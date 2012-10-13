Clash of Clans, iPhone 5 için güncellendi

Mobil platformlarda strateji oyunlarının popülaritesi, çoklu oyuncu desteği kazanmalarıyla birlikte iyice arttı. Epik bir çağda oynadığınız ücretsiz Clash of Clans yapımı da bunlardan birisi.





Pek çok otoriteden övgü alan oyunda kendi köyünüzü yaparak askerlerinizi eğitmeniz ve çevrimiçi diğer oyuncularla savaşa girişmeniz gerekiyor.





İsterseniz kurulan diğer klanlara katılabilir, isterseniz kendi klanınızı kurarak dünyanın hakimiyeti için savaşabilirsiniz. Seviye atladıkça ordularınızın gücünü de artıracaksınız.





Yeni güncelleme ile iPhone 5 ve iPod touch 5 desteği, büyü özelliği ve üç yeni büyü oyuna eklendi.









https://itunes.apple.com/us/app/clash-of-clans/id529479190?mt=8



