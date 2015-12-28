Comcast, kablo TV üzerinden ABD'de 1Gbps internet hizmetine başlıyor

Haber Editörü
Google'ın yaklaşık 3 yıl önce Kansas şehrinde start verdiği 1Gbps hızlarındaki fiber internet hizmeti, yayılmaya devam ederken, rakipleri de boş durmuyor ve mücadeleyi bir üst seviyeye taşımaya çalışıyor. ABD'nin en fazla geniş bant internet kullanıcısına sahip olan firması Comcast, kablo TV üzerinden 1Gbps internet hizmetine başlıyor.
Comcast hali hazırda ülkemizdeki fiber hizmetlerine benzer bir şekilde internet bağlantıları sunmakta. Binalara doğrudan fiber optik kablolar çekerek, işletmelere 2Gbps hızında internet bağlantısı sunuyor. Aylık 300$ olan Gigabit Pro adındaki hizmetin 1000$ civarında da kurulum bedeli var. Gigabit Pro hizmetinin son kullanıcıya da açılmasını hedefleyen Comcast, yıl bitmeden 18 milyon eve altyapı çekme sözü vermişti. Gigabit Pro için kullanıcıların fiber altyapılara yakın yerlerde oturmaları gerekiyor.
Fiber altyapı haricinde Comcast, kablo TV üzerinden Gigabit internet hizmeti sunmak için büyük bir yatırım yaptı ve Gigabit Pro hizmetinden çok daha düşük bedeller karşılığında, kullanıcılara 1Gbps internet hizmeti sunacak. Kablo TV hatları üzerinden internet hizmeti sunabilmek için DOCSIS adında bir standart kullanılıyor ve fiber-koaksiyel melezi altyapılar üzerinden aktarılıyor. Standardın son versiyonu DOCSIS 3.1 ise teorik olarak 10Gbps indirme, 1Gbps yükleme hızlarına ulaşabiliyor.
Comcast, dünyanın ilk DOCSIS 3.1 modemini Philadelphia'da bir eve kurdu ve testlere başladı. Önümüzdeki aylarda daha fazla eve modem kurularak Gigabit internetin denemeleri genişletilecek. Fiber internetten farklı olarak müşteriler, kablo TV hizmeti ile internet hizmetini tek bir paket içerisinde satın alabilecekler. Ayrıca Comcast'ın kablo TV interneti, hemen tüm müşterilere sunulacak ve bölgeye göre internet hızları değişebilecek.
http://www.theverge.com/2015/12/26/10667998/comcast-begins-gigabit-internet-service Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bizim sokakda süperonline var ama binada yok verecekleri hattı 4(DÖRT YIL) Yıl dır bekliyorum. artık beklememeyi öğrendim.
Altyapı yatırımı için baskıyı yapması gereken denetleyici kurum BTK yani hükumet. Ama nerede o günler....
2010 yılında Almanya'daki sabit sunucudan 45 ping, İngiltere 60, Fransa 80 di
Artan abone sayısı sebebiyle bu gün: Almanya 75, İngiltere 90, Fransa 120 oldu.
5 yılda değişen tek şey abone sayısı sebebiyle kişi başına düşen bant genişliği oldu.
Kapımın önünde Fiber internet hattı yer almasına rağmen 5 yıldır hala hizmet vermiyor arkadaşlar... Fiber yokmuş bölgemde. HADİ LENNN..
Allah belanı versin TTnet. Kazandığın her bir kuruş bünyende çalışan yöneticilere bozuk para olarak girsin... (Ceplerine)
Bakin Comcast var mi burda:
speedtest.net/...
Comcast sozde 150 Mbps hiz verdigini belirtirken 2-27 Mbps arasi hiz almasindan sikayetci olan bir musteri:
reddit.com/...
(ayni zamanda en ustteki yorum ise 50 Mbps hizmet aldigini soyleyen musterinin 15 Mbps yi gecememesi)
Yani Comcastin 1 Gbit lik servisi 100 Mbps bile gercek hayatta zor verir. Lutfen bunu Google vs ile karsilastirmayin.