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Computex 2010: AMD işlemcili cep telefonu xpPhone'da fuarın katılımcıları arasında

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: AMD işlemcili cep telefonu xpPhone'da fuarın katılımcıları arasında
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Computex 2010 fuarı kapsamında katılımcıların beğenisine sunulan en dikkat çekici ürünlerden biri de ilk detaylarına daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz xpPhone. Çin merkezli In Technology firması tarafından geliştirilen cihaz, akıllı telefon, GPS ve dizüstü bilgisayar özelliklerini tek yapıda buluşturan dünyanın ilk cihazı olarak tanımlanıyor. 175 x 84 x 25.5mm boyutlarında ve 345 gram ağırlığında olan xpPhone, geleneksel telefon tasarımlarıyla karşılaştırıldığında bir hayli büyük kalıyor. Ancak xpPhone'u farklı kılan sahip olduğu donanım alt yapısı ve güç özellikleri. Zira satılmakta olan akıllı telefonların tamamına yakını ile kıyaslandığında AMD'nin x86 tabanlı Geode LX/CS5536 işlemcisini kullanan cihaz, bu sayede Windows XP çalıştırabiliyor. Kızaklı QWERTY tuş takımına sahip olan ve iki elle kullanmak için tasarlanan cihaz, dilendiği takdirde Windows, dilendiği takdirde ise akıllı telefon özellikleri için geliştirilen kullanıcı ara birimiyle kullanılabiliyor.

512MB ve 1GB olmak üzere iki farklı bellek ile 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan xpPhone, işletim sistemi olarak Windows Embedded Standart 2009 ile geliyor. Kablosuz iletişim için WiFi, Bluetooth 2.0+EDR ve GPS özellikleriyle donatılan cihazda, 3G üzerinden kullanım için SIM slotuna da sahip. 4.8-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde 16.7 milyon renkli 16:9 ekrana sahip olan cihaz,HDMI slotu ile görüntüleri HDTV'lere ve monitörlere de aktarabiliyor. Çok fonksiyonlu yapısı ile dikkat çeken xpPhone için cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi de pil ömrü olsa gerek. Firmanın yaptığı açıklamaya göre xpPhone, 5 saate kadar konuşma, 5 güne kadar video oynatma ve gerçek yaşam koşullarında 7 saate kadar konuşma süresi vaad ediyor. Kısa bir süre önce Çin'de satışa sunulan ve şu an tüm stokları bitmiş olan xpPhone'un Avrupa'da da satışa sunulacağı belirtilirken, daha gelişmiş özelliklere sahip ikinci jenerasyonu için de çalışmaların başladığı bildirildi.

Computex 2010: AMD işlemcili cep telefonu xpPhone'da fuarın katılımcıları arasında
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Computex 2010: AMD işlemcili cep telefonu xpPhone'da fuarın katılımcıları arasında
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DH Misafiri 9 yıl
tıkandım
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mobylette 9 yıl
@kankokan snn de bulunmuşluğun var mı?
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1963bursa 9 yıl
Gerçekten alınası cihaz olmuş, ekran çözünürlüğü 1024x768 olsa, 1 tane de usb girişi, netbook'a falan gerek bırakmazmış.
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DH Misafiri 9 yıl
cihazın büyük olması gayet normal telefondan daha çok netbook ları hedef alıyor ama tasarımı kaba olmuş sanırım ön yüzünü boydan boya kaplayan bir ekranı olsa daha hoş olurdu oda herhalde 2 jenerasayona
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DH Misafiri 9 yıl
valla ne deyeyim oldukça iyi bi cıhaz kullanmak isterdim doğrusu. Gezgin işadamlarının mobil bankacılık vs işlerine çok yarar.
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fatihcanery 9 yıl
resmen takoz başka birsey değil ,ceptelefonu değil ev telefonu gibi :D
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Elektroterm 9 yıl
x86 tabanlı Windows XP daha ne olsun. Birazda ufaltabilirseler. Kim uğreşır Windows mobile veya Symbian la.
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kadirt 9 yıl
Devekuşu gibi olmuş. Ne deve ne kuş.
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baysan240 9 yıl
tekrar baktımda cihazın numerik klavye cihazın boyutunu çok etkilemiş eğer o olmasıydı cihaz o kadarda uzun olmazdı zaten eni htc ile aynı bide klavye genel olarak berbat tasarlanmış maose sağ tarafta olmalıydı enter tuşu o kadar büyük olmamalıydı belki enter tuşu küçük olaydı mouse alanı ile birletştirilip touce patd bile monte edile bilitdi ikisinin toplamı çok geniş bir alan galiba bilerek öyle yapmışlar bi sonraki model iyi satsın diye....
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baysan240 9 yıl
cepte taşınabilen bir netbook olmuş belki pantolon cebine sığmaz ama ceket cebine sığar eğer telefonu sürekli elinde taşıyan tiplerden değilseniz bence o kadarda sıkıntı yaratmaz.
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MrPerFormance 9 yıl
x86 işlemciden başka ilgi çeken bişey görmedim :(
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