşeyi aci kladik yetmezmi diyor,gaybi sadece allah bilir diyor ama hadislere gore tahmin değil kesin hüküm gibi gelecek bilgisi verilir daha bir çok masal hikaye var
teknoloji bilgini bilmem ama dini açıdan ciddi bilgi eksikliği var beyanlarında.Dini sadece Kuran a sıkıştırmaya çalışan bir anlayış nerden bulduysanız benimsemiş ve bunu doğru gibi lanse etmişsiniz.Din sadece Kuran değildir.Hadis ve sünnet günlük yaşantınızın ciddi bir kısmını oluşturur.Elbette uydurma hadis olma ihtimali vardır ama bu ihtimal üzerine bütün hadisler yok sayılamaz.Kuran dediğiniz kitabı size peygamber ağzıyla söyledi.Hadisi de ağzıyla söylüyor.Hadislere güvenemeyip Kurana nasıl güveniyorsunuz.Kuran peygambere inanın diyor Peygamberde Kurana inanın diyor.Sen ne hikmetse sadece Kurana inanırım diyerek kendinle çelişiyorsunAllah Kuranı genel hükümler için gönderdi.Bütün yapılması gerekenleri içermez.Orucu namazı peygamber gösterdi yoksa kimse kurandan okuyup anlamadı çünkü birçok detay yazmaz orda.Kuran oruç tut namaz kıl der.Peygamber kaç vakit nerde nasıl ibadet edilecek onu söyler.Birbirinden ayıramazsınız.Kuran bütün islamiyetin detaylarını içermiyor.İnternetten bile aratsanız dinin kaynaklarını öğrenebilirisiniz.Peygamberin bir sözüne inanıp diğer sözüne inanmayan kendiyle çelişen kara cahillerden olmayın.Allah dini gönderdiyse onu korur.Ayet ve hadislerden çok korkmayın.

bence sizin dini bilgilerde eksiğiniz var. daha doğrusu yorumlamanız yanlış. tartışma yeri burası değil ama karşıma çıkınca cevap vermek istedim. bende hadis ve rivayetlerin doğruluğuna inanmıyorum. en inanılır hadis kitapları bile hz. muhammed öldükten bilmem kaç yıl sonra yazılmaya başlanmış. bu dini sadece kuran a sıkıştırmak değildir. bence de islam dininin yegane kaynağı kuran dır. başka bir kaynağa da ihtiyaç yoktur. hele cemaatlere, mezheplere, tarikatlere hiç ihtiyaç yoktur. etrafınızı biraz daha dikkatli incelerseniz bu cemaat,tarikat vs. ayrılmların insanları birbirine düşürecek hale getirdiğini gözlemleyebilirsiniz. halbuki bu cemaat ve tarikatler hak peşinde olduğunu iddiaa ederler. öteki taraftan şeyhin birisi çıkar insanlara din ayağına tecavüz eder. işte bu yüzden ben islam dini mensuplarının kuran dan başka bir şeye ihtiyaç duyduklarını düşünmüyorum.
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muhamnet 5 yıl huseyindotpw
hgencer
teramit
Orijinalden alıntı: mertgonul
Orijinalden alıntı: darknesss45
Orijinalden alıntı: mertgonul
Orijinalden alıntı: darknesss45 cin yecuc mecucdur bu sebeple gelecekte dunya piyasasini ele gecirecek ve hayvan gibi somurecek
vahiy mi indi kardeşim gayb bilgisini kimden aliyorsun
hayir eldeki hadis ve ayetlerin guncel olaylara yorumlanmasindan yola cikarak soyluyorum nasil yagmurun yagacagini bulutlardan, soguk hava dalgasindan vs anliyorsak bunu da anlayabiliriz
bana bir tane ayet getirin kiyamet alametleri diye bir şey olduğuna dair ama ben size 10 tane olmadigina dair ayet getirebilirim. Hadislerin %90i uydurmadir ve bu kadar uydurmanin icinde doğru aramak yerine %100 doğru kabul ettiğimiz kurana yani ayetlere gore hareket etmemiz gerekir ha dersen ki kuran yetmiyor,allah eksik göndermiş,bunda herşey yok aciklanmamis o zaman kuranla celisirsin çünkü kuran biz bu kitapta herşeyi aci kladik yetmezmi diyor,gaybi sadece allah bilir diyor ama hadislere gore tahmin değil kesin hüküm gibi gelecek bilgisi verilir daha bir çok masal hikaye var
teknoloji bilgini bilmem ama dini açıdan ciddi bilgi eksikliği var beyanlarında.Dini sadece Kuran a sıkıştırmaya çalışan bir anlayış nerden bulduysanız benimsemiş ve bunu doğru gibi lanse etmişsiniz.Din sadece Kuran değildir.Hadis ve sünnet günlük yaşantınızın ciddi bir kısmını oluşturur.Elbette uydurma hadis olma ihtimali vardır ama bu ihtimal üzerine bütün hadisler yok sayılamaz.Kuran dediğiniz kitabı size peygamber ağzıyla söyledi.Hadisi de ağzıyla söylüyor.Hadislere güvenemeyip Kurana nasıl güveniyorsunuz.Kuran peygambere inanın diyor Peygamberde Kurana inanın diyor.Sen ne hikmetse sadece Kurana inanırım diyerek kendinle çelişiyorsunAllah Kuranı genel hükümler için gönderdi.Bütün yapılması gerekenleri içermez.Orucu namazı peygamber gösterdi yoksa kimse kurandan okuyup anlamadı çünkü birçok detay yazmaz orda.Kuran oruç tut namaz kıl der.Peygamber kaç vakit nerde nasıl ibadet edilecek onu söyler.Birbirinden ayıramazsınız.Kuran bütün islamiyetin detaylarını içermiyor.İnternetten bile aratsanız dinin kaynaklarını öğrenebilirisiniz.Peygamberin bir sözüne inanıp diğer sözüne inanmayan kendiyle çelişen kara cahillerden olmayın.Allah dini gönderdiyse onu korur.Ayet ve hadislerden çok korkmayın.

bence sizin dini bilgilerde eksiğiniz var. daha doğrusu yorumlamanız yanlış. tartışma yeri burası değil ama karşıma çıkınca cevap vermek istedim. bende hadis ve rivayetlerin doğruluğuna inanmıyorum. en inanılır hadis kitapları bile hz. muhammed öldükten bilmem kaç yıl sonra yazılmaya başlanmış. bu dini sadece kuran a sıkıştırmak değildir. bence de islam dininin yegane kaynağı kuran dır. başka bir kaynağa da ihtiyaç yoktur. hele cemaatlere, mezheplere, tarikatlere hiç ihtiyaç yoktur. etrafınızı biraz daha dikkatli incelerseniz bu cemaat,tarikat vs. ayrılmların insanları birbirine düşürecek hale getirdiğini gözlemleyebilirsiniz. halbuki bu cemaat ve tarikatler hak peşinde olduğunu iddiaa ederler. öteki taraftan şeyhin birisi çıkar insanlara din ayağına tecavüz eder. işte bu yüzden ben islam dini mensuplarının kuran dan başka bir şeye ihtiyaç duyduklarını düşünmüyorum.

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AERN 5 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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metebyr 5 yıl
miui çok başarılı fakat birçok android kullanıcısı rom yükleme vs beceremediği için miui deneyemiyor. androidi öyle bir hale getirmişler ki google kıskanıyordur sanırım. ayrıca özelleştirmenin dibine vurmuşlar, bunun yanında kendileri program yazıyorlar hemde en ihtiyaç duyulan programlar. ram yönetimi, arka plan uygulama yöneticileri vs en önemli nokta da marketteki uygulamalar gibi değil gerçekten işe yarayan uygulamaları var. kapat dedin mi kapanıyor uygulama 2 sn sonra arkada çalışmaya devam etmiyor. hemde epey hızlı, eski model telefonlara yükleyip hız ve stabilitede yeni nesil olanlarla yarışırsınız. kaliteli bileşeni de ucuza sunarsa, miui gibi de habire güncellemesi çıkan ve kullanışlı bir rom ile çok güzel iş yapar
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burakesan 5 yıl
senersongur
Turkcell de hala T40 yapadursun.

Tasarımı Turkcell'den, yapımı Çin'den. Aynı hesaba geliyor...
Tasarımı da tasarım olsa.
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