Seul belediye başkanı, yaklaşık 90 milyon dolarlık Blockchain fonu ayırdı

Seul belediye başkanı, hazırlanan beş yıllık ekonomi planında, şehirdeki Blockchain endüstrisini geliştirmek amacıyla, dağınık defter teknolojilerine oldukça büyük bir bütçe ayırdı.

İsviçre'nin Zug kentinde düzenlenen bir konuşmada Seul'ün belediye başkanı Park Won-Soon, 2018-2022 yılları arasındaki ekonomik planını açıkladı. "Blockchain City of Seuol" başlıklı proje, yatırımcıların Blockchain'i kullanmasını sağlamasını amaçlamasının yanı sıra bir dizi önlem de barındırıyor.

2022 yılına gelindiğinde Seul'deki Blockchain şirketlerine yatırım yapılması amacıyla oluşturulan fonun 100 milyar won (yaklaşık 90 milyon dolar) olması planlanıyor.

Ayrıca şehir yetkilileri, 2021 yılına kadar birçok şirkete ev sahipliği yapması üzere iki iş merkezi inşa etmek için 60.3 milyar won (yaklaşık 53.1 milyon dolar) harcamayı planlıyorlar. Şehrin batısında ve güneydoğusunda yer alacak olan bu iş merkezlerinin önümüzdeki beş yıl içinde 730 endüstri uzmanı yetiştirmesi amaçlanıyor.

Kurulması planlanan iş merkezlerinde yaklaşık 200 adet Blockchain şirketinin bulunacağı düşünülüyor.

https://cointelegraph.com/news/seoul-mayor-announces-five-year-plan-for-promoting-blockchain-industry