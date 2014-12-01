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ClickStick projesi ilk akıllı deodorant olma iddiasında

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ClickStick projesi ilk akıllı deodorant olma iddiasında


Günlük hayatımızda kullandığımız her türlü alet edevatın artık akıllı özellikler kazanmaya başladığı bir dönemde yaşıyoruz. Yaşamı kolaylaştırmayı amaçlayan akıllı trendlerde sıra kişisel bakım malzemelerine geldi. 

Kickstarter üzerinde bağış desteği arayan ClickStick, dünyanın ilk akıllı deodorantı olduğu iddiasını taşıyor. Roll-on tarzında geliştirilen ClickStick üzerindeki butona bastığınızda her zaman aynı oranda deodorant çıkartıyor ve bu sayede aşırı kullanımlarda derinin zarar görmesinin önüne geçiliyor. Bu miktarı kullanıcı da ayarlayabiliyor. 

Roll-on iki parçadan oluşuyor. İlk parça butonun olduğu ve Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan tutucu kısım. İkinci parça ise deodorantın yer aldığı tank kısmı. Bu tank yeniden dolum yapılabilecek özelliğe sahip. Proje yürütücüleri her roll-on bittiğinde yenisini satın alma ve eskisinin atılması nedeniyle ortaya çıkan çevre kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlıyor. 

ClickStick tank boşaldığında uyumlu uygulaması üzerinden kullanıcısını uyarıyor ve yine uygulama üzerinden dolum siparişi vermesini sağlıyor. Kapakta yer alan LED ise açık unutulma durumunda yine kullanıcısını uyarıyor. Proje tamamlanmak üzere ve en az 20$ bağışlarda Mayıs ayı itibariyle dünya çapında dağıtıma başlayacak.  

https://www.kickstarter.com/projects/1317482922/clickstick-the-worlds-first-smart-deodorant-applic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lockheed 4 yıl
Tanıtım videosunu izleyince bu adamların komedi filmi yapmaları gerektiğine karar verdim :D
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Mianfei 4 yıl
Ne para donuyo su ksda varya hayal edemezsiniz
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ø 4 yıl
gerek yok
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Aves Larus 4 yıl
Bluetoothlu akıllı deodorant da yapılıyor. İyice abarttılar bu işi
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Melkone 4 yıl
Ne kadar gereksiz proje doldu
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Firaristt 4 yıl
Güzel bir fikir ama parayı 20$'a ürünü alırken değil de sonrasında dolum için verilen kitlerle vuracaklar bence. İnsanlar para verecek bir şeyler arıyor ki bunun Kickstarter ile tek alakası geniş bir yelpaze sunması.
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Aaron Paul 4 yıl
Kickstarter, çok harika bir şeye imza attı... çok anlamlı işler yapıldı kickstarter sayesinde ama artık işin tadı tuzu kaçtı... Millet para savuracak yer arıyor. deodorant akıllı olsa ne olur olmasa ne olur...
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Captain_Ivy 4 yıl
rafa kaldırsınlar bunu direk
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Umutcan 4 yıl
Çok gereksiz yahu kickstarter'da işi azıttılar iyice. Roll on deodorantın bittiğini anlamak için telefona bluetooth ile bağlı mı tutacağız.
Bağış toplama adına yapmadıkları kalmadı.
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