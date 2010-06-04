Computex 2010: MSI, Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 470 modelini gösterdi

DirectX 11 destekli GeForce GTX 400 ailesinin tamamı için özel tasarımlı yeni versiyonlar hazırlayan MSI, Computex 2010 fuarı kapsamında Twin Frozr II soğutuculu GeForce GTX 470 modelini de tanıttı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güçlendirdiği ekran kartının, her biri 8cm çapında olan iki adet fan ve 8mm kalınlığında olan Bakır ısı borularıyla, referans tasarımlı GeForce GTX 470 modeline kıyasla 21.5db daha sessiz ve 16 derece daha serin çalıştığı açıklandı.

Saat hızları henüz açıklanmayan GeForce GT 470 Twin Frozr II modeli, 320-bit bellek veri yolu desteğine 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 448x paralel işlem birimine sahip. CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision gibi teknolojilere doğal destek sunan ekran kartının çıkış tarihi ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.