Clove: Samsung Galaxy Note, kasım ayında İngiltere'ye gelebilir

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İngiltere'nin sayılı online satış mağazalarından Clove, Samsung'un akıllı telefonlar ile tabletler arasında konumlandırdığı cihazı Galaxy Note'un İngiltere çıkış tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Galaxy Note'un kasım ayına doğru stoklara giriş yapacağını tahmin ettiklerini açıklayan Clove'a göre fiyat vergiler dahil 600 Pound (~1706 TL) olabilir. Ancak fiyat henüz kesinlik kazanmamış durumda.
Merak edenler için Samsung Galaxy Note'un başlıca teknik özellikleri şu şekilde;
- Dört band GSM şebekesi desteği
- HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği
- Android 2.3 işletim sistemi
- 1.4 GHz çift çekirdekli işlemci
- 1 GB RAM
- 5.3-inç, 800 x 1280 piksel, dokunmatik, Super AMOLED ekran
- TouchWiz arayüzü
- 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri
- microSD kart girişi
- 3.5 mm kulaklık girişi
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth 3.0
- GPS
- 8 megapiksel kamera, LED flaş, otomatik odaklama
- 1080p video kaydı
- 2 megapiksel ön kamera
- NFC (Yakın alan iletişim teknolojisi) (Opsiyonel)
- 2500 mAh batarya
http://blog.clove.co.uk/2011/09/21/samsung-galaxy-notefirst-stock-expected-november/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple yapsa, "not defterini yeniden icat ettik" vb. olur değil mi? Buna sırt çantası veriyorlarsa tablet alanlara valiz veriyorlar herhalde.