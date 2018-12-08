Coinbase; Ripple, EOS ve Cardano'yu listeleyecek

Coinbase, yeni kripto para birimleri listelemeyi planlıyor.Geçtiğimiz günlerde ünlü kripto para borsası Coinbase tarafından yayınlanan bir basın açıklamasına göre, potansiyel yeni eklemeler arasında Ripple, EOS ve Cardano yer alıyor.

NEO, Tezos, Stellar gibi dijital para birimlerinin de dahil olacağı listelemeler hakkında Coinbase: “Yerel bankalarla ve düzenleyicilerle mümkün olduğu kadar çok çalışacak.” şeklinde açıklama yaptı.

Listeleneceği açıklanan kripto para birimlerinin kısıtlamalara veya yasaklamalara dahil olabileceğini dolayısıyla açıklanan herhangi bir dijital para biriminin listelenmesinin kesin olmadığı belirtildi.

Coinbase:"Yeni varlıklar eklemek; hem teknik hem de uygunluk açısından önemli keşif çalışmaları gerektirir ve şu an değerlendirdiğimiz tüm varlıkların "işlem için listeleneceğini" garanti edemeyiz. Ayrıca, bu söz konusu süreç; bu varlıkların bir kısmının, yerel bir cüzdan kullanarak, gönderme ya da alma kabiliyeti olmadan, sadece müşterilerin satın alma ve satma işlemleri için listelenmesiyle de sonuçlanabilir." açıklamasını yaptı.

https://cointelegraph.com/news/major-crypto-exchange-coinbase-explores-listing-xrp-cardano-eos-others