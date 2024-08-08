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    Yeni batarya üretildi: Elektrikli araçlarda 10 dakikada şarj dönemi başlıyor

    Forge Battery, yüksek özgül enerjiye sahip 21700 silindirik Li-ion bataryasının prototipinin sevkiyatına başladı. Yeni “Gen. 1.1 Supercell” batarya elektrikli araçlarda 10 dakikada şarj vadediyor.
    Elektrikli araçlarda 10 dakikada şarj dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Malzeme bilimi şirketi Forge Nano'nun ticari lityum-iyon batarya şirketi olan Forge Battery, geliştirdiği “Gen. 1.1 Supercell” adlı bataryasını mevcutta olan ve potansiyel müşterilerine göndermeye başladığını açıkladı. "Atomic Armor" teknolojisinden yararlanan yeni batarya elektrikli araçlarda 10 dakikada şarj vadediyor.

    Yeni batarya hızlı şarj ve yüksek enerji sunuyor

    21700 batarya, önceki 18650 batarya standardına göre daha yüksek enerji yoğunluğu ve kapasite sunuyor. Bu ikisinin birleşimi de elektrikli araçlarda daha uzun sürüş menzili ve gelişmiş verimlilik kazanımına yol açıyor. Firmanın ürettiği Gen. 1.1 Supercell, kullanım ömründen ödün vermeden 300 Wh/kg'lık onaylanmış özgül enerji kapasitesine sahip.

    Yüksek enerji yoğunluğunun yanı sıra yen bataryanın hızlı şarj özelliği de de oldukça dikkat çekici. Firmaya göre batarya, sadece 10 dakika içinde tam şarja ulaşabiliyor. Daha da önemlisi şirket, bunun bataryanın ömründen ödün verilmeden yapıldığını söylüyor.

    Firmanın Supercell bataryasındaki bu başarının arkasında ise Forge Nano'nun ultra ince nano kaplaması Atomic Armor bulunuyor. Hem anot hem de katoda uygulanan bu ince katman, yüksek silikon içerikli anotların kullanımını kolaylaştırıyor ve daha yüksek voltajlarda çalışmaya olanak tanıyor. Atomic Armor sayesinde, lityum nikel manganez kobalt oksit (NMC 811) katot ve silikon oksit (SiOx) grafit kompozit anottan oluşan Gen 1.1 Supercell, sadece yüksek enerji yoğunluğu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çok sayıda şarj döngüsü boyunca kapasitesini koruyor. Ayrıca bu batarya, ulaşım için en yüksek güvenlik standartları olan UN 38.3 ve UL 1642 sertifikalarına da sahip.

    Performans tarafındaki değerlerin yanında Gen. 1.1 Supercell maliyet tarafında da iddialı. Firmaya göre batarya, kilovat-saat (kWh) başına mevcut endüstri kriterlerinden yüzde 20 daha düşük bir maliyetle üretilebiliyor.

    Forge Battery, 2024'ün geri kalanında binlerce hücreyi, yılda birkaç GWh'lık onaylanmış alım yapan mevcut müşterilerine göndermeyi bekliyor. Bu örneklemeler sırasında müşterilerden gelecek geri bildirimler ile ürünler nihai formuna kavuşacak. Firma, Supercell'lerinin ticari üretimine 2026 yılında kendi Gigafactory'sinde başlamayı bekliyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/battery-ev-10-minute-charge-extended-range https://forgebattery.com/2024/07/forge-battery-begins-bulk-customer-shipments-of-300-wh-kg-lithium-ion-battery-cells/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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