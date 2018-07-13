Coinbase CTO'su:" Kripto paraların yükselişine hazır olun "

Coinbase CTO’su Balaji Srinivasan; attığı bir tweetle kripto para piyasasındaki potansiyel kullanıcı sayısının şu ankinin yaklaşık 60 katına çıkabileceğini belirtti. Srinivasan, bu tahminini dünyadaki akıllı telefon kullanıcıları ve kripto para kullanıcıları arasında yaptığı bir kıyaslamaya dayandırdı.

Bazı kullanıcılar Srinivasan'ın yaptığı bu kıyaslamanın mantıksız olduğunu ve akıllı telefon kullanımıyla kripto para kullanımının arasında bir ilişki kurulamayacağını belirtti. Bazılarıysa atılan bu tweetin mantıklı olduğunu ve uzun vadede dijital para kullanımının işe yarayacağını düşünüyor.

Kripto para piyasası, son zamanlarda büyük düşüşler yaşıyor. Özellikle EOS, bu düşüşlerden en çok etkilenen kripto para birimi olmuş vaziyette. Söz konusu kripto para biriminin yaşadığı bu düşüşün ağ yapısıyla ilgili yaşadığı problemlerle ilgili olduğu düşünülüyor.

Bugün, EOS dahil olmak üzere birçok dijital para birimi yükselişe geçmiş durumda. CoinMarketCap'ten alınan verilere göre; kripto para piyasasındaki birçok para birimi, yaşadığı büyük düşüşlerden sonra yükselişe geçmiş durumda.

Coinbase CTO'sunun, piyasadaki kullanıcıların artacağı varsayımıyla yaptığı bu tahminin doğruluğu ilerde görülecek. Kripto para piyasası, şu an oldukça dalgalı bir durumda ve piyasaya düşüş hakim. Potansiyel yatırımcıların, ani yükselişler ve düşüşler gösteren dijital para birimlerine yatırım yapıp yapmayacağı da büyük bir merak konusu.

https://www.ccn.com/watch-out-bears-cryptos-only-getting-started-coinbase-cto/