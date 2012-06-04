Computex 2012 : ASUS'un çift ekranlı TAICHI modeli ortaya çıktı

Haber Editörü
ASUS firmasının fuar öncesinde ipuçlarını verdiği TAICHI adlı sır konsept, fuarda resmi olarak tanıtıldı. Erken prototip olduğu için final sürümünde bazı değişiklikler olabilecek.
Modelin en önemli özelliği arkada ve önde iki adet dokunmatik ekrana yer veriyor olması. İç ekran 11.6 inçlik ve 1900 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip. Arka aydınlatmalı QWERTY klavye ve trackpad ile Zenbook çizgisine ait bir Ultrabook görünümü veriyor.
Ancak kapağı kapattığınıza 13.3 inçlik diğer ekran ortaya çıkıyor. Bu ekran da 1900 x 1280 piksel çözünürlük barındırıyor. Modeli inceleyen Engadget editörleri, ekranların oldukça hassas tepki verdiğini belirtiyor.
TAICHI modelinde Intel Ivy Bridge Core i7 işlemciler, 4GB RAM, SSD çözümü, çift bant WiFi, Super IPS+ ekran, Zenbook çizgisinin inceliği, Stylus desteği, USB 3.0, microDVI, miniVGA girişi şeklinde özellikler mevcut.
Bu yılın en çok dikkat çekecek modeli olmasına kesin gözüyle bakılan TAICHI modelinin detayları ilerleyen aylarda belli olacak.
http://www.engadget.com/2012/06/04/asus-taichi-notebook-tablet/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Androidin yapamadigi bircok isi sonunda dokunmatikli windows 8 ile yapabilecegiz...
FULL HD IPS+ ekran da cabasi...
Ince olmasi da en onemli bir artisi.
Samsung Series 7 Slate tipi dusunuyordum ama ekran kapagi yapiskani kolay etkisizlesmesiyle ekran kalkmasi ve icine toz moz kacmazi Samsung Slate 7 serisinden sogutmustu.
Asus un bu modeli ince tasarimiyla simdiden sinifinda epey iddiali olacaktir.
dikkat çeken bir diğer nokta ise firmaların yavaş yavaş android yerine windows 8'li modellere yönelmesi. asus, acer, toshiba gibi markaların haberleri zaten DH'de mevcut. buna irili ufaklı diğer firmalar da katılacaktır. bir yorumda daha vardı eğer ms lisanslama ücretini çok yüksek tutmaz ve düzgün fiyatlandırmalar ile tabletler, dokunmatik ekranlı hepsi bir arada pcler ve bu modelde olduğu gibi netbook-tablet karması modeller de yaygınlaşıp androidi zor günler bekleyecektir.
1 gunde gordugun haberler sende bu fikri olusturdu ,hmmm reklamin gucu