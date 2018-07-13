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Coinbase CTO'su:" Kripto paraların yükselişine hazır olun "

Coinbase CTO'su, Twitter'dan yaptığı bir açıklamada kripto para kullanıcılarıyla akıllı telefon kullanıcılarını kıyasladı ve dijital para piyasasının daha çok büyüyeceğini söyledi.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Coinbase CTO'su:
Coinbase CTO’su Balaji Srinivasan; attığı bir tweetle kripto para piyasasındaki potansiyel kullanıcı sayısının şu ankinin yaklaşık 60 katına çıkabileceğini belirtti. Srinivasan, bu tahminini dünyadaki akıllı telefon kullanıcıları ve kripto para kullanıcıları arasında yaptığı bir kıyaslamaya dayandırdı.
Bazı kullanıcılar Srinivasan'ın yaptığı bu kıyaslamanın mantıksız olduğunu ve akıllı telefon kullanımıyla kripto para kullanımının arasında bir ilişki kurulamayacağını belirtti. Bazılarıysa atılan bu tweetin mantıklı olduğunu ve uzun vadede dijital para kullanımının işe yarayacağını düşünüyor.
Coinbase CTO'su:
 
Kripto para piyasası, son zamanlarda büyük düşüşler yaşıyor. Özellikle EOS, bu düşüşlerden en çok etkilenen kripto para birimi olmuş vaziyette. Söz konusu kripto para biriminin yaşadığı bu düşüşün ağ yapısıyla ilgili yaşadığı problemlerle ilgili olduğu düşünülüyor. 
Bugün,  EOS dahil olmak üzere birçok dijital para birimi yükselişe geçmiş durumda. CoinMarketCap'ten alınan verilere göre; kripto para piyasasındaki birçok para birimi, yaşadığı büyük düşüşlerden sonra yükselişe geçmiş durumda.
Coinbase CTO'sunun, piyasadaki kullanıcıların artacağı varsayımıyla yaptığı bu tahminin doğruluğu ilerde görülecek. Kripto para piyasası, şu an oldukça dalgalı bir durumda ve piyasaya düşüş hakim. Potansiyel yatırımcıların, ani yükselişler ve düşüşler gösteren dijital para birimlerine yatırım yapıp yapmayacağı da büyük bir merak konusu.

https://www.ccn.com/watch-out-bears-cryptos-only-getting-started-coinbase-cto/ Yorum Yaz
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AtiMX4 10 ay en beğenilen
Hep yalan. Yükseltiyorlar millette daha çok yükselecek diye milyarlar yatırıyor sonra buummm diplerde geziniyorsunuz. İnanmayın artık bu haberlere.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Hasan07-36 10 ay
Açıkçası ben ağ yapısından dolayı düşüyor vs. yorumlarına hiç katılmıyorum. Balinalar canları isteyince düşürüp canları isteyince çıkarıyorlar. Bu kadar basit olay.
Açıkçası ben ağ yapısından dolayı düşüyor vs. yorumlarına hiç katılmıyorum. Balinalar canları isteyince düşürüp canları isteyince çıkarıyorlar. Bu kadar basit o...
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deoks 10 ay
Coinbase çalışanı olarak düşecek demesini beklemiyorduk zaten.
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BlackGhost12 10 ay
Adam haklı çıktı.
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FRAPS_TR 10 ay
500 milyar param vardı , 300unu cabricegolta yatırdım. Fadılzede oldum.150 sini ise çiftlik tosuna kaptırdım. Şimdi elimde 50 kaldı onu bitcoine yatıracağım zararımı çıkartmayı planlıyorum.
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macarkend 10 ay
Herkes boğayı bekliyor.Boğa gelirse zaten coinleri bozup ortadan kaybolmak farz oldu.
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Hasan07-36 10 ay
Açıkçası ben ağ yapısından dolayı düşüyor vs. yorumlarına hiç katılmıyorum. Balinalar canları isteyince düşürüp canları isteyince çıkarıyorlar. Bu kadar basit olay.
Yanıtla +7
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AtiMX4 10 ay en beğenilen
Hep yalan. Yükseltiyorlar millette daha çok yükselecek diye milyarlar yatırıyor sonra buummm diplerde geziniyorsunuz. İnanmayın artık bu haberlere.
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K_Spartakus 10 ay AtiMX4
Vatandaş Tokatlanmaya devam eder, etsin de, bu dünyadan ne ponzi'ler ne başka şeyler geçti insanlar hala akıllanmadı.
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dere.beyi 10 ay
sabırlı olan parasını bozdurmayan kazanır
...
paranızı çekin de para kazanmayın diye bu dalgalanmalar oluyor sabredin...
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deoks 10 ay
Coinbase çalışanı olarak düşecek demesini beklemiyorduk zaten.
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