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Çizim yeteneğiniz yoksa yazarak tasarlayın

Çizim ya da tasarım yapmak için artık sadece yazı yazabiliyor olmanız yeterli. WordsEye isimli servis ile düşündüklerinizi yazıya aktarıyorsunuz, servis de onları 3D tasarım haline getiriyor.
3 yıl
2,7b
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2
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çizim yeteneğiniz yoksa yazarak tasarlayın

Çizim yapabilmek birçok kişinin bildiği üzere doğuştan gelen bir yetenek olarak görülür ve sonradan alınan eğitimlere rağmen öğrenmesi oldukça zordur. Özellikle iş üç boyutlu tasarımlar yapmaya geldiği zaman süreç içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Bunun çözümü içi hazırlanan WordsEye platformu ise yazı yazabilen herkesin çizim yapabilmesine imkan tanıyor.
Şimdilik tarayıcı tabanlı kapalı beta testleri yapılan ancak ilerleyen dönemde Android ve iOS sürümü de düşünülen WordsEye, yukarıda da belirttiğimiz gibi kişilerin sadece "yazarak" üç boyutlu tasarımlar yapmasına aracılık ediyor. Özel algoritma yazdıklarınızı (Şimdilik sadece İngilizce) algılıyor ve buna göre kısıtlı da olsa üç boyutlu bir sahne hazırlayabiliyor.
Özellikle çocuklar için oldukça eğlenceli saatler vaadeden ancak büyüklere de hitap eden WordsEye, geliştirilmesi halinde "tasarım" sürecinde belki de devrim yaratabilecek bir çözüm oluşturuyor. Objeleri isimlerinden belirleyebilen servis, girilen konumları da doğru şekilde sürece dahil edebiliyor ve hayal gücüne bağlı sınırsız bir kullanım alanı sunuyor.
WordsEye'ın beta sürecinden kaydedebilen tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
Çizim yeteneğiniz yoksa yazarak tasarlayın
 

http://www.engadget.com/2015/11/29/wordseye/ Yorum Yaz
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Patren 3 yıl en beğenilen
şu yukardaki inekli resmi yapmak için ne yazmışlar çok merak ediyorum
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Patren 3 yıl en beğenilen
şu yukardaki inekli resmi yapmak için ne yazmışlar çok merak ediyorum
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frostburn 3 yıl
Güzel fikir
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