Clash Royale güncellendi: Kral Kupası için özel etkinlik

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Clash of Clans’ın yapımcısı Supercell tarafından geliştirilen Clash Royale son dönemin en heyecan verici ve popülaritesi en hızlı yükselen oyunlarından biri oldu. Oyuncu kitlesi her geçen gün artan yapım, düzenlenen turnuvalar ile e-spor alanındaki en başarılı mobil temsilci olarak lanse edilebilir.

Yeni sürümde de bu odakta düzenlemeler var. Oyunun en büyük turnuvası olacak olan Kral Kupası, 6 Kasım’da canlı olarak bu güncellemenin yapıldığı sürüme sahip cihazlardan izlenebilecek. Oyundaki güncelleme notları ise şöyle:

Özel etkinlik: Kral Kupası (Kendi kuralları olan, sınırlı süreli özel bir meydan okuma, ilk giriş ücretsiz)

6 Kasım’da yapılacak final karşılaşmalarını canlı olarak izleyebilme

11 Kasım’da yayınlanacak Kasırga kartı ve her iki haftada bir yeni kart

Dostluk savaşlarında her iki oyuncunun kartını aynı seviyeye çeken düzenleme

Elmas ve tecrübe puanı kazanmak yeni başarımlar

Dostluk savaşlarında arkadaşınızı izlerken rakibin iksir seviyesinin gizlenmesi

Clash Royale İOS sürümü için buraya, Android sürümü içinse buraya tıklayabilirsiniz.

Ayrıca Kral Kupası ile ilgili hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: