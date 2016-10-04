Çocuğu ısıran timsah saldırı öncesi etrafında yüzerken GoPro'ya yakalandı

14 yaşındaki Cameron Timms ailesiyle birlikte gittiği Batı Avustralya'daki Moonshine Gorge'da yüzerken talihsiz bir şekilde çok yakın temas yaşadığı tatlı su timsahı tarafından ısırıldı.

The Kimberely Echo'ya konuşan Timms; "Suda grup olarak duruyorduk sonrasında ortadan yüzerken yanımda birşey hissettim." dedi. Neyse ki ciddi bir şekilde yara almayan Timms'in yalnızca dirsek ve göbeğinde delik yaraları oluşmuş. Isırılma sonrası kanadığını fark eden genç ilk başta bu durum karşısında şok olmuş ve ne olduğunu anlayamamış.

Su altındaki şeyleri kaydetmek için GoPro'sunu kullanan Timms farkında olmadan kendisine saldıran ve bir süre ailesinin etrafında gezinen timsahı da kameraya almış. Genç çocuğun yanında ailenin diğer üyeleri tarafından da hissedilen timsah, o an yüzenler arası kazara temaslar olarak düşünülmüş.

Olay sonrası Avustralya Müzesi tarafından da açıklama yapılırken bu durumun genelde utangaç ve insanlardan hızlıca uzaklaşan tatlı su timsahları için alışılmadık bir durum olduğu belirtiliyor.

http://mashable.com/2016/10/03/video-footage-crocodile-bite/?utm_campaign=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full&utm_cid=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full#EQyvt.NBNqq5