Çocuklara özel yeni iPad Mini kılıfı, ArmorBox Kido

Tablet bilgisayar modelleri günümüzde özellikle çocuklar tarafından oldukça fazla kullanılır duruma geldiler. Bu durumun farkı varan firmalar da, çocuklara özel tablet bilgisayar kılıflarını geliştirmeye devam ediyorlar. Bu doğrultuda tasarlanmış bir kılıf olan ArmorBox Kido, iPad mini modeli için özel olarak hazırlanmış durumda.

Apple'ın ufak iPad mini modelini her türlü düşmeden ya da darbeden koruyabilen ArmorBox Kido serisi yeni kılıf modeli, dayanıklı polikarbonat dış gövde ve silikon iç yapı ile hazırlanmış. En çok darbe alan köşeler dikkate alınarak iki kat silikon ile kaplandığı model, üzerinde yer alan taşıma kolu ters çevrilerek tablet bilgisayarı tek başına ayakta da tutabiliyor. Bu özellikleri yanında çocukların kolay taşıyabilecekleri oldukça hafif bir yapıda olan kılıf, tabletin bütün tuşlarının ve hoparlör girişinin aktif olarak kullanılmasına izin verebiliyor.

Mavi, siyah, yeşil, turuncu ve pembe olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile hazırlanan ArmorBox Kido iPad Mini kılıfı, 27,95$ fiyat etiketi ile aşağıdaki bağlantı üzeriden satın alınabiliyor.

http://www.i-blason.com/armorbox-kido-series-light-weight-convertible-stand-case-for-ipad-mini.html