Yeni batarya üretildi: Elektrikli araçlarda 10 dakikada şarj dönemi başlıyor

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Tam Boyutta Gör Malzeme bilimi şirketi Forge Nano'nun ticari lityum-iyon batarya şirketi olan Forge Battery, geliştirdiği “Gen. 1.1 Supercell” adlı bataryasını mevcutta olan ve potansiyel müşterilerine göndermeye başladığını açıkladı. "Atomic Armor" teknolojisinden yararlanan yeni batarya elektrikli araçlarda 10 dakikada şarj vadediyor.

Yeni batarya hızlı şarj ve yüksek enerji sunuyor

21700 batarya, önceki 18650 batarya standardına göre daha yüksek enerji yoğunluğu ve kapasite sunuyor. Bu ikisinin birleşimi de elektrikli araçlarda daha uzun sürüş menzili ve gelişmiş verimlilik kazanımına yol açıyor. Firmanın ürettiği Gen. 1.1 Supercell, kullanım ömründen ödün vermeden 300 Wh/kg'lık onaylanmış özgül enerji kapasitesine sahip.

Yüksek enerji yoğunluğunun yanı sıra yen bataryanın hızlı şarj özelliği de de oldukça dikkat çekici. Firmaya göre batarya, sadece 10 dakika içinde tam şarja ulaşabiliyor. Daha da önemlisi şirket, bunun bataryanın ömründen ödün verilmeden yapıldığını söylüyor.

Firmanın Supercell bataryasındaki bu başarının arkasında ise Forge Nano'nun ultra ince nano kaplaması Atomic Armor bulunuyor. Hem anot hem de katoda uygulanan bu ince katman, yüksek silikon içerikli anotların kullanımını kolaylaştırıyor ve daha yüksek voltajlarda çalışmaya olanak tanıyor. Atomic Armor sayesinde, lityum nikel manganez kobalt oksit (NMC 811) katot ve silikon oksit (SiOx) grafit kompozit anottan oluşan Gen 1.1 Supercell, sadece yüksek enerji yoğunluğu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çok sayıda şarj döngüsü boyunca kapasitesini koruyor. Ayrıca bu batarya, ulaşım için en yüksek güvenlik standartları olan UN 38.3 ve UL 1642 sertifikalarına da sahip.

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Performans tarafındaki değerlerin yanında Gen. 1.1 Supercell maliyet tarafında da iddialı. Firmaya göre batarya, kilovat-saat (kWh) başına mevcut endüstri kriterlerinden yüzde 20 daha düşük bir maliyetle üretilebiliyor.

Forge Battery, 2024'ün geri kalanında binlerce hücreyi, yılda birkaç GWh'lık onaylanmış alım yapan mevcut müşterilerine göndermeyi bekliyor. Bu örneklemeler sırasında müşterilerden gelecek geri bildirimler ile ürünler nihai formuna kavuşacak. Firma, Supercell'lerinin ticari üretimine 2026 yılında kendi Gigafactory'sinde başlamayı bekliyor.

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Elektrikli araçlarda 10 dakikada şarj dönemi başlıyor