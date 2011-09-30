Çinliler, Nokia N9'u da klonladı

Çinli üreticiler yine şaşırtmadı ve bu defa da Nokia'nın amiral gemisi N9'u klonladılar. Tasarım anlamında N9'un neredeyse birebir örneği olan sahte telefon, 3.8-inç WQVGA (240 X 400) büyüklüğünde ekrana sahip. Çift SIM kart desteği sunan 115 x 58 x 8.8mm boyutlarında ve 134 gram ağırlığında olan telefonun en büyük özelliği, belkide ilk defa 7 farklı işletim sistemi arayüzünü kullandırabiliyor olması ki bunları; Meego, iOS 5.0, HTC Sense, Symbian, Windows Phone 7, BlackBerry, ve Samsung TouchWiz olarak sıralayabiliriz.

Takvim, metin editörü ve medya oynatıcısı gibi temel özellikleri bünyesinde barındıran telefonun RAM ve ROM miktarı ise bilinmiyor. 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön ve arka kamera, microSD kart slotu, Bluetooth ve FM radyo gibi özelliklerle desteklenen telefonda 3G desteği ise bulunmuyor. Pembe, Mavi, Yeşil ve Siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelen telefonun Çin'deki satış fiyatı ise 64 dolar.