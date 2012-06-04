Computex 2012 : ASUS'un çift ekranlı TAICHI modeli ortaya çıktı

ASUS firmasının fuar öncesinde ipuçlarını verdiği TAICHI adlı sır konsept, fuarda resmi olarak tanıtıldı. Erken prototip olduğu için final sürümünde bazı değişiklikler olabilecek.





Modelin en önemli özelliği arkada ve önde iki adet dokunmatik ekrana yer veriyor olması. İç ekran 11.6 inçlik ve 1900 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip. Arka aydınlatmalı QWERTY klavye ve trackpad ile Zenbook çizgisine ait bir Ultrabook görünümü veriyor.

Ancak kapağı kapattığınıza 13.3 inçlik diğer ekran ortaya çıkıyor. Bu ekran da 1900 x 1280 piksel çözünürlük barındırıyor. Modeli inceleyen Engadget editörleri, ekranların oldukça hassas tepki verdiğini belirtiyor.





TAICHI modelinde Intel Ivy Bridge Core i7 işlemciler, 4GB RAM, SSD çözümü, çift bant WiFi, Super IPS+ ekran, Zenbook çizgisinin inceliği, Stylus desteği, USB 3.0, microDVI, miniVGA girişi şeklinde özellikler mevcut.





Bu yılın en çok dikkat çekecek modeli olmasına kesin gözüyle bakılan TAICHI modelinin detayları ilerleyen aylarda belli olacak.





http://www.engadget.com/2012/06/04/asus-taichi-notebook-tablet/