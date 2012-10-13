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Clash of Clans, iPhone 5 için güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,4b
1
5
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil platformlarda strateji oyunlarının popülaritesi, çoklu oyuncu desteği kazanmalarıyla birlikte iyice arttı. Epik bir çağda oynadığınız ücretsiz Clash of Clans yapımı da bunlardan birisi.

Pek çok otoriteden övgü alan oyunda kendi köyünüzü yaparak askerlerinizi eğitmeniz ve çevrimiçi diğer oyuncularla savaşa girişmeniz gerekiyor.

İsterseniz kurulan diğer klanlara katılabilir, isterseniz kendi klanınızı kurarak dünyanın hakimiyeti için savaşabilirsiniz. Seviye atladıkça ordularınızın gücünü de artıracaksınız.

Yeni güncelleme ile iPhone 5 ve iPod touch 5 desteği, büyü özelliği ve üç yeni büyü oyuna eklendi.


https://itunes.apple.com/us/app/clash-of-clans/id529479190?mt=8
Clash of Clans, iPhone 5 için güncellendi
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GoldPunch 7 yıl
Daha Angry Birds oyunları ve Youtube App'ı bile iPhone 5 için optimizeli değil...
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druen 7 yıl
oyun iyice sacmaladı. oyun kendi kafasına gore size lvl atlatıyor. ben 44 level oldum. daha dogru düzgün birseylerimi geliştirmedim bile. ama gel gorki benim 50-60larda anca gorecegim gelişmişlikte lvl 30lardaki adamlar en gelişmiş halleriyle ortalıgı dagıtıyorlar. bu oyun eneye gore lvl atlatıyor anlamadım. benim 3 lvl okcum var, 5 lvl yapmam suan coook zor gorunurken adamlar bırak okcuyu ejderhalarda lvl 30da bana saldırıyorlar.
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*GameOver* 7 yıl
Bakalım iphone 5 alabilirsek ordan devam ederiz
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