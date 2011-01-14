Çinli üreticiler, Nokia'dan hızlı davranarak N9'dan önce klonunu satışa sundu

Çinli üreticiler, her zaman olduğu gibi farklı marka ve modeldeki cep telefonlarını klonlayıp satışa sunmaya devam ediyorlar. Ancak görünüşe göre bu seferki durum biraz farklı. Bir Çinli üretici, Nokia'nın MeeGo işletim sistemli N9'u piyasaya sürmesini daha fazla bekleyememiş olacak ki kendi N9'unu üretip satışa sundu.

98x48x14 mm boyutlarında tasarlanan QWERTY klavyeli telefonda Symbian OS arayüzüne benzer bir işletim sistemi kullanılmış. Çin malı telefonların vazgeçilmezi çift sim kart girişiyle gelen telefonda, 3.0 inç boyutunda çözünürlüğü bilinmeyen dokunmatik ekran, görüntülü konuşma ve fotoğraf çekimi için iki tane kamera, Bluetooth, FM radyo, microSD kart desteği ve Wi-Fi bağlantısı yer alıyor.

N9 klonu telefon, 700 Yuan yani 105$'dan alıcılarını siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle bekliyor.

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