Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Computex 2010: MSI, Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 470 modelini gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,6b
1
9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Computex 2010: MSI, Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 470 modelini gösterdi
Tam Boyutta Gör

Computex 2010: MSI, Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 470 modelini gösterdi
Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli GeForce GTX 400 ailesinin tamamı için özel tasarımlı yeni versiyonlar hazırlayan MSI, Computex 2010 fuarı kapsamında Twin Frozr II soğutuculu GeForce GTX 470 modelini de tanıttı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güçlendirdiği ekran kartının, her biri 8cm çapında olan iki adet fan ve 8mm kalınlığında olan Bakır ısı borularıyla, referans tasarımlı GeForce GTX 470 modeline kıyasla 21.5db daha sessiz ve 16 derece daha serin çalıştığı açıklandı.

Saat hızları henüz açıklanmayan GeForce GT 470 Twin Frozr II modeli, 320-bit bellek veri yolu desteğine 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 448x paralel işlem birimine sahip. CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision gibi teknolojilere doğal destek sunan ekran kartının çıkış tarihi ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yc#1 9 yıl
Soğutucunun üzerindeki metal çıkıntı çoğu kasayla sorun çıkarır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 9 yıl
@saintroyo
yok artık daha neler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Man From Atlantis 9 yıl
ampnin görüntüsü bence de daha güzel..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 9 yıl

NECROCYBER

@saintroyo
yok artık daha neler...



valla bana göre amp daha güzel..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haşin Erkek 9 yıl
bu haber daha önce verilmemeşmiydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hrN1905 9 yıl

Knight7Cydonia

bu haber daha önce verilmemeşmiydi



GTX480'di o
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erikakerstedt 9 yıl
21.5db daha sessiz ve 16 derece daha serin çalıştığı açıklandı. Yuuuummmmmmmmm. Gerci Gigabyte disinda normal bir fiyatla satilan GTX 4.. serisi kart yok galiba. Bekleyen arkadaslar vardi kavusurlar umarim kartlarina.

Simdi dusununce 21db cok fazla bir fark. Stok modeller dayanilmaz bir gurultu cikariyor ya da bu fanin sesi duyulmuyor. Ikiside uc olanaklar olduguna gore bence ilginc bir hesaplama yapmislar PWM fanla ilgili. 10db off time gurultu 40db on time gurultu %50 de gorev ritim sinyali olsa ortalama 25db gurultu falan demis olabilirler. Yuk altinda surekli 21db daha sessiz fan cooook iddali bir laf.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Panasonic HDC-TM700 Full HD video kamera video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Kanser olduğumu öğrendim. (27.05.2019
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim