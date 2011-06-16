Clove: Motorola Milestone 3 (Droid 3) İngiltere pazarına giriş yapmayabilir

Motorola'nın Android 2.3.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli ve 5 satır QWERTY klavyeli akıllı telefonu Milestone 3 (Droid 3) İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Clove'a göre İngiltere pazarına giriş yapmayabilir. Her ne kadar Motorola cephesinden bu konuda bir bilgi gelmese de Clove, Milestone 2 satışlarının İngiltere'de parlak bir tablo çizememesi veya kızaklı QWERTY klavyeli modellerin İngiliz tüketiciler tarafından beklenen ilgiyi görmemesi gibi nedenleri ileri sürüyor.



Amerika pazarında Droid 3 ismiyle ve CDMA desteğiyle satışa sunulması planlanan, Motorola tarafından henüz resmi olarak tanıtılmayan model, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 platformundan (ARM Cortex-A9), 512 MB RAM'den ve PowerVR SGX 540 grafik biriminden güç alıyor; 4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 megapiksel kamera, Full HD video kaydı yapabilme, microHDMI portu gibi özelliklerle geliyor.

Bakalım Motorola cephesinden herhangi bir açıklama gelecek mi? Bekleyelim ve görelim.



http://blog.clove.co.uk/2011/06/15/motorola-droidmilestone-3-not-coming-to-uk/