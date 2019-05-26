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Çinliler Huawei'ye sahip çıkıyor: Satışlar %130 arttı

Basına konuşan eski bir Iphone kullanıcısı, "Bugünlerde cebinden Iphone çıkarmak utanç verici bir hal aldı" dedi. Çinli e-ticaret sitesi Tmall'da ise Huawei telefonların satışı %130 arttı.
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Cep Telefonu Diğer
Mertcan Erice
Yazar
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Çinliler Huawei'ye sahip çıkıyor: Satışlar %130 arttı
 
ABD-Çin arasındaki ticari/ekonomik rekabet, çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor. ABD yönetimi, geçtiğimiz günelerde yasakçı bir tutum izleyerek Çin'e ve Huawei'ye yönelik yeni yaptırımlarda bulunmuştu. Bunu kabul edilemez bulan Çinliler, Huawei satışlarını önemli ölçüde arttırdı.

Iphone satışlarında ciddi bir düşüş bekleniyor

Hong Kong'da yayın yapan South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Amerika'nın hamleleri nedeniyle birçok Çinli, yeni telefon alırken daha milliyetçi davranmaya başladı. Araştırma şirketi Counterpoint'in verilerine göre, geçtiğimiz yıl %9.1 olan Çin'deki Iphone satışları, bu yılın ilk çeyreğinde, yani son "özel yaptırımlar" gelmeden önce %7.1'e düşmüştü. Şimdi ise bu düşüşün artarak devam edeceği öngörülüyor.
 
Çin'deki en büyük güneş enerjisi birimi üreticilerinden birinde yönetici olan Wang Zhixin, on yıldır iPhone kullandığını ancak artık bundan vazgeçtiğini söyledi. Ay başında, üç yıldır kullandığı Iphone 7'yi değiştiren Wang, "Bu sefer Huawei P30 aldım. Ticaret savaşı ikliminde kalbim yerel markalara destek vermem gerektiğini söyledi. Kalbimi dinledim." şeklinde konuştu.
 
Pekin'deki bir telekom şirketi çalışanı olan Sam Li de uzun yıllar Iphone kullandıktan sonra Huawei'ye geçenlerden biri. Bunun duygusal bir karar olduğunu söyleyen Li, "Bugünlerde cebinden Iphone çıkarmak utanç verici bir hal aldı. Özellikle de şirketin tüm yöneticileri Huawei kullanmaya başlamışken" dedi.

"Huawei'nin teknolojisi Apple'dan üstün"

Ülkede en çok paylaşılan gönderilerden biri, "Huawei'ye geçin, ikiyüzlülerden nefret edin! 5G dönemi başlıyor. Huawei'nin Apple'a göre çok daha üstün teknolojileri var" oldu.

https://www.haberturk.com/abd-yaptirimlari-sebebiyle-cinliler-iphone-u-birakip-huawei-aliyor-2475904-teknoloji Yorum Yaz
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Galatas4ray 1 hf. en beğenilen
Keşke bizimde vestel ve casperdan hariç iyi telefon üreten alternatifimiz olsa çindeki gibi biz de sahip çıkarız elbet ama nerdee.
6 Yanıt Yanıtla +123
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astegon 1 hf.
1 kere iphone kullandım. 3gs. Bir daha kullanmam. Itunes ayrı dert, kısıtları ayri dert.
Düşük config de güzel sonucları veren düzgün bir OS. Ama android de gayet iyi oldu.
O elma logosu TR için bir statü sembolü. Dışarıda insanlar iphone u "kolay kullanım " diye kullanırlar bizde "elalem çatlasın" diye
1 kere iphone kullandım. 3gs. Bir daha kullanmam. Itunes ayrı dert, kısıtları ayri dert.Düşük config de güzel sonucları veren düzgün bir OS. Ama android d...
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1 Yanıt Yanıtla +87
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Mr. Jingles 1 hf.
Huawei’in ki üstün teknoloji değil olsa olsa üstün taklitçiliktir. Telefon/dizüstü tasarımından tutun internet sitelerine, kullandıkları arayüze kadar her şey Apple taklitçiliğinden ibaret.
Huawei’in ki üstün teknoloji değil olsa olsa üstün taklitçiliktir. Telefon/dizüstü tasarımından tutun internet sitelerine, kullandıkları arayüze kadar her şey ...
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5 Yanıt Yanıtla +25
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DH Misafiri 1 hf.
Zararın neresinden dönse kardir Huawei
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Penah000000 1 hf.
7 plusu satip samsung s10 plusa geçme zamani
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DH Misafiri 1 hf.
Şu vestel, general mobile denen firmaları savunup durmayın yahu, ithal ürünle aynı seviyedeki ürünü aynı fiyata satmaya kalkıyorlar. Bu milleti kimse keriz yerine koyamaz, kimsenin çıkarı da milletin çıkarından üstün değil. Vesteli, GMyi savunmak bir yana yaptıklarına bakarsan vatan haini bile sayabilirsin onları.
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Galatas4ray 1 hf. gavanator
Zaten asıl konu kalite burda tartışmada bu zaten.Kaliteli üretirsen veya ürettirsen kendi milletin arkada durur.
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gavanator 1 hf. yeni yorumcu Galatas4ray
kalite olarak aynı olması lazım yoksa kalite kontrolünü geçemezler bir çok kalite kontrolünden geçiyorlar...
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arekamint 1 hf.
adamlar sahip çıkıyor helal olsun
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cinemaker 1 hf.
Bizde olsa bu hükümet gitsin de isterse ülke batsın mantığıyla boykot ederlerdi. Nitekim oluyor da. Dünyanın en cins muhalefeti bizdedir bence.
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Periah 1 hf.
Sen Çin olarak ülkendeki her türlü Amerikan servisini yasakla ama dünya arenasında Amerikalıların ürünlerini kullanarak rekabet et.
Oldukça iki yüzlü bir yaklaşım olduğu kesin.
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C.CEMİL 1 hf.
Çin çok demokratik bir ülke olduğundan milliyetçi insanlar aypon yerine kendi ürünlerini alıyormuş (anlaşılan)
yahu dalga mı geçiyorsunuz adamlar yasak dediği an iş bitiyor
üstelik ayponda orada üretiliyor ambargo olsa yine kendileri de zarar görecek
onu bırakın Abd. ben tüm fabrikalarımı başka yere taşıyorum dese Çin acından ölür
ABD yönetimi, geçtiğimiz günelerde yasakçı bir tutum izleyerek Çin'e ve Huawei'ye yönelik yeni yaptırımlarda bulunmuştu.
ironi olmalı :)
kendileri çok demokratik bir ülke yani
üstelik bizim taraf olmamız bile saçma ,bu işten ne olursa olsun yine biz zararlı çıkacağız
Çin olmazsa ucuz üretim olmaz ,Abd. olmazsa Çin üretecek ürün bulamaz ve bizlerde çoğu ürünü ancak rüyamızda görürüz
gerçi ben bir telefona 1000 tl. bile vermem ama verenler için durum bu
sizin düşüncenizin aksine ben ileride bir şekilde anlaşacaklarına inanıyorum ,çünkü herkes kaybedecek
üstelik benim tahminim iki ülke arasındaki ticaret savaşı sadece cep telefonu nedeniyle değil ,her konuda var gibi
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Galatas4ray 1 hf. gavanator
Ürettirince ne oluyor?İçindeki parçalar aynımı
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tobepeople 1 hf.
Ateşe ateşle karşılık vermek lazım, ben Çin'in yerinde olsam ; Apple ürünlerine %50 vergi eklerim , bak gör o zaman nasıl akıllanıyor Amerika..!
Sonuçta dünyanın yarısı kadar nüfusu var , kimseye ihtiyacı yok Çin'in diğer ülkelerin onlara ihtiyacı var , dünyanın en büyük pazarına sahipler...
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huawei, abd çin ticaret savaşları ve
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