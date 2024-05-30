Supercell'in yeni oyunu Squad Busters çıktı: İşte tüm bilmeniz gerekenler

Squad Busters nasıl bir oyun?
Supercell'in, beş yıldan uzun bir süre sonra yayınladığı ilk oyunu Squad Busters, basitleştirilmiş MOBA (çevrim içi çok oyunculu savaş arenası) türünde bir yapım diyebiliriz. Clash of Clans, Brawl Stars, Hay Day, Clash Royale ve Boom Beach dahil olmak üzere tüm yıldız Supercell karakterlerini bir araya getiren yapım, arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçireceğiniz çok oyuncu türünde rekabetçi bir oynanışa sahip.
Oyundaki her maçta toplamda 10 oyuncu bulunuyor. Bu doğrultuda karakterlerden bir ekip oluşturmaya ve en fazla ganimeti toplamaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde ekibinizi geliştirip büyütebi liyor ve diğer oyuncularla kapışarak da haritanın ortasındaki büyük mücevher yığınına ilerliyorsunuz.
Squad Busters nasıl indirilir?
Squad Busters, 29 Mayıs itibarıyla tüm platformlar için Türkiye'de erişime açıldı. Hemen aşağıdan veya Android’de Google Play Store üzerinden ve iOS’ta App Store üzerinden geliştiricinin Supercell olmasına dikkat ederek oyuna ulaşabilirsiniz.
Squad Busters Games Ücretsiz 540,1 MB
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.