Çinlilerin Daimler'deki payı büyüyor: Şirketin yüzde 5'i BAIC'e satıldı

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Elektrikli araç bataryalarının çok pahalı olması otomotiv devlerinin uygun fiyatlı araçlar üretmesini zorlaştırıyor. Bu da onları, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’deki partnerleri ile güçlü bağlar kurmaya zorluyor.

Yukarıda bahsi geçen üreticilerden biri de Daimler. Çinli üreticilerle uzun zamandır iş birliği içerisinde çalışan Alman otomotiv devi, geçtiğimiz yıl hisselerinin yüzde 10’unu Geely’e satmıştı. Bunun için 9 milyar dolar ödeyen Çinli şirket, Daimler’in en büyük hissedarı konumuna yükselmişti. Özellikle Avrupa’da büyük ses getiren bu ortaklık, elektrikli ve otonom araçlar geliştirmek için imzalanmıştı.

Çinlilerin Daimler'deki payı %15'e yükseldi

Reuters’ın haberine göre, Çinlilerin Daimler hisselerindeki payı yeni bir ortağın gelişiyle daha da yükseldi. Alman üretici ile bağını güçlendirmek isteyen Çinli Beijing Automotive Group Co Ltd (BAIC), şirketin yüzde 5 oranındaki hissesini satın aldı. Böylece Çinli şirketler Daimler’in yüzde 15’ini kontrol eder hale geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan BAIC Yönetim Kurulu Başkanı Heyi Xu, “Bu adım Daimler’in yönetim ve stratejisine olan uyumumuzu ve desteğimizi pekiştiriyor” şeklinde konuştu. Geely kanadından söz konusu satın almayla ilgili bir yorum gelmedi. Çinli Geely, geçtiğimiz aylarda Daimler’in alt markası Smart’ın yüzde 50’sini de satın almıştı. Bu kapsamda Smart modellerinin elektrikli olması ve Çin’de üretilmesine karar verilmişti.

https://www.reuters.com/article/us-baic-daimler/chinas-baic-buys-5-daimler-stake-to-cement-alliance-idUSKCN1UI0IY