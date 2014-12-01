ClickStick projesi ilk akıllı deodorant olma iddiasında









Günlük hayatımızda kullandığımız her türlü alet edevatın artık akıllı özellikler kazanmaya başladığı bir dönemde yaşıyoruz. Yaşamı kolaylaştırmayı amaçlayan akıllı trendlerde sıra kişisel bakım malzemelerine geldi.





Kickstarter üzerinde bağış desteği arayan ClickStick, dünyanın ilk akıllı deodorantı olduğu iddiasını taşıyor. Roll-on tarzında geliştirilen ClickStick üzerindeki butona bastığınızda her zaman aynı oranda deodorant çıkartıyor ve bu sayede aşırı kullanımlarda derinin zarar görmesinin önüne geçiliyor. Bu miktarı kullanıcı da ayarlayabiliyor.





Roll-on iki parçadan oluşuyor. İlk parça butonun olduğu ve Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan tutucu kısım. İkinci parça ise deodorantın yer aldığı tank kısmı. Bu tank yeniden dolum yapılabilecek özelliğe sahip. Proje yürütücüleri her roll-on bittiğinde yenisini satın alma ve eskisinin atılması nedeniyle ortaya çıkan çevre kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlıyor.





ClickStick tank boşaldığında uyumlu uygulaması üzerinden kullanıcısını uyarıyor ve yine uygulama üzerinden dolum siparişi vermesini sağlıyor. Kapakta yer alan LED ise açık unutulma durumunda yine kullanıcısını uyarıyor. Proje tamamlanmak üzere ve en az 20$ bağışlarda Mayıs ayı itibariyle dünya çapında dağıtıma başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/1317482922/clickstick-the-worlds-first-smart-deodorant-applic