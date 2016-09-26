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Çocuklarımız ve Teknoloji "Uzmanına sorduk cevapları aldık"

Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün cevaplıyor. Çocuklara tablet ve cep telefonu ne zaman verilmeli? TV izlemeliler mi? Tablet ve cep telefonunu bırakamayan çocuklar için çözüm önerileri ve fazlası...
2 yıl
25,6b
1
18
Cep Telefonu Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Geçtiğimiz bayram yazdığım "Yeni anne ve babalara teknolojik öneriler" başlıklı yazıma çok güzel geri dönüşler aldım. Bunlardan bir tanesinde ise uzman birinin görüşüyle çocuklarda cep telefonu ve tablet kullanımına ilişkin bilgi almamın daha doğru olacağı yönündeydi.
Öyle de yaptım. Bu yazımda Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün, çok değerli zamanından bize ayırdığı sürede sorularımı cevapladı.
Çocuklarda cep telefonu ve tablet kullanımı nasıl olmalı? TV izlemeliler mi?Cep telefonu ve tablet bağımlısı olan çocukları bu alışkanlıktan nasıl vazgeçiririz ve fazlası bu yazıda sizleri bekliyor. 

 

Emine Hanım bize biraz kendinizden ve yaptığınız işten söz eder misiniz?

Merhaba, ben Emine Ergün. Çocuk Gelişimi Uzmanıyım. Anne baba danışmanlığı yapmaktayım. Bu kapsamda çocukları gelişimsel olarak değerlendirme, gelişim problemi olan çocuklar için eğitimsel danışmanlık yapma, çocuklarda oluşabilen davranış ve uyum sorunlarında, yemek ve uyku problemlerinde, okula uyum sürecinde, kardeş kıskançlığı, boşanma süreci gibi durumlarda anne babalara danışmanlık desteği vermekteyim. Evliyim ve 1 çocuk annesiyim.

Her şeyin çok hızlı tüketildiği bir çağ yaşıyoruz. Çocuklar açısından günümüzü nasıl buluyorsunuz? Örneğin günlük yaşantıyı kendi çocukluğunuzla karşılaştırdığınızda şu anki yaşam düzeni açısından iyi ve kötü yanlar neler?

Günümüz çocukları bazı yönlerden şanslı bazı yönden ise şanssızlar maalesef. Bizim çocukluğumuzda aile içi ilişkiler ve sosyal ilişkiler çok daha farklıydı. Çocukların sokak arkadaşı vardı, mahalle maçı yaparlardı, kızlar kaldırım üstünde evcilik oynardı.
Çocuklarımız ve Teknoloji
 
Çocuklar acıktığı zaman kimin annesi evdeyse, onlara yiyecek hazırlardı. Çocuklarda gecikmiş konuşma, izole sosyal yaşam şimdiki kadar yoğun gözlenmezdi. Çünkü sosyal iletişim ve etkileşim oldukça fazlaydı. Şimdilerde ise, çocuklar 3 yaşını geçmiş olmasına rağmen konuşmuyor, izole bir hayat tercih ediyorlar, arkadaşlık kurmakta ve sürdürmekte zorlanabiliyorlar, paylaşma, yardımlaşma gibi pro-sosyal davranışlarda sıkıntı yaşıyorlar.
Çünkü aileler de izole yaşıyorlar. Anne babalar çalışıyor, çocukların sosyalleşebildiği en kolay ortam okul öncesi kurumları. Sokakta oyun oynama, komşuya gitme azaldı. Çünkü insanlar yan komşularını tanımıyorlar, dolayısıyla çocuklarını emanet edemiyorlar.

Bireylerin çocuklarının gelişimleri esnasında elektronik cihazlara olan ilgiyi ileri zeka işareti saydıklarını görüyoruz. Gerçekten de bu bir ölçü müdür?

Çocukların elektronik cihazlara olan ilgisi zeka göstergesi değildir. Çocuğun cep telefonunu açıp kapaması, tablette oyun oynaması, kayıtlı olan uygulamaları açıp kapatması gelişimi içinde yapabileceği rutin becerilerdir.
Çünkü çocuklar yetişkinleri gözlemleyerek tıpkı diş fırçalamayı öğrendikleri gibi bu becerileri de öğrenebilmektedirler. Özellikle 0-6 yaş döneminde çocukların algısı çok açık olduğu için ve öğrenme kapasiteleri yüksek olduğu için, kendilerine gösterilen birçok şeyi hızlıca öğrenme ve uygulama becerileri de bulunmaktadır.
Bu nedenle 1 yaşındaki bir çocuğun akıllı telefonun ekranını kaydırıp açması, 2 yaşındaki bir çocuğun tablette oyun oynaması zeka göstergesi olarak değerlendirilmemelidir.

Tablet ve cep telefonları modern çağın vazgeçilmezleri arasına girdiler. Çocuklarımız da sürekli elimizde gördükleri bu cihazlara karşı erken yaşlarda ilgi duymaya başlıyorlar. Çocuklarımızın tablet ve cep telefonu gibi cihazlarla etkileşimi nasıl olmalı? Erken yaşlarda kullanmalarına izin vermeli miyiz? 

Akıllı telefon, tablet gibi cihazlar hayatımızın çok içinde. Çocuklarımızın da bu cihazlara ilgi duyması oldukça normal. Renkli ekran, farklı sesler, oyunlardaki animasyonlar, fotoğraf ve videolar çocukların hem görsel hem de işitsel olarak ilgisini çekiyor. Ama burada asıl önemli olan konu şu; anne baba bu elektronik cihazları ne kadar yoğun kullanıyorsa, çocuğun da o kadar fazla ilgisini çekiyor.
Çocuklarımız ve Teknoloji
 
Yani bir evde anne baba rutin işlerinden kalan zamanlarını çocukların ayırmak yerine akıllı telefonda oyun oynamaya, tablette film izlemeye ayırıyorsa, çocukların ilgisini daha çok çekiyor. Çünkü çocuk anne babasını bu kadar esir alan bu araçları daha yakından tanımak için onların elinden alıyor ve bu kez çocukta bu cihazlara karşı bağımlılık başlıyor. Bunun sonucunda da yaşı uygun olmadığı halde 2 yaşında 3 yaşındaki çocuklara kendilerine ait tabletler alınıyor. Bu yaşlarda çocukları kendilerine ait tablet ya da telefonlarının olması uygun değildir.
Çünkü tablet ve telefonlar oyuncak değildir. Çocukların legolarla, yapbozlarla, arabalarla ve en önemlisi yaşıtlarıyla oynaması gerekir. Birçok aile çocuğuna yemek yedirmek için de tablet ve telefonları kullanmaktadır. Bu şekilde daha kolay yemek yediklerini belirtirler. Evet çocuklar tablet ya da telefonda video izlerken daha kolay yemek yer, ama bu yemek yeme faaliyeti çocukların adeta şuursuz yaptığı bir faaliyettir.
Çocuk önündeki renkli ve hareketli ekrana kitlendiği için ağzına verilen lokmanın hatta onun ne olduğunun bile farkında olmadan, otomatik olarak ağzını açar ve yemek yer. Ne zaman ki, video biter o zaman çocuk adeta uyanır ve yemek yediğinin farkına varıp, eliyle yemeği iter, reddeder. Bu şekilde yemek yedirilen çocuklar doyup doymadıklarını tam anlayamayabilirler, sürekli olarak başkaları tarafından beslendikleri için, bağımsız yemek yeme alışkanlığını da daha geç yaşlarda kazanabilirler.

Televizyonun da sınırlandırılması gerekiyor mu? Küçük yaştaki çocukların izlemeleri için özel olarak hazırlanmış içerikler sunan kanallar hakkındaki düşünceleriniz nedir?

Televizyonun da sınırlandırılması gerekmektedir. Türk pedagoji Derneğinin de belirttiği gibi 0-3 yaş aralığındaki çocukların televizyonu hiç izlememesi gerekmektedir. 0-3 yaş beyin gelişimi açısından çok önemli ve değerli bir yaş aralığıdır. Bu yaşlarda günde 2-3 saat televizyon izleyen çocukların bilişsel gelişimi, dil gelişimi ve sosyal gelişim açısından dezavantajlı oldukları ve gelişimsel bazı gecikmeler yaşayabildikleri gözlenmektedir.
Çocukların televizyon ile tanışması 3 yaşından sonra olmalı ve en çok günde 15 dakika şeklinde planlanmalıdır.

Tablet ve cep telefonu gibi cihazları çok erken yaşlarda kullanmaya başlayan çocuklarda bu cihazlardan vazgeçememe durumları gözlenebiliyor. Okuyucularımız tablet veya cep telefonu elinden alındığında sinir atakları geçiren çocuklardan söz ediyorlar. Bu durumlarda ne yapılmalı?

Çocuklar edindikleri birçok beceriyi ve alışkanlığı anne babalarını gözlemleyerek edinirler. Örneğin anne babası diş fırçalamayan çocuk da dişini fırçalamaz. Elektronik cihazlar söz konusu olduğunda da durum böyledir aslında. Anne baba çocuğunun yanında sürekli olarak tablet ve telefon ile ilgilenirse, çocuğuna ayırmadığı zamanı, bu cihazlara ayırırsa, çocuklar için de bu cihazlar vazgeçilmez hale gelmeye başlar.
Çocuğun yaşı ve gelişimi uygun olduktan sonra tablet ve telefon hayatına girmelidir. Çocukların saatlerce oynamasına izin verilmemelidir. Oynamaya başlamadan önce ne kadar süre ile oynayacağı çocuğa belirtilmelidir. Örneğin "15 dakika oynayacaksın, sonra süren doldu deyince, kapatacaksın" şeklinde bilgi verilmelidir.
Çocuk oynamaya başladıktan sonra süresi dolar dolmaz "Hadi kapat, ver" demek yerine 1-2 kez hatırlatma yapmakta fayda olabilir. "Şu kadar dakika sonra süren dolacak, oyunun bitince yeni oyun açma lütfen" şeklinde yapılan uyarı ile çocuk süresinin dolmak üzere olduğunu bilir ve kendini hazırlamaya başlar.
Ama elinden tableti aniden alınan çocuk, öfkelenir ve davranış problemi sergiler. Diğer önemli bir konu da çocuğun elinden tableti aldıktan sonar ona sunacağınız alternatiftir. Yani çocuğa "Tableti bırak, hadi biraz da legolarınla oyna" demek cazip bir teklif değildir.
Çünkü çocuk tablet gibi renkli, hareketli, interaktif bir aracı bırakıp, lego gibi daha az çekici bir oyuncağı tercih etmez. Bu noktada çocuğa sunulabilecek en güzel teklif "Hadi tabletini kapat, gel beraber oynayalım" teklifidir. Çünkü çocukların en çok istediği şey anne babaları ile oynamaktır.

Çocukların sosyal gelişimleri ve sahip oldukları yetenekli yönlerinin anlaşılarak ön plana çıkartılabilmesi adına önerileriniz nelerdir?

Bunun için yapılması gereken ilk ve en önemli şey anne babaların çocuklarıyla birlikte vakit geçirmesidir. Çocuğuyla vakit geçirmeyen anne baba çocuğunu yeteri kadar tanıyamaz ve anlayamaz.
Çocuğunun yeterliliklerini, daha az yeterli olduğu alanları, korkularını, onu mutlu eden şeyleri gözlemleyemez. bunları gözlemleyemediği için de çocuğunu doğru şekilde yönlendiremez. Çocuklarımızla oyun oynamak, onlarla birlikte resim yapmak, kitapçıya gidip birlikte kitap seçmek, parkta oyun oynamak, mutfakta kek kurabiye pişirmek, onlarla konuşmak ve onları dinlemek çok değerli ve önemlidir.
Çocuklarımız ve Teknoloji
 
Çocukları başka çocuklarla oyun oynarken gözlemlemek de önemlidir. Bu gözlemler sırasında çocuğumuzun nasıl iletişim kurduğunu, ne tür arkadaşları tercih ettiğini, sorunlarını hangi yöntemlerle çözdüğünü görme şansımız olabilir.

Kısacası, anne baba olarak yapmamız gereken ilk ve en önemli nokta çocuklarımıza zaman ayırmak, onlarla kaliteli vakit geçirmek ve oyun oynamak. Çünkü onların da bizden istediği bu...
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kayserili73 2 yıl en beğenilen
Yazıyı okumadan yorum yapayım. 9 yaşında kız çoçuk babasıyım. Kızımın hem tableti hem de bilgisayarı var. Onu 4 yaşında teknoloji ile tanıştırdım. İlk etapta önceden mutlaka izlediğim filmleri izleterek tablet pc. kullanmayı öğrettim. Okuma yazma öğrendiğinde google ile bilgi edinmeyi öğrendi. ilk aramasıda gezengeler oldu. Hafıza ve reflekslerini geliştirebileceği oyunlar oynaması için teşvik ettim. Evimde televizyon yok. Onun doğumu ile televizyonu kaldırdım. Peki bunca teknolojiye erişimi elinin altındayken bağımlı mı. HAYIR. Çünkü onunla oynamayı seviyorum. Onunla konuşmayı seviyorum. Hatta beraber dışarı çıktığımızda telefonu evde bırakmamın sebebini sorduğunda 'senin telefonun yok.Şartlarımızı eşitliyorum' diyebiliyorum. Beni gazete,annesini kitap okurken görerek büyüyor. Siz elinize yapışık telefon ile Çoçuğunuzun karşısında oturursanız elbette bağımlı olur. Siz bencil olursanınz ada bencil.olur. Siz rahatınızı ön planda tutar,umursamaz tavır içinde olursanız oda sözünüzü dinlemeyen agresif bir çoçuk olur.Çoçuğunuz ile ilgilenmezseniz elbette tablet bağımlısı olur. Biraz başınızı sosyal medyadan kaldırın ve onun berrak gözlerinin içine bakın. Çoçuk ilgi ile büyür. Siz o ilgiyi esirgerseniz o ilgiyi tabletten bulur. Siz teblete pc.ye gömülürseniz oda gömülür. Her gelen bildirime baktığınız kadar ona baksanız,çoçuk tabletin yüzüne bakmaz. BUnları hem çoçuğunuz hem de kendiniz için yapın. Siz de mutlu olursunuz.
Yazıyı okumadan yorum yapayım. 9 yaşında kız çoçuk babasıyım. Kızımın hem tableti hem de bilgisayarı var. Onu 4 yaşında teknoloji ile tanıştırdım. İlk etapta ön...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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Stand Alone 2 yıl
Çocukların öz güveni sıfır olarak yetişiyor, sokakta top oynamayan, mücadele etmesini bilmeyen, hakkını aramanın ne anlama geldiğini bile bilmeyen bir nesil... Ülke olarak da teknolojiyi üretmekten ziyade tüketmeye yöneldiğimiz için bize geri dönüşler olumlu olmayacak.
Çocukların öz güveni sıfır olarak yetişiyor, sokakta top oynamayan, mücadele etmesini bilmeyen, hakkını aramanın ne anlama geldiğini bile bilmeyen bir nesil......
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Nevfel 2 yıl
Mesut bey gerçekten güzel konulara değiniyorsunuz, doktor hanımın tavsiyeleri çok güzel. Ancak maalesef uygulamakta zorluk yaşıyoruz. Anne baba olmak bu dünyada en zor işlerden biri. Allah herkese evlatlarını güzel yetiştirmeyi nasip etsin.
Mesut bey gerçekten güzel konulara değiniyorsunuz, doktor hanımın tavsiyeleri çok güzel. Ancak maalesef uygulamakta zorluk yaşıyoruz. Anne baba olmak bu dünyada...
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Yanıtla +7
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enchanted 2 yıl
2 çocuk babası ve çocuk hekimi olarak önerim;
çocuğu taş devrine sokarcasına teknolojiden (tablet, telefon, televizyon, youtube) okul çağına kadar uzak tutmak.

Ciddi şekilde dikkat eksikliği, hiperakrivite yapıyor.

Var olan potansiyel zekasını kullanamaz hale geliyorlar. Okul rutinlerine alışması çok zor oluyor.

Bu durum çok TEHLİKELİ, sert önlemler alsak bile reklamlara, arkadaş cevresine , kuzenlerine kapılıp zaten içine düşecekler.

Sakın yanlış anlamayın. Gelecek teknoloji devri olacak, herşey dokunmatik ve sesle komut edilecek biliyorum, çocuğun bundan mahrum veya eksik kalmayacağını düşünüyorum.

Örneğin;Bu siteyi takip eden bizler zaten teknoloji sever veya işin içinde olanlarız. Bizim yaşlarda (yaşım 35) çocuk sahibi olanlar kendi çocukluk dönemindeki teknolojiyi bilirler, siyah beyaz televizyon ve kaset çalarla başladık.Bana göre bizim şu anda sahip olduğumuz teknolojik beceriden daha iyisine, çocuklarımız taş devri gibi teknolojiden ayırsak bile ilerde sahip olurlar.



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gs09gs09 2 yıl
Aksam ezanina 5 10 dk gec kalip pederden yicegi paparayi dusune dusune gelen cocukdan zarar gelmez bu ne gelisim uzmaniymis bilmem neymis xD iyice entel dantele bagladi memleket yok yasam kocuymus ;))
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vaskin77 2 yıl
Üç kız çocuğu babası olarak böylesine önemli bir konuda bizleri bilgilendiren Emine Hanıma ve buna vesile olan Mesut Çevik'e teşekkür ediyorum. Gerçekten faydalı ve yol gösterici bir söyleşi olmuş. Günlük hayatın koşuşturması içinde çoğumuzun farkında olmadığı hassas bir konu. Bundan böyle benim ve çocuklarımın teknolojik ürünlerle geçirdiği zaman konusunda daha dikkatli olacağım.
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Intouchable 2 yıl
Mesut Bey, konu ve bilgilendirme için Emine Hanım ve size çok teşekkür ederim. Zira bu konu gerçekten önemli, üstünde durulması gereken bir konu. Çünkü şimdiki ailelerin çok büyük bir çoğunluğu zorlukların üstesinden gelmek yerine kolaya kaçıp çocuğun gelişme süresince peşisıra hata yapıyorlar.
Zamanımızın en kötü belasından biri olan da zaten bu konu. Uzman hanım ne güzel diyor; çocuklar oyuncaklarla, legolarla oynamalı diye. Ben zannetmiyorum ki bu böyle gidecek. 20-30 yıl sonra diyecekleri şey, şunlarla değil de tabletle telefonla oynamalı. Çünkü öyle bir yere doğru gidiyoruz.
Her şey kısaca anne ve babada bitiyor. Sen iyi bir insansan ve yaptıkların doğruysa, çocuğunda senin gibi iyi bir insan, yaptıklarını doğru yapan bir birey oluyor. Çünkü belli bir yaşa gelene kadar çevresinde örnek alınabilecek en büyük etken anne ve babası oluyor.
Bu konuda sizin gibi bireylerin böyle güzel şeyleri gelecek birçok aileye yayması ve herkesin üstüne düşen şeyleri yapmasını öğrenmesi lazım. Konu için tekrardan teşekkürler.
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Night_Blade 2 yıl
çok güzel bir yazı olmuş. bir baba olarak böyle yazıların artması dileğiyle
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abraxsas 2 yıl
pedagog, aslında herkesin bildiği ve gözlemlediği şeylerden bahsetmiş, asıl önemli olan sorun bunu bilmesine rağmen hala yanlışları yapmaya devam eden yetişkinler de, buda çok büyük sorun, keşke sorun çocuklarda olsa orasını kolay halledersin.
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kadirirdem 2 yıl
yazı çok güzel olmuş benimde kardeşim var oda resmen telefon bağımlısı yazıyı okuduktan sonra uygulayacağız....
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atisaca283 2 yıl
Çok basit anne babanın evde işi olduğu zaman cocuğa ayıracak vakti olmadığı zaman ver eline tableti telefonu işini yap
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kayserili73 2 yıl en beğenilen
Yazıyı okumadan yorum yapayım. 9 yaşında kız çoçuk babasıyım. Kızımın hem tableti hem de bilgisayarı var. Onu 4 yaşında teknoloji ile tanıştırdım. İlk etapta önceden mutlaka izlediğim filmleri izleterek tablet pc. kullanmayı öğrettim. Okuma yazma öğrendiğinde google ile bilgi edinmeyi öğrendi. ilk aramasıda gezengeler oldu. Hafıza ve reflekslerini geliştirebileceği oyunlar oynaması için teşvik ettim. Evimde televizyon yok. Onun doğumu ile televizyonu kaldırdım. Peki bunca teknolojiye erişimi elinin altındayken bağımlı mı. HAYIR. Çünkü onunla oynamayı seviyorum. Onunla konuşmayı seviyorum. Hatta beraber dışarı çıktığımızda telefonu evde bırakmamın sebebini sorduğunda 'senin telefonun yok.Şartlarımızı eşitliyorum' diyebiliyorum. Beni gazete,annesini kitap okurken görerek büyüyor. Siz elinize yapışık telefon ile Çoçuğunuzun karşısında oturursanız elbette bağımlı olur. Siz bencil olursanınz ada bencil.olur. Siz rahatınızı ön planda tutar,umursamaz tavır içinde olursanız oda sözünüzü dinlemeyen agresif bir çoçuk olur.Çoçuğunuz ile ilgilenmezseniz elbette tablet bağımlısı olur. Biraz başınızı sosyal medyadan kaldırın ve onun berrak gözlerinin içine bakın. Çoçuk ilgi ile büyür. Siz o ilgiyi esirgerseniz o ilgiyi tabletten bulur. Siz teblete pc.ye gömülürseniz oda gömülür. Her gelen bildirime baktığınız kadar ona baksanız,çoçuk tabletin yüzüne bakmaz. BUnları hem çoçuğunuz hem de kendiniz için yapın. Siz de mutlu olursunuz.
2 Yanıt Yanıtla +18
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001ATB 2 yıl kayserili73
kayserili73

Yazıyı okumadan yorum yapayım. 9 yaşında kız çoçuk babasıyım. Kızımın hem tableti hem de bilgisayarı var. Onu 4 yaşında teknoloji ile tanıştırdım. İlk etapta önceden mutlaka izlediğim filmleri izleterek tablet pc. kullanmayı öğrettim. Okuma yazma öğrendiğinde google ile bilgi edinmeyi öğrendi. ilk aramasıda gezengeler oldu. Hafıza ve reflekslerini geliştirebileceği oyunlar oynaması için teşvik ettim. Evimde televizyon yok. Onun doğumu ile televizyonu kaldırdım. Peki bunca teknolojiye erişimi elinin altındayken bağımlı mı. HAYIR. Çünkü onunla oynamayı seviyorum. Onunla konuşmayı seviyorum. Hatta beraber dışarı çıktığımızda telefonu evde bırakmamın sebebini sorduğunda 'senin telefonun yok.Şartlarımızı eşitliyorum' diyebiliyorum. Beni gazete,annesini kitap okurken görerek büyüyor. Siz elinize yapışık telefon ile Çoçuğunuzun karşısında oturursanız elbette bağımlı olur. Siz bencil olursanınz ada bencil.olur. Siz rahatınızı ön planda tutar,umursamaz tavır içinde olursanız oda sözünüzü dinlemeyen agresif bir çoçuk olur.Çoçuğunuz ile ilgilenmezseniz elbette tablet bağımlısı olur. Biraz başınızı sosyal medyadan kaldırın ve onun berrak gözlerinin içine bakın. Çoçuk ilgi ile büyür. Siz o ilgiyi esirgerseniz o ilgiyi tabletten bulur. Siz teblete pc.ye gömülürseniz oda gömülür. Her gelen bildirime baktığınız kadar ona baksanız,çoçuk tabletin yüzüne bakmaz. BUnları hem çoçuğunuz hem de kendiniz için yapın. Siz de mutlu olursunuz.

Helal vallahi,tam isabet yorum olmuş tebrik ederim.
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fa1yan0s 2 yıl kayserili73
kayserili73

Yazıyı okumadan yorum yapayım. 9 yaşında kız çoçuk babasıyım. Kızımın hem tableti hem de bilgisayarı var. Onu 4 yaşında teknoloji ile tanıştırdım. İlk etapta önceden mutlaka izlediğim filmleri izleterek tablet pc. kullanmayı öğrettim. Okuma yazma öğrendiğinde google ile bilgi edinmeyi öğrendi. ilk aramasıda gezengeler oldu. Hafıza ve reflekslerini geliştirebileceği oyunlar oynaması için teşvik ettim. Evimde televizyon yok. Onun doğumu ile televizyonu kaldırdım. Peki bunca teknolojiye erişimi elinin altındayken bağımlı mı. HAYIR. Çünkü onunla oynamayı seviyorum. Onunla konuşmayı seviyorum. Hatta beraber dışarı çıktığımızda telefonu evde bırakmamın sebebini sorduğunda 'senin telefonun yok.Şartlarımızı eşitliyorum' diyebiliyorum. Beni gazete,annesini kitap okurken görerek büyüyor. Siz elinize yapışık telefon ile Çoçuğunuzun karşısında oturursanız elbette bağımlı olur. Siz bencil olursanınz ada bencil.olur. Siz rahatınızı ön planda tutar,umursamaz tavır içinde olursanız oda sözünüzü dinlemeyen agresif bir çoçuk olur.Çoçuğunuz ile ilgilenmezseniz elbette tablet bağımlısı olur. Biraz başınızı sosyal medyadan kaldırın ve onun berrak gözlerinin içine bakın. Çoçuk ilgi ile büyür. Siz o ilgiyi esirgerseniz o ilgiyi tabletten bulur. Siz teblete pc.ye gömülürseniz oda gömülür. Her gelen bildirime baktığınız kadar ona baksanız,çoçuk tabletin yüzüne bakmaz. BUnları hem çoçuğunuz hem de kendiniz için yapın. Siz de mutlu olursunuz.

7 yaşında bir erkek çocuğu babası olarak yorumunuzu destekliyor ve tespitiniz için sizi tebrik ediyorum.
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001ATB 2 yıl
video haber olsa daha iyi olurdu ama yinede emeğine sağlık Mesut Abi.
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