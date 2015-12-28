Comcast, kablo TV üzerinden ABD'de 1Gbps internet hizmetine başlıyor





Google'ın yaklaşık 3 yıl önce Kansas şehrinde start verdiği 1Gbps hızlarındaki fiber internet hizmeti, yayılmaya devam ederken, rakipleri de boş durmuyor ve mücadeleyi bir üst seviyeye taşımaya çalışıyor. ABD'nin en fazla geniş bant internet kullanıcısına sahip olan firması Comcast, kablo TV üzerinden 1Gbps internet hizmetine başlıyor.





Comcast hali hazırda ülkemizdeki fiber hizmetlerine benzer bir şekilde internet bağlantıları sunmakta. Binalara doğrudan fiber optik kablolar çekerek, işletmelere 2Gbps hızında internet bağlantısı sunuyor. Aylık 300$ olan Gigabit Pro adındaki hizmetin 1000$ civarında da kurulum bedeli var. Gigabit Pro hizmetinin son kullanıcıya da açılmasını hedefleyen Comcast, yıl bitmeden 18 milyon eve altyapı çekme sözü vermişti. Gigabit Pro için kullanıcıların fiber altyapılara yakın yerlerde oturmaları gerekiyor.





Fiber altyapı haricinde Comcast, kablo TV üzerinden Gigabit internet hizmeti sunmak için büyük bir yatırım yaptı ve Gigabit Pro hizmetinden çok daha düşük bedeller karşılığında, kullanıcılara 1Gbps internet hizmeti sunacak. Kablo TV hatları üzerinden internet hizmeti sunabilmek için DOCSIS adında bir standart kullanılıyor ve fiber-koaksiyel melezi altyapılar üzerinden aktarılıyor. Standardın son versiyonu DOCSIS 3.1 ise teorik olarak 10Gbps indirme, 1Gbps yükleme hızlarına ulaşabiliyor.





Comcast, dünyanın ilk DOCSIS 3.1 modemini Philadelphia'da bir eve kurdu ve testlere başladı. Önümüzdeki aylarda daha fazla eve modem kurularak Gigabit internetin denemeleri genişletilecek. Fiber internetten farklı olarak müşteriler, kablo TV hizmeti ile internet hizmetini tek bir paket içerisinde satın alabilecekler. Ayrıca Comcast'ın kablo TV interneti, hemen tüm müşterilere sunulacak ve bölgeye göre internet hızları değişebilecek.

http://www.theverge.com/2015/12/26/10667998/comcast-begins-gigabit-internet-service