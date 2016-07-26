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Colin McRae Rally’yi %95'in üzerinde indirimle sadece 20 kuruşa indirin

Tüm platformlarda ne popüler yarış oyunlarından biri olan Colin McRae Rally’i çok kısa bir süreliğine 6 lira ödemek yerine sadece 20 kuruşa indirebilirsiniz.
2 yıl
6,5b
1
11
Mobil Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Colin McRae Rally’yi %95'in üzerinde indirimle sadece 20 kuruşa indirin
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Dünyanın tartışmasız en başarılı rallicilerinden biri olan İskoç asıllı Britanyalı Colin McRae’i günümüzde dahi böylesine popüler kılan önemli detaylardan biri de adı verilen yarış oyunu Colin McRae Rally’dir muhtemelen.

Codemasters’ın efsanevi oyunu, Thumbstar Games tarafından mobil cihazlara da uyarlanmıştı. Oyunun yapımcısı bugüne kadar 6 liradan sattığı oyunun fiyatında kısa süreliğine büyük bir indirime gitti.

Halen mobil dünyada çok popüler olan ve on binlerce kişinin oynadığı yapımda %95’in üzerinde indirim yapıldı ve 20 kuruşa indirmeye sunuldu. Alanındaki en başarılı oyunlardan olan özellikle kontroller noktasında gerçekçi bir deneyim sunuyor. Özellikle Asphalt ya da türevi bir yapımı uzun süre oynadıysanız Colin McRae Rally’de epey zorlanacağınızı söylemeliyiz.

Sadece Android platformunda 20 kuruşa düşen oyunu burada yer alan bağlantıdan telefonunuza indirebilirsiniz.


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olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen
aldım ama oynamam.
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nitroslive 2 yıl
grafikleri pek iyi gözükmüyor.
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Guest-C302EA147 2 yıl
Eger tahmin ettigim oyunsa eskiden ne oynardim. Hakikaten eglenceli gercekci bir oyundu. Tabii oymadigim zamanlar icin gecerli. Gta 5 i falan oynadiktan sonra zaten mobilde oylesine oynanir baska turlu oynanmaz.
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zIEdward 2 yıl
geçenlerde gördüğüm ama almadığım oyun sonradan yukarda bir arkadaş lastik patlatma vites kutusu patlama falan diyince bir gerçekci geldi ve bir daha düşerse alabilirim ama 20 kuruşdan fazla vereceğimi sanmıyorum oyunlarımın arasında durmasında fayda var ama
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DH Misafiri 2 yıl
Oyun mobile kotu entegre edilmis olabilir belki. fakat oyunun aslina kotu deyip 20kurusunu 'bile' emege nazaran sakiniyorsan nfs2'ye kaldigi yerden devam edebilirsin.
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DH Misafiri 2 yıl
Araba kullanmayı bilmeyen need for speed oynasın, lastik patlatıp vites kutusunun arıza yaptığını görmek istiyorsan gerçek rally oyamalısın..
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kadirirdem 2 yıl
ben o parayı da vermem.
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senjido 2 yıl
videonun dislike barı 20 kuruşa değmez gibi geldi
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olağan_şüpheli 2 yıl
aldım ama oynamam.
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dr20mouse 2 yıl
Oyun güzel S7'de akıyor.
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benhuraxu 2 yıl
Bu oyundan ümidimi kesip unıtmuştum ama bugün sdn ve dh de gördüm. Bir bakalım
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SnavS 2 yıl
20 kuruş bile vermem buna
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