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Clove: Motorola Milestone 3 (Droid 3) İngiltere pazarına giriş yapmayabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,4b
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3
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Clove: Motorola Milestone 3 (Droid 3) İngiltere pazarına giriş yapmayabilir
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Motorola'nın Android 2.3.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli ve 5 satır QWERTY klavyeli akıllı telefonu Milestone 3 (Droid 3) İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Clove'a göre İngiltere pazarına giriş yapmayabilir. Her ne kadar Motorola cephesinden bu konuda bir bilgi gelmese de Clove, Milestone 2 satışlarının İngiltere'de parlak bir tablo çizememesi veya kızaklı QWERTY klavyeli modellerin İngiliz tüketiciler tarafından beklenen ilgiyi görmemesi gibi nedenleri ileri sürüyor.
Amerika pazarında Droid 3 ismiyle ve CDMA desteğiyle satışa sunulması planlanan, Motorola tarafından henüz resmi olarak tanıtılmayan model, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 platformundan (ARM Cortex-A9), 512 MB RAM'den ve PowerVR SGX 540 grafik biriminden güç alıyor; 4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 megapiksel kamera, Full HD video kaydı yapabilme, microHDMI portu gibi özelliklerle geliyor.
Bakalım Motorola cephesinden herhangi bir açıklama gelecek mi? Bekleyelim ve görelim.
Clove: Motorola Milestone 3 (Droid 3) İngiltere pazarına giriş yapmayabilir
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Clove: Motorola Milestone 3 (Droid 3) İngiltere pazarına giriş yapmayabilir
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http://blog.clove.co.uk/2011/06/15/motorola-droidmilestone-3-not-coming-to-uk/ Yorum Yaz
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patrain 8 yıl
TR ye hiç gelmez o zman.
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Tanarri 8 yıl
Ya iyide bu motorola hangi ülkelerde satılıyo atrix 4g dendi aklımız gitti ama piyasada yok prototatip yapıp DH mi gönderdiler bu telefonu xD
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sertacarslan 8 yıl
Klavyenin alt taraf çıkıntısı hiç olmamış. Klasik eski motorola tasarım faciası...
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