Çocuklara özel yeni iPad Mini kılıfı, ArmorBox Kido

Haber Editörü
Tablet bilgisayar modelleri günümüzde özellikle çocuklar tarafından oldukça fazla kullanılır duruma geldiler. Bu durumun farkı varan firmalar da, çocuklara özel tablet bilgisayar kılıflarını geliştirmeye devam ediyorlar. Bu doğrultuda tasarlanmış bir kılıf olan ArmorBox Kido, iPad mini modeli için özel olarak hazırlanmış durumda.
Apple'ın ufak iPad mini modelini her türlü düşmeden ya da darbeden koruyabilen ArmorBox Kido serisi yeni kılıf modeli, dayanıklı polikarbonat dış gövde ve silikon iç yapı ile hazırlanmış. En çok darbe alan köşeler dikkate alınarak iki kat silikon ile kaplandığı model, üzerinde yer alan taşıma kolu ters çevrilerek tablet bilgisayarı tek başına ayakta da tutabiliyor. Bu özellikleri yanında çocukların kolay taşıyabilecekleri oldukça hafif bir yapıda olan kılıf, tabletin bütün tuşlarının ve hoparlör girişinin aktif olarak kullanılmasına izin verebiliyor.
Mavi, siyah, yeşil, turuncu ve pembe olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile hazırlanan ArmorBox Kido iPad Mini kılıfı, 27,95$ fiyat etiketi ile aşağıdaki bağlantı üzeriden satın alınabiliyor.
http://www.i-blason.com/armorbox-kido-series-light-weight-convertible-stand-case-for-ipad-mini.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çocuk gelişimi için iyi mi? İşte orasından emin değilim... Bizim yazlığın gazinosunda, gençken bizim de oturduğumuz masalardaki durumu anlatayım: Kare bir masa, üzerinde 2-3 hatta 4 laptop. Her birinin başında bir çocuk, birbirlerinin yüzüne bile bakmıyorlar. Gazinoda wireless var, orada takılıyorlar. Bizim gibi top oynayan, saklambaç oynayan yok. Büyük salıncaklarda, ya da banklarda çekirdek çitleyip, kız erkek sohbet eden yok. Varsa yoksa laptop...Herkes kendi dünyasında...
Harbiden çocuğun eline 1.500 liralık cihazı oyuncak diye veren herhalde o parayı atıl görecek kadar zengindir.
Kılıf olsa nolacak çocuk o cihazın ekranını 2 günde tuz buz eder.
Robot nesil mi?
Bence biz şuanda robot nesiliz. Gelecekteki çocuklar çok şanslı olacaklar. Ezberleyecekleri formülleri daha renkli daha canlı ezberleyecekler.