Çinliler Huawei'ye sahip çıkıyor: Satışlar %130 arttı

ABD-Çin arasındaki ticari/ekonomik rekabet, çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor. ABD yönetimi, geçtiğimiz günelerde yasakçı bir tutum izleyerek Çin'e ve Huawei'ye yönelik yeni yaptırımlarda bulunmuştu. Bunu kabul edilemez bulan Çinliler, Huawei satışlarını önemli ölçüde arttırdı.

Iphone satışlarında ciddi bir düşüş bekleniyor

Çin'deki en büyük güneş enerjisi birimi üreticilerinden birinde yönetici olan Wang Zhixin, on yıldır iPhone kullandığını ancak artık bundan vazgeçtiğini söyledi. Ay başında, üç yıldır kullandığı Iphone 7'yi değiştiren Wang, "Bu sefer Huawei P30 aldım. Ticaret savaşı ikliminde kalbim yerel markalara destek vermem gerektiğini söyledi. Kalbimi dinledim." şeklinde konuştu.

"Huawei'nin teknolojisi Apple'dan üstün"

Ülkede en çok paylaşılan gönderilerden biri, "Huawei'ye geçin, ikiyüzlülerden nefret edin! 5G dönemi başlıyor. Huawei'nin Apple'a göre çok daha üstün teknolojileri var" oldu.

https://www.haberturk.com/abd-yaptirimlari-sebebiyle-cinliler-iphone-u-birakip-huawei-aliyor-2475904-teknoloji

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Hong Kong'da yayın yapan'un (SCMP) haberine göre, Amerika'nın hamleleri nedeniyle birçok Çinli, yeni telefon alırken daha milliyetçi davranmaya başladı. Araştırma şirketi'in verilerine göre, geçtiğimiz yılolan Çin'deki Iphone satışları, bu yılın ilk çeyreğinde, yani son "özel yaptırımlar" gelmeden önce'e düşmüştü. Şimdi ise bu düşüşün artarak devam edeceği öngörülüyor.Pekin'deki bir telekom şirketi çalışanı olande uzun yıllar Iphone kullandıktan sonra Huawei'ye geçenlerden biri. Bunun duygusal bir karar olduğunu söyleyen Li, "Bugünlerde cebinden Iphone çıkarmak utanç verici bir hal aldı. Özellikle de şirketin tüm yöneticileri Huawei kullanmaya başlamışken" dedi.