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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Clove: Samsung Galaxy Note, kasım ayında İngiltere'ye gelebilir

7 yıl
16,2b
1
20
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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İngiltere'nin sayılı online satış mağazalarından Clove, Samsung'un akıllı telefonlar ile tabletler arasında konumlandırdığı cihazı Galaxy Note'un İngiltere çıkış tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Galaxy Note'un kasım ayına doğru stoklara giriş yapacağını tahmin ettiklerini açıklayan Clove'a göre fiyat vergiler dahil 600 Pound (~1706 TL) olabilir. Ancak fiyat henüz kesinlik kazanmamış durumda.
Merak edenler için Samsung Galaxy Note'un başlıca  teknik özellikleri şu şekilde;
  • Dört band GSM şebekesi desteği
  • HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği
  • Android 2.3 işletim sistemi
  • 1.4 GHz çift çekirdekli işlemci
  • 1 GB RAM
  • 5.3-inç, 800 x 1280 piksel, dokunmatik, Super AMOLED ekran
  • TouchWiz arayüzü
  • 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri
  • microSD kart girişi
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • Wi-Fi 802.11n
  • Bluetooth 3.0
  • GPS
  • 8 megapiksel kamera, LED flaş, otomatik odaklama
  • 1080p video kaydı
  • 2 megapiksel ön kamera
  • NFC (Yakın alan iletişim teknolojisi) (Opsiyonel)
  • 2500 mAh batarya

http://blog.clove.co.uk/2011/09/21/samsung-galaxy-notefirst-stock-expected-november/ Yorum Yaz
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Al PaC 7 yıl en beğenilen
carnador

Sırt çantası hediye veriyorlarmış :)

Apple yapsa, "not defterini yeniden icat ettik" vb. olur değil mi? Buna sırt çantası veriyorlarsa tablet alanlara valiz veriyorlar herhalde.
carnadorSırt çantası hediye veriyorlarmış :)Apple yapsa, "not defterini yeniden icat ettik" vb. olur değil mi? Buna sı...
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gokooo 7 yıl
Andulin266
Galaxy S2 içinde taşıma sorunu olur diyen o kadar çok fanatik vardı ki... Ama inanın İphone4ü taşımaktan daha kolay S2 yi taşımak. Merakla bekliyoruz, bundan sonraki cihazım bu olacak.

Kimse iPhone daha kolay taşınıyor dememiş ki komplekse girmeyin bu kadar uzanamıyorsanız uzanamıyorsunuzdur bu kadar basit.
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Andulin266 7 yıl gokooo
gokooo

Andulin266

Galaxy S2 içinde taşıma sorunu olur diyen o kadar çok fanatik vardı ki... Ama inanın İphone4ü taşımaktan daha kolay S2 yi taşımak. Merakla bekliyoruz, bundan sonraki cihazım bu olacak.


Kimse iPhone daha kolay taşınıyor dememiş ki komplekse girmeyin bu kadar uzanamıyorsanız uzanamıyorsunuzdur bu kadar basit.

Her iki cihazıda kullanmış ve şu an İphone4 sahibi birisi olarak bunu yazabilirim sanırım.


Senin sahip olamadığın cihazlarlara sahip olduğum için mi bu kompleks?


Kişisel fikrimdir, katılırsın katılmazsın ama gelipte bana ilk okul ağzıyla laf söyleyemezsin.
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sertacarslan 7 yıl
ilk_ze
Nasil tasiyacagiz onu dusunuyorum, acaba eskiden ilk cikan telefonlar icin kemer askilari vardi kemere aski alip oylemi tasiyacagiz yoksa textil firmalarida teknolojiye uyup buyuk cepli pantalonlar cikarticakmidir? 5,3 bundan yari tablet cikar yani apple firmasiyla rekabet edicez diye iyice abartildi bu telefon olayi... Eskiden cep telefonlari ufaldikca teknolojiye bak derdik simdi yine eskiye donduk buyudukce teknolojiye bak diyoruz...

Bircok kullanici icin ve benim icin tablet ihtiyacini karsilayabilecek ve tabletten cok daha mobil bir urun. Neden elestiriyorsunuz, dalga geciyorsunuz, bir turlu anlamiyorum. Kimse size zorla aldirmiyor ki? 3-4" ekranli bir suru akilli telefon var, iphone-nokia var, hatta kucuk takintiniz varsa bir suru akilsiz minik telefon var.
Ayrica aklin yolu bir, artik telefon sadece telefon olmadigi, ek olarak kisisel bilgisayarimiz da olmak yolunda hizla ilerledigi icin buyuk bir ekran onemli, o yuzden trend bu yonde(iphone da dahil).
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Stanislas Xavier 7 yıl
Bunla dışarıda telefon görüşmesi yapmak imac ile kafeye gitmek gibi birşey oluyor
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kadirt 7 yıl
Tabletle telefon arası bir ürün olmuş. Bu tarz bir şey arayanlar için biçilmiş kaftan. Tabii fiyatı biraz yüksek.
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DSGNRY 7 yıl
enteresan güzel bir alet, resimdeki gibi kalemle istediğimiz yere yazı yazabilip multitouch olarak kullanılabilirse uzun süre kullanabileceğimi düşünüyorum, samsung iyi bir yolda ancak bada yı geliştirmeli ve yazılımı da artık kendi yapmalı. Dünyanın en zengin firması bile olsanız herşeyi yapabilme kabiliyetiniz yoksa bir hiçsiniz...
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yavuzuslu 7 yıl
s 2 kullanıyorum önceki telefonum iphone 4 tü cebimde taşırken kendini hissettiriyordu s2 gerçekten çok hfif geldi bunun hissedilir ağırlığı iphone gibi olur bununla güzel zaman geçirilir teknik özellikleri harika kesinlikle tercih ederim almayı düşünüyorum
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Lepanto 7 yıl
Samsung da biraz popülarite yakalayınca fiyat işinin b*kunu çıkardı. Hadi ülkemize de yurtdışıyla yakın fiyatlardan getirse neyse, onu da yapmıyor bindiriyor Türk tüketiciye. Bu ürün de tahminen 2200-2300 civarından gelir ülkemize ve Galaxy S2 kadar şişirilemezse nal toplar gider...
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omers 7 yıl
ilk_ze
Nasil tasiyacagiz onu dusunuyorum, acaba eskiden ilk cikan telefonlar icin kemer askilari vardi kemere aski alip oylemi tasiyacagiz yoksa textil firmalarida teknolojiye uyup buyuk cepli pantalonlar cikarticakmidir? 5,3 bundan yari tablet cikar yani apple firmasiyla rekabet edicez diye iyice abartildi bu telefon olayi... Eskiden cep telefonlari ufaldikca teknolojiye bak derdik simdi yine eskiye donduk buyudukce teknolojiye bak diyoruz...

senin sorunun çözümü basit, almazsın olur biter
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ilk_ze 7 yıl
Nasil tasiyacagiz onu dusunuyorum, acaba eskiden ilk cikan telefonlar icin kemer askilari vardi kemere aski alip oylemi tasiyacagiz yoksa textil firmalarida teknolojiye uyup buyuk cepli pantalonlar cikarticakmidir? 5,3 bundan yari tablet cikar yani apple firmasiyla rekabet edicez diye iyice abartildi bu telefon olayi... Eskiden cep telefonlari ufaldikca teknolojiye bak derdik simdi yine eskiye donduk buyudukce teknolojiye bak diyoruz...
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mghector22 7 yıl

iyi iş çıkarmışlar çıkınca hemen alacağım.
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agamli 7 yıl
çok beğenilse, çok satılsa da ikinci elden düşürebilsek..
Bunu alan, çok büyük diye elden çıkarmak isteyebilir, umarım (:
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karaköy_soğancısı 7 yıl
teşhir malını almak mantıklı olcak :))
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Guest-F8946C419 7 yıl
Sırt çantası hediye veriyorlarmış :)
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noyancelebi 7 yıl
Tr ye sanırım 2300 bandında gelır
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