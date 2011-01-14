Çinli üreticiler, Nokia'dan hızlı davranarak N9'dan önce klonunu satışa sundu

Çinli üreticiler, her zaman olduğu gibi farklı marka ve modeldeki cep telefonlarını klonlayıp satışa sunmaya devam ediyorlar. Ancak görünüşe göre bu seferki durum biraz farklı. Bir Çinli üretici, Nokia'nın MeeGo işletim sistemli N9'u piyasaya sürmesini daha fazla bekleyememiş olacak ki kendi N9'unu üretip satışa sundu.
98x48x14 mm boyutlarında tasarlanan QWERTY klavyeli telefonda Symbian OS arayüzüne benzer bir işletim sistemi kullanılmış. Çin malı telefonların vazgeçilmezi çift sim kart girişiyle gelen telefonda, 3.0 inç boyutunda çözünürlüğü bilinmeyen dokunmatik ekran, görüntülü konuşma ve fotoğraf çekimi için iki tane kamera, Bluetooth, FM radyo, microSD kart desteği ve Wi-Fi bağlantısı yer alıyor.
N9 klonu telefon, 700 Yuan yani 105$'dan alıcılarını siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle bekliyor.
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Milletimizi bu malları almaya iten sebeplerden biri bizim telefon şirketlerinin uyguladığı kampanyalar yüzünden, millet artık iki sim kart taşımaya başladı, fazla ağırlık olmasın diye çift sim kartlı telefonları tercih sebeplerinden birisi,tabi bunu yanında nevigasyon ve wifi isteniyor bu özellikleri taşıyan hangi telefon var çin mallarından hariç, nette arıyorum çift sim kartlı- nevigasyonlu ve wi-fi özelligi olan markalı bir telefon bulamadım,veya varda benmi bulamıyorm
Saygılar
Tum Dunya islerini cinde yaptırıyor cunku iscilik ucuz,turkiyede asgari ucreti 100 dolar yap butun sirketler turkiyede fabrika acar...
Cinliler katagori vardır bir malın orjinalinden daha iyi yapılmasını istersen onuda yaparlar sadece paradan haber ver.
Güzel soru
Iphone 4ün maliyeti 187 Dolar gibi bir şeydi oradan hesap edebilirsiniz