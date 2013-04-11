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Çocuklara özel yeni iPad Mini kılıfı, ArmorBox Kido

6 yıl
4,9b
1
14
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çocuklara özel yeni iPad Mini kılıfı, ArmorBox Kido
Tablet bilgisayar modelleri günümüzde özellikle çocuklar tarafından oldukça fazla kullanılır duruma geldiler. Bu durumun farkı varan firmalar da, çocuklara özel tablet bilgisayar kılıflarını geliştirmeye devam ediyorlar. Bu doğrultuda tasarlanmış bir kılıf olan ArmorBox Kido, iPad mini modeli için özel olarak hazırlanmış durumda.
Apple'ın ufak iPad mini modelini her türlü düşmeden ya da darbeden koruyabilen ArmorBox Kido serisi yeni kılıf modeli, dayanıklı polikarbonat dış gövde ve silikon iç yapı ile hazırlanmış. En çok darbe alan köşeler dikkate alınarak iki kat silikon ile kaplandığı model, üzerinde yer alan taşıma kolu ters çevrilerek tablet bilgisayarı tek başına ayakta da tutabiliyor. Bu özellikleri yanında çocukların kolay taşıyabilecekleri oldukça hafif bir yapıda olan kılıf, tabletin bütün tuşlarının ve hoparlör girişinin aktif olarak kullanılmasına izin verebiliyor.
Mavi, siyah, yeşil, turuncu ve pembe olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile hazırlanan ArmorBox Kido iPad Mini kılıfı, 27,95$ fiyat etiketi ile aşağıdaki bağlantı üzeriden satın alınabiliyor.
 
Çocuklara özel yeni iPad Mini kılıfı, ArmorBox Kido

http://www.i-blason.com/armorbox-kido-series-light-weight-convertible-stand-case-for-ipad-mini.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
klavyeli ipad mini bence daha güzel bu klavye ne böyle
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teddybear01 6 yıl
Bir yandan Samsung bir yandan şu ipad-iphone a takılan saçma saçma kılıflar. Bıktırdınız artık.
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alito 6 yıl
Güzel kılıf. Özellikle 7 yaşındaki yiğenimin elinde bir tablet varsa dahada güzel.
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DH Misafiri 6 yıl
bari bir çocuk eli tutaymış kılıfı
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First_Person 6 yıl
Geçenlerde bir yere kahvaltıya gittik. Orada iki küçük çocuğuyla bir aile vardı. Çocukların ellerinde ayrı ayrı iPadleri vardı ve hiç sesleri çıkmıyordu. Anne baba da rahat rahat yiyip içiyorlardı. Tablet fiyatları düşecek ve yukarıdaki durum yakında çok olağan bir tablo olacak. O yüzden bu ürünlere iyi pazar var.
Çocuk gelişimi için iyi mi? İşte orasından emin değilim... Bizim yazlığın gazinosunda, gençken bizim de oturduğumuz masalardaki durumu anlatayım: Kare bir masa, üzerinde 2-3 hatta 4 laptop. Her birinin başında bir çocuk, birbirlerinin yüzüne bile bakmıyorlar. Gazinoda wireless var, orada takılıyorlar. Bizim gibi top oynayan, saklambaç oynayan yok. Büyük salıncaklarda, ya da banklarda çekirdek çitleyip, kız erkek sohbet eden yok. Varsa yoksa laptop...Herkes kendi dünyasında...
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butze 6 yıl
Güzel.
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Recharged 6 yıl
Tasarım olarak gerçekten kötü ama çocuklar için ilgi çekici.Hoş kaç kişi çocuğuna Türkiye'de iPad mini alıp "al oğlum öğren bunu,oyun oyna" vs. der merak etmiyorda değilim hani.
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bayraak 6 yıl
Çocuklara iPad mi verilir ? Robot nesiller yetiştiriyoruz :(
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Umutcan 6 yıl bayraak
bayraak

Çocuklara iPad mi verilir ? Robot nesiller yetiştiriyoruz :(

Harbiden çocuğun eline 1.500 liralık cihazı oyuncak diye veren herhalde o parayı atıl görecek kadar zengindir.
Kılıf olsa nolacak çocuk o cihazın ekranını 2 günde tuz buz eder.
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Nerevarine 6 yıl bayraak
bayraak

Çocuklara iPad mi verilir ? Robot nesiller yetiştiriyoruz :(

Robot nesil mi?

Bence biz şuanda robot nesiliz. Gelecekteki çocuklar çok şanslı olacaklar. Ezberleyecekleri formülleri daha renkli daha canlı ezberleyecekler.
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multiTYRT 6 yıl
Kullansınlar da aman MC4'e ellemesinler
TF2 gibi oldu oyun.
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[__Zahid__] 6 yıl
Cok guzel olmus bayildim.
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