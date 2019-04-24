CoinBene saldırıya uğradı, 200 milyon dolar kayıp

Gün geçmiyor ki yeni bir kripto para borsası saldırısı olmasın. Günlük hacmi 1 milyar dolar civarında olan Coinbene borsası da hacklendi. Saldırganların yaklaşık 200 milyon dolarlık kripto para ile buhar olduğu ifade ediliyor.

Büyük soygun

25 Mart tarihinde gerçekleştiği iddia edilen olayda saldırganların NPXS, UDOO, HPT ve MXM kripto paralarından yaklaşık 200 milyon dolarlık bir meblağı farklı cüzdanlara transfer ettikleri ifade ediliyor.

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Coinbene o tarihten itibaren sözde bir altyapı çalışmasına girdi ve uzun bir süre kapalı kaldı. Elbette bu süreç içerisinde hack olayı kabul edilmedi. Bazı araştırma firmalarının çabaları, coin geliştiricileri ve hesap sahiplerinin şüpheleri doğrultusunda çıkarımlar yapıldı.

Coinbene bir şikâyette bulunmadığı için saldırı kim veya kimler tarafından yapıldı ve ne kadar meblağ zarar var bilinmiyor. Coinbene’nin bu süreçte UDOO ve MXM geliştiricilerinden belirli bir miktar coin transferi istediği ve zararı böyle kapattığı belirtiliyor. Ayrıca UDOO’nun fiyatını aşırı şişirerek zararın bir miktarını da buradan kapatmış.

Olay çok fazla duyulmadığı için Coinbene skandaldan sıyrılmış gibi görünüyor. En büyük 10 borsa arasında yer alan Coinbene’nin hack haberinin yayılması elbette bahar havası yaşayan piyasaları da sarsacaktı. Belki bu yüzden kripto para dünyası olaya biraz suskun kaldı.