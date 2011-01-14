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Çinli üreticiler, Nokia'dan hızlı davranarak N9'dan önce klonunu satışa sundu

8 yıl
27b
1
51
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Çinli üreticiler, Nokia'dan hızlı davranarak N9'dan önce klonunu satışa sundu
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Çinli üreticiler, her zaman olduğu gibi farklı marka ve modeldeki cep telefonlarını klonlayıp satışa sunmaya devam ediyorlar. Ancak görünüşe göre bu seferki durum biraz farklı. Bir Çinli üretici, Nokia'nın MeeGo işletim sistemli N9'u piyasaya sürmesini daha fazla bekleyememiş olacak ki kendi N9'unu üretip satışa sundu.

98x48x14 mm boyutlarında tasarlanan QWERTY klavyeli telefonda Symbian OS arayüzüne benzer bir işletim sistemi kullanılmış. Çin malı telefonların vazgeçilmezi çift sim kart girişiyle gelen telefonda, 3.0 inç boyutunda çözünürlüğü bilinmeyen dokunmatik ekran, görüntülü konuşma ve fotoğraf çekimi için iki tane kamera, Bluetooth, FM radyo, microSD kart desteği ve Wi-Fi bağlantısı yer alıyor.

N9 klonu telefon, 700 Yuan yani 105$'dan alıcılarını siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle bekliyor.

Çinli üreticiler, Nokia'dan hızlı davranarak N9'dan önce klonunu satışa sundu
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Çinli üreticiler, Nokia'dan hızlı davranarak N9'dan önce klonunu satışa sundu
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DH Misafiri 7 yıl
adamla piyasayı öldürüyor mu rekabete mi açıyor yoksa "siz ucuz ürünlere pahalı ödemeye alışmıssınız arkadaş " mı diyor valla anlamıyorum. şimdi nokia aynısını yapmamışsa ve öyle çıkarsa "heheehhe bunun sebebi biziz biz olmasak bunu geliştirmeyeceklerdi"falan mı diyecekler valla hiç kestiremiyorum sonuçta saldırgan politika kendilerini edare ediyorlarda kendileri zirveye çıksa ne hissederler?
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DH Misafiri 7 yıl
Bütün yorumları okudum niye çin malları tecih sebebi, benim düşüncem
Milletimizi bu malları almaya iten sebeplerden biri bizim telefon şirketlerinin uyguladığı kampanyalar yüzünden, millet artık iki sim kart taşımaya başladı, fazla ağırlık olmasın diye çift sim kartlı telefonları tercih sebeplerinden birisi,tabi bunu yanında nevigasyon ve wifi isteniyor bu özellikleri taşıyan hangi telefon var çin mallarından hariç, nette arıyorum çift sim kartlı- nevigasyonlu ve wi-fi özelligi olan markalı bir telefon bulamadım,veya varda benmi bulamıyorm
Saygılar
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sfrr 8 yıl
Grimmjow JeagerJaques
Tum Dunya islerini cinde yaptırıyor cunku iscilik ucuz,turkiyede asgari ucreti 100 dolar yap butun sirketler turkiyede fabrika acar...
Cinliler katagori vardır bir malın orjinalinden daha iyi yapılmasını istersen onuda yaparlar sadece paradan haber ver.
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CYBER-WARRIOR 8 yıl
Hakkari=cin yok yok ne istersen piyasada resmi satisi olmayan tel orada
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K0rkunc 8 yıl
Tek anlamadığım konu bu adamlar herşeyi taklit ediyor nedne kimse dava açıp o firmayı çökertmiyor ?
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_bluescream_ 8 yıl
eskiden çin malı tele fonlar ilk bakıldgında bile kalitesizliğini gösteriyordu, ama şimdki telefonları kalite açısından daha güzel
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grimser 8 yıl
Onlar sayesinde dünya daha eğlenceli biyer oluyor
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TuVNeRa 8 yıl

..Knight..

Çinli üreticiler,




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Uzaktan Kumandan 8 yıl

..Knight..

3.0 inç boyutunda çözünürlüğü bilinmeyen dokunmatik ekran,





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pazareko2 8 yıl
Şu çinliler cok gıcıgıma gıdıyo gerızekalılar hep kopya urete urete tum dunya çin malı kotudur fıkrını aklına kazıdı. Adam akıllı bı marka cıkarıp uretseler bıle çin malı kotudur dıyıp kımse almaz tutulmaz.
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İstan34bul 8 yıl
Yemeyenin malını yerler.
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speedman 8 yıl

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Chromer 8 yıl
Kimse de demiyorki aga bu nedir?
Gerçekten bu bir ilk olmuş bir arkadaşım sayesinde sahte iphone kullanma fırsatım oldu. dokunmatiği o kadar kötü ki acil birşey olsa 20 dk slide to unlock yapmak için uğraşırsınız.
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OrQuN 8 yıl
Adamlar Yapıyor.
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berkaylive 8 yıl
105 dolara piyasaya çıkıyorsa maliyeti ne kadar :D
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Mr. Jingles 8 yıl

berkaylive

105 dolara piyasaya çıkıyorsa maliyeti ne kadar :D

Güzel soru
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Kissed by Fire 8 yıl

berkaylive

105 dolara piyasaya çıkıyorsa maliyeti ne kadar :D


Iphone 4ün maliyeti 187 Dolar gibi bir şeydi oradan hesap edebilirsiniz
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