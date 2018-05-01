Çocuklara yardım etmek için bilgisayarınızı açık tutun

UNİCEF, yalnızca sitede kalıp bilgisayar gücünün bağışlanmasıyla yardıma muhtaç çocuklar için yardım toplamaya başladı.

The Hope Page adlı internet sitesi, bulut madenciliği tarzıyla çalışıyor, dolayısıyla bağışçıların yapması gereken tek şey; siteye girerek bilgisayarlarını açık tutmak. Site, ne kadar bağışta bulunmak istedikleri hakkında da seçenekler veriyor. Sitede kalma süresi ne kadar fazlaysa, yapılan bağış miktarı da o kadar fazla oluyor.

Web sayfasında, bir “tarayıcı madencisi” olan Coinhive API kullanılıyor.

Yapılan bağışlar, tüm dünyadaki savunmasız çocuklara; içme suyu, yiyecek ve aşı gibi hayati önem taşıyan malzemeler alınması üzerine UNICEF Avustralya’da toplanıyor.

Siz de bulut madenciliği sistemiyle dünyadaki savunmasız çocuklara yardımda bulunmak isterseniz thehopepage.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

https://cointelegraph.com/news/unicef-australia-offers-users-option-to-mine-crypto-as-donation