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Çinliler, Nokia N9'u da klonladı

7 yıl
72b
1
44
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çinli üreticiler yine şaşırtmadı ve bu defa da Nokia'nın amiral gemisi N9'u klonladılar. Tasarım anlamında N9'un neredeyse birebir örneği olan sahte telefon, 3.8-inç WQVGA (240 X 400) büyüklüğünde ekrana sahip. Çift SIM kart desteği sunan  115 x 58 x 8.8mm boyutlarında ve 134 gram ağırlığında olan telefonun en büyük özelliği, belkide ilk defa 7 farklı işletim sistemi arayüzünü kullandırabiliyor olması ki bunları; Meego, iOS 5.0, HTC Sense, Symbian, Windows Phone 7, BlackBerry, ve Samsung TouchWiz olarak sıralayabiliriz.
Takvim, metin editörü ve medya oynatıcısı gibi temel özellikleri bünyesinde barındıran telefonun RAM ve ROM miktarı ise bilinmiyor. 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön ve arka kamera, microSD kart slotu, Bluetooth ve FM radyo gibi özelliklerle desteklenen telefonda 3G desteği ise bulunmuyor.  Pembe, Mavi, Yeşil ve Siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelen telefonun Çin'deki satış fiyatı ise 64 dolar. 

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Mobile Prof. 7 yıl en beğenilen
Al telefonu çalsın kulağına götür konuşurken pil ısınıp patlasın sonra efendim doktor niye benim kafamın yarısı yok.






Al telefonu çalsın kulağına götür konuşurken pil ısınıp patlasın sonra efendim doktor niye benim kafamın yarısı yok.
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DH Misafiri 6 yıl
ya arkadaslar benim çin malı n9 um var ama bu resimdeki gibi değil çift simli bile değil ama orjinalide değil benim telefon nedir bilen varsa sölese çünkü yatay geçişi bile yok ama ben asıl simdeyeim
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antbyotic 7 yıl
artcraft35
acmtncyyahu ram rom işlemci falan geçtim ama 3,8 ekrana 240x400 çözünürlük nedir arkadaş. bari ekran bişeye benzeseydi en azından daha iyi gözükürdü.
sen ne diyon ya :D


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kralkarga 7 yıl
nedir bu çinlilerin çift sim kart merakı, ben klonunda sahtesinde değilim, biri açıklasın bana bu adamların neden sapıkça her klon telefona çift sim kart desteği koyduklarını
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uruno 7 yıl kralkarga
kralkarga

nedir bu çinlilerin çift sim kart merakı, ben klonunda sahtesinde değilim, biri açıklasın bana bu adamların neden sapıkça her klon telefona çift sim kart desteği koyduklarını

Piyasada orjinal markalarda çık fazla olmayan bir özellik cift simli olmaları tercih edilmelerinin ana sebebi aslında çinliler bunu çok iyi biliyor hata 3 simliler falanda var galiba.
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dimsum 7 yıl
baya ii iş çıkarmışlar..:)durduran yok mu bunları..
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G&H 7 yıl
üzeine nasil nokia yazabilior
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napolyon94 7 yıl
Fail
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RevengeR 7 yıl
ya arkadaş bi nefes alın be bi durun bi telefon bi yayılsın bi gerçeğini görelim bu nasıl bi taklitçilik hızıdır anlamadım ki arkadaş :D

ayrıca telefonun yanında kurşun yelek ve hayat sigortası hediye geliyormuş
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esqhia 7 yıl
Helal olsun çinlilere.Nokianın hakkından anca bunlar gelir.Adamlara bari para falan verinde,gelip size bi de işletim sistemi falan yapsınlar.Nokia dan daha iyi yapacakları kesin.
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Technotronic 7 yıl
bu telefon gercek n9 dan daha fazla satarsa hiç şaşmam
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
ama üzerine samsung yazmayı unutmuşlar
pardon ya odirek çalmıyordu sadece benzerini yapıyordu değil mi
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prodamas 7 yıl IL EST MON COCAINE
IL EST MON COCAINE

ama üzerine samsung yazmayı unutmuşlar
pardon ya odirek çalmıyordu sadece benzerini yapıyordu değil mi


Bastım -yi
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Mr.Legend 7 yıl
Mobile Phones - Clone Wars
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CyaNoqeN 7 yıl
angry birds'i bile klonlamışlar be

3,8"e 240x400 çözünürlük... çinlileri tebrik ediyoruz
yani xperia ray'i ele alın, 3,3" ekran var 480x854 çözünürlük,
hatta samsung jet 3,1"te 480x800 çözünürlük veriyor.
tabi piksel yoğunluğu da patlıyor (ray 297 ppi, jet 301 ppi)
bu telefonu al 800$ a kazıkla
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