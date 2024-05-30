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    Supercell'in yeni oyunu Squad Busters çıktı: İşte tüm bilmeniz gerekenler

    Supercell'in yeni oyunu Squad Busters, iOS ve Android platformlarında yayınlandı. Peki, Squad Busters nasıl oynanıyor? veya nasıl indirilebilir? İşte Oyunun özellikleri ve daha fazlası...
    Supercell'in yeni oyunu Squad Busters yayınlandı! Tam Boyutta Gör
    Supercell'in merakla beklenen yeni oyunu Squad Busters APK, farklı ülkelerin ardından Türkiye'de de çıkışını yaptı. Peki Brawl Stars, Clash Royale ve Hay Day gibi oyunlardaki karakterleri içerisinde barındıran Squad Busters, nasıl bir oyun? veya nasıl indiriliyor? İşte detaylar...

    Squad Busters nasıl bir oyun?

    Supercell'in, beş yıldan uzun bir süre sonra yayınladığı ilk oyunu Squad Busters, basitleştirilmiş MOBA (çevrim içi çok oyunculu savaş arenası) türünde bir yapım diyebiliriz. Clash of Clans, Brawl Stars, Hay Day, Clash Royale ve Boom Beach dahil olmak üzere tüm yıldız Supercell karakterlerini bir araya getiren yapım,  arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçireceğiniz çok oyuncu türünde rekabetçi bir oynanışa sahip. 

    Oyundaki her maçta toplamda 10 oyuncu bulunuyor. Bu doğrultuda karakterlerden bir ekip oluşturmaya ve en fazla ganimeti toplamaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde ekibinizi geliştirip büyütebi liyor ve diğer oyuncularla kapışarak da haritanın ortasındaki büyük mücevher yığınına ilerliyorsunuz.

    Squad Busters nasıl indirilir?

    Squad Busters, 29 Mayıs itibarıyla tüm platformlar için Türkiye'de erişime açıldı. Hemen aşağıdan veya Android’de Google Play Store üzerinden ve iOS’ta App Store üzerinden geliştiricinin Supercell olmasına dikkat ederek oyuna ulaşabilirsiniz.

    Squad Busters Squad Busters Squad Busters Squad Busters Games Ücretsiz 540,1 MB

    Squad Busters Squad Busters Squad Busters Squad Busters Supercell Aksiyon

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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