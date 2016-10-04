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Çocuğu ısıran timsah saldırı öncesi etrafında yüzerken GoPro'ya yakalandı

Batı Avustralya'da timsah tarafından saldırıya uğrayan 14 yaşındaki genç saldırı öncesi etrafında gezen timsahı GoPro ile farkında olmadan kayıt altına aldı. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,3b
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15
Zamazingo
Caner Köksel
Haber Editörü
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14 yaşındaki Cameron Timms ailesiyle birlikte gittiği Batı Avustralya'daki Moonshine Gorge'da yüzerken talihsiz bir şekilde çok yakın temas yaşadığı tatlı su timsahı tarafından ısırıldı.
The Kimberely Echo'ya konuşan Timms; "Suda grup olarak duruyorduk sonrasında ortadan yüzerken yanımda birşey hissettim." dedi. Neyse ki ciddi bir şekilde yara almayan Timms'in yalnızca dirsek ve göbeğinde delik yaraları oluşmuş. Isırılma sonrası kanadığını fark eden genç ilk başta bu durum karşısında şok olmuş ve ne olduğunu anlayamamış.
Su altındaki şeyleri kaydetmek için GoPro'sunu kullanan Timms farkında olmadan kendisine saldıran ve bir süre ailesinin etrafında gezinen timsahı da kameraya almış. Genç çocuğun yanında ailenin diğer üyeleri tarafından da hissedilen timsah, o an yüzenler arası kazara temaslar olarak düşünülmüş.
Olay sonrası Avustralya Müzesi tarafından da açıklama yapılırken bu durumun genelde utangaç ve insanlardan hızlıca uzaklaşan tatlı su timsahları için alışılmadık bir durum olduğu belirtiliyor.

http://mashable.com/2016/10/03/video-footage-crocodile-bite/?utm_campaign=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full&utm_cid=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full#EQyvt.NBNqq5 Yorum Yaz
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veleciraptor 3 yıl en beğenilen
Bu haberi Vatan ya da Milliyet'in internet sitesinde görsem şaşırmazdım ama burada görünce tuhafıma gitti. Bir timsah saldırısının kameraya yakalanması, sırf GoPro var diye var diye teknoloji haberi olmaz. Olsa olsa "şok şok" başlığıyla verilen haberlerle aynı kategoride olur.
Bu haberi Vatan ya da Milliyet'in internet sitesinde görsem şaşırmazdım ama burada görünce tuhafıma gitti. Bir timsah saldırısının kameraya yakalanması, sırf Go...
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Yanıtla +28
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Serlilo 3 yıl
Donanım Haber çok bozdu çok bu kadar yeter daha bozmaz diyorduk yine bozdu :)
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DraGonS 3 yıl
Haftalık kotanızı dolduracaksınız diye böyle gereksiz haberlerle dh yi doldurmanız hiç mantıklı değil editör beyler.
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ibo3182 3 yıl
reklam yapıyor işte, go proya yakalandı diyeceğine kameraya yakalandı diyemiyor mu.?
go basmış dh parayı(!)
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Suavinin Berberi 3 yıl
Vay velet.
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HIGHER 3 yıl
oğuz sasi gibi bedava reklam mı yapuyor dh nedir
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montevo 3 yıl
her akıllı telefona ayfon,her aksiyon kamerasına gopro derseniz bu reklama girer.tıpkı kağıt mendile selpak denmesi gibi.sonra adam gelir dijital uydu almıcam next alıcam der.
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Bumin_Han 3 yıl
bu avustralya resmen tehlike yavv , her turlu tehlike bunlarda...
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alphekka 3 yıl
timsah saldırmamış, dişi sürtmüş, yoksa biz bu videoyu izleyemezdik
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Serlilo 3 yıl
Donanım Haber çok bozdu çok bu kadar yeter daha bozmaz diyorduk yine bozdu :)
Yanıtla +8
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DraGonS 3 yıl
Haftalık kotanızı dolduracaksınız diye böyle gereksiz haberlerle dh yi doldurmanız hiç mantıklı değil editör beyler.
Yanıtla +6
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veleciraptor 3 yıl en beğenilen
Bu haberi Vatan ya da Milliyet'in internet sitesinde görsem şaşırmazdım ama burada görünce tuhafıma gitti. Bir timsah saldırısının kameraya yakalanması, sırf GoPro var diye var diye teknoloji haberi olmaz. Olsa olsa "şok şok" başlığıyla verilen haberlerle aynı kategoride olur.
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Mesudum 3 yıl
"Crocodile" diyor haberde
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kadirirdem 3 yıl
Ondaki yaşama şansı pişmiş tavuk'da yok.
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Piêr Dé Sans 3 yıl kadirirdem
Pişmiş tavuğun yaşama şansı yok zaten.
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