Supercell'in yeni oyunu Squad Busters çıktı: İşte tüm bilmeniz gerekenler

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Tam Boyutta Gör Supercell'in merakla beklenen yeni oyunu Squad Busters APK, farklı ülkelerin ardından Türkiye'de de çıkışını yaptı. Peki Brawl Stars, Clash Royale ve Hay Day gibi oyunlardaki karakterleri içerisinde barındıran Squad Busters, nasıl bir oyun? veya nasıl indiriliyor? İşte detaylar...

Squad Busters nasıl bir oyun?

Supercell'in, beş yıldan uzun bir süre sonra yayınladığı ilk oyunu Squad Busters, basitleştirilmiş MOBA (çevrim içi çok oyunculu savaş arenası) türünde bir yapım diyebiliriz. Clash of Clans, Brawl Stars, Hay Day, Clash Royale ve Boom Beach dahil olmak üzere tüm yıldız Supercell karakterlerini bir araya getiren yapım, arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçireceğiniz çok oyuncu türünde rekabetçi bir oynanışa sahip.

Oyundaki her maçta toplamda 10 oyuncu bulunuyor. Bu doğrultuda karakterlerden bir ekip oluşturmaya ve en fazla ganimeti toplamaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde ekibinizi geliştirip büyütebi liyor ve diğer oyuncularla kapışarak da haritanın ortasındaki büyük mücevher yığınına ilerliyorsunuz.

Squad Busters nasıl indirilir?

Squad Busters, 29 Mayıs itibarıyla tüm platformlar için Türkiye'de erişime açıldı. Hemen aşağıdan veya Android’de Google Play Store üzerinden ve iOS’ta App Store üzerinden geliştiricinin Supercell olmasına dikkat ederek oyuna ulaşabilirsiniz.

Squad Busters Games Ücretsiz 540,1 MB

Squad Busters Supercell Aksiyon

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Supercell'in yeni oyunu Squad Busters yayınlandı!