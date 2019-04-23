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GeForce 1600 serisi dizüstülerde 100fps üzerini vadediyor

Turing mimarisini temel alan mobil GeForce 1600 ekran kartları yola çıkıyor. PUBG, APEX Legends, Overwatch ve Fornite gibi oyunlarda 100fps üzeri hedefleniyor.
4 hf.
3,9b
1
10
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Merakla beklenen alt seviye GeForce GTX 1650 ekran kartını tanıtan Nvidia ayrıca taşınabilir sistemlere yönelik olarak da iki Turing kartı hazırladı. GeForce GTX 1650 ve GeForce GTX 1660 Ti ekran kartları mobilde 100fps sınırını hedefliyor.

Mobil GeForce 1600 serisi neler sunacak?

Nvidia tarafından verilen bilgilere göre GeForce ekran kartı barındıran dizüstü modellerinin yüzde 75’i GTX 960M veya daha aşağısında model barındırıyor. Firma GTX 1600 serisi ile uygun fiyatlı dizüstülerde en iyi performansı sunmayı amaçlıyor. Ekran kartları hem standart hem de Max-Q tasarımında sunulacak.

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GeForce GTX 1650 ekran kartı TU117 grafik birimini temel alıyor ve 1024 CUDA çekirdeği barındırıyor. Standart versiyon 1395MHz hızında çalışıyor ve 1560MHz seviyesine çıkıyor. TDP değeri ise 50W. Max-Q versiyonu ise 1020MHz-1245MHz-35W değerlerine sahip. 4GB GDDR5 bellek 128GB/s bant genişliği sunuyor. GeForce GTX 1650 tabanlı dizüstü modelleri 799$ seviyesinden başlayacak.

GeForce GTX 1660 Ti ise TU116 birimini temel alıyor ve 1536 CUDA çekirdeğine sahip. Standart versiyon 1455MHz baz frekans, 1590MHz turbo frekans, 80W grafik gücüne sahip. Max-Q tasarımında ise 1140MHz-1455MHz-60W güç tüketimi bulunuyor. 6GB GDDR6 bellek 288GB/s bant genişliğine sahip. GeForce GTX 1660 Ti tabanlı dizüstü modellerinin fiyatı ise 999$ seviyesinden başlıyor.

PUBG, APEX Legends, Overwatch ve Fornite gibi oyunlarda GeForce GTX 1660 Ti ekran kartının 100fps sınırını geçebileceği ifade ediliyor. Ayrıca tüm GTX 1600 ekran kartları ve dizüstü modellerinde Fortnite oyununda geçerli 2000 V-bucks ve çeşitli oyun içi eşyalar da hediye edilecek.


https://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-1650-graphics-card-and-geforce-16-series-notebooks-launch/ Yorum Yaz
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alemburda34 4 hf. en beğenilen
8 yada 10 bin civarı çıkar piyasaya valla artık gına geldi. Elin gavuru herşeye rahat rahat erişirken biz öyle bakıyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +14
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stalker(1979) 4 hf.
Oyun bilgisayarları iyice hayal oldu.
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DH Misafiri 4 hf.
Arkadas her 6 ayda bir ekran karti çıkarıyorlar milleti sömürmek için konsollara bakın 5 6 yildir ps4 ve xbox butun oyunlari rahatca oynatıyor grafiklerde çok iyi
Arkadas her 6 ayda bir ekran karti çıkarıyorlar milleti sömürmek için konsollara bakın 5 6 yildir ps4 ve xbox butun oyunlari rahatca oynatıyor grafiklerde çok i...
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DH Misafiri 4 hf.
Arkadas her 6 ayda bir ekran karti çıkarıyorlar milleti sömürmek için konsollara bakın 5 6 yildir ps4 ve xbox butun oyunlari rahatca oynatıyor grafiklerde çok iyi
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TheNewAtilla 4 hf.
Gtx 1650 çok zayıf kalmış. Ha tabi 960m’den geçerseniz çağ atlarsınız
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heyysanadiyom 4 hf.
2080 maks kü varken bunlara para vermek istemiyorum
çünkü yükseltme yapamayacağım
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stalker(1979) 4 hf.
Oyun bilgisayarları iyice hayal oldu.
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phoenixae 4 hf.
Monster yeni seri laptoplar satışa çıktı. GTX1650li en düşük model 6300tl, GTX1660Ti li 15.6" yok 17.3" var en düşük model 9300tl.
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alemburda34 4 hf. en beğenilen
8 yada 10 bin civarı çıkar piyasaya valla artık gına geldi. Elin gavuru herşeye rahat rahat erişirken biz öyle bakıyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +14
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cryzboy43 4 hf. alemburda34
monster 6300 den çıkarmş işte
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thegood33 4 hf. alemburda34
Ekonomi çok iyi senin yanlışın var (!)
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al-ozaria 4 hf.
Fiyat açısından şu anda alınacak gibi değiller. Fiyat olarak 1660Ti'li modeller, 1650'li modeller seviyesine gelirse ya da 6000 tl civarında düz 1660'lı modeller piyasa çıkarsa alınabilir notebooklar olur.
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WmGMD 4 hf.
3000 civarına gelse de alsak diyeceğim ama dolar 6 arkadaş nasıl gelsin
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nvidia, geforce gtx 1660 ti max-q ve
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