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Çocuklara yardım etmek için bilgisayarınızı açık tutun

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), online kripto para madenciliği sistemiyle, Coinhive API kullanarak, bağış toplayan bir internet sitesi kurdu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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UNİCEF, yalnızca sitede kalıp bilgisayar gücünün bağışlanmasıyla yardıma muhtaç çocuklar için yardım toplamaya başladı.  
The Hope Page adlı internet sitesi, bulut madenciliği tarzıyla çalışıyor, dolayısıyla bağışçıların yapması gereken tek şey; siteye girerek bilgisayarlarını açık tutmak.  Site, ne kadar bağışta bulunmak istedikleri hakkında da seçenekler veriyor. Sitede kalma süresi ne kadar fazlaysa, yapılan bağış miktarı da o kadar fazla oluyor.
Web sayfasında, bir “tarayıcı madencisi” olan Coinhive API kullanılıyor.  
Yapılan bağışlar, tüm dünyadaki savunmasız çocuklara; içme suyu, yiyecek ve aşı gibi hayati önem taşıyan malzemeler alınması üzerine UNICEF Avustralya’da toplanıyor.
Siz de bulut madenciliği sistemiyle dünyadaki savunmasız çocuklara yardımda bulunmak isterseniz thehopepage.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

https://cointelegraph.com/news/unicef-australia-offers-users-option-to-mine-crypto-as-donation Yorum Yaz
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firat_kilic 1 yıl
veya ülkemizdeki suriyeli çocuklar için ne kadar destek olmuştur?
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firat_kilic 1 yıl
uniceften çoocukkene hiç bir yardım gören var mı?
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bixsi 1 yıl renega
Söylediğiniz gibi bunu lösev yapsaydı, bilgisayarımı sırf bu yüzden haftalarca hatta aylarca bırakırım.
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3qzotix 1 yıl
Bu işi yapacaklar getiri ve götürüleri iyi hesaplasın. Harcayacağınız elektrik getiriden daha fazlaysa hiç bulaşmayın, elektriğe vereceğiniz parayı bağış yapın. En azından gereksiz enerji sarfiyatından kurtulmuş olursunuz.
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khytr89 1 yıl
Tedaş bunu beğendi
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psychomax13 1 yıl
Gerçekten müthiş bir bağış toplama sistemi. Ben de biraz yardımda bulundum :) Güzel bir düşünce.
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renega 1 yıl
Bunu lösev yapsa keşke, seve seve açık bırakırım
1 Yanıt Yanıtla
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ALKaraca 1 yıl
Donanımhaberin linki çalışmıyor.Orjinali:
thehopepage.org/...

Edit:Donanımhaber linki düzeltmiş
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