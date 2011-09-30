Çinliler, Nokia N9'u da klonladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Çinli üreticiler yine şaşırtmadı ve bu defa da Nokia'nın amiral gemisi N9'u klonladılar. Tasarım anlamında N9'un neredeyse birebir örneği olan sahte telefon, 3.8-inç WQVGA (240 X 400) büyüklüğünde ekrana sahip. Çift SIM kart desteği sunan 115 x 58 x 8.8mm boyutlarında ve 134 gram ağırlığında olan telefonun en büyük özelliği, belkide ilk defa 7 farklı işletim sistemi arayüzünü kullandırabiliyor olması ki bunları; Meego, iOS 5.0, HTC Sense, Symbian, Windows Phone 7, BlackBerry, ve Samsung TouchWiz olarak sıralayabiliriz.
Takvim, metin editörü ve medya oynatıcısı gibi temel özellikleri bünyesinde barındıran telefonun RAM ve ROM miktarı ise bilinmiyor. 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön ve arka kamera, microSD kart slotu, Bluetooth ve FM radyo gibi özelliklerle desteklenen telefonda 3G desteği ise bulunmuyor. Pembe, Mavi, Yeşil ve Siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelen telefonun Çin'deki satış fiyatı ise 64 dolar.
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Piyasada orjinal markalarda çık fazla olmayan bir özellik cift simli olmaları tercih edilmelerinin ana sebebi aslında çinliler bunu çok iyi biliyor hata 3 simliler falanda var galiba.
ayrıca telefonun yanında kurşun yelek ve hayat sigortası hediye geliyormuş
Bastım -yi
3,8"e 240x400 çözünürlük... çinlileri tebrik ediyoruz
yani xperia ray'i ele alın, 3,3" ekran var 480x854 çözünürlük,
hatta samsung jet 3,1"te 480x800 çözünürlük veriyor.
tabi piksel yoğunluğu da patlıyor (ray 297 ppi, jet 301 ppi)
bu telefonu al 800$ a kazıkla
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