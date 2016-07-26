Colin McRae Rally’yi %95'in üzerinde indirimle sadece 20 kuruşa indirin

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Dünyanın tartışmasız en başarılı rallicilerinden biri olan İskoç asıllı Britanyalı Colin McRae’i günümüzde dahi böylesine popüler kılan önemli detaylardan biri de adı verilen yarış oyunu Colin McRae Rally’dir muhtemelen.

Codemasters’ın efsanevi oyunu, Thumbstar Games tarafından mobil cihazlara da uyarlanmıştı. Oyunun yapımcısı bugüne kadar 6 liradan sattığı oyunun fiyatında kısa süreliğine büyük bir indirime gitti.

Halen mobil dünyada çok popüler olan ve on binlerce kişinin oynadığı yapımda %95’in üzerinde indirim yapıldı ve 20 kuruşa indirmeye sunuldu. Alanındaki en başarılı oyunlardan olan özellikle kontroller noktasında gerçekçi bir deneyim sunuyor. Özellikle Asphalt ya da türevi bir yapımı uzun süre oynadıysanız Colin McRae Rally’de epey zorlanacağınızı söylemeliyiz.

Sadece Android platformunda 20 kuruşa düşen oyunu burada yer alan bağlantıdan telefonunuza indirebilirsiniz.