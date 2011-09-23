Clove: Samsung Galaxy Note, kasım ayında İngiltere'ye gelebilir

İngiltere'nin sayılı online satış mağazalarından Clove, Samsung'un akıllı telefonlar ile tabletler arasında konumlandırdığı cihazı Galaxy Note'un İngiltere çıkış tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Galaxy Note'un kasım ayına doğru stoklara giriş yapacağını tahmin ettiklerini açıklayan Clove'a göre fiyat vergiler dahil 600 Pound (~1706 TL) olabilir. Ancak fiyat henüz kesinlik kazanmamış durumda.



Merak edenler için Samsung Galaxy Note'un başlıca teknik özellikleri şu şekilde;

Dört band GSM şebekesi desteği

HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği

Android 2.3 işletim sistemi

1.4 GHz çift çekirdekli işlemci

1 GB RAM

5.3-inç, 800 x 1280 piksel, dokunmatik, Super AMOLED ekran

TouchWiz arayüzü

16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri

microSD kart girişi

3.5 mm kulaklık girişi

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 3.0

GPS

8 megapiksel kamera, LED flaş, otomatik odaklama

1080p video kaydı

2 megapiksel ön kamera

NFC (Yakın alan iletişim teknolojisi) (Opsiyonel)

2500 mAh batarya



http://blog.clove.co.uk/2011/09/21/samsung-galaxy-notefirst-stock-expected-november/