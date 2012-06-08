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Computex 2012 : ViewSonic'in 22 inçlik Android'li ekranı boy gösterdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Donanım
Ekrem71
Haber Editörü
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Tayvan'daki Computex 2012 fuarı başlamadan kısa süre önce ViewSonic tarafından ipuçları verilen büyük Android ekranı, nihayet kendini gösterdi.

Android Smart Display VCD22 adını taşıyan model 22 inç boyutunda ve Full HD çözünürlük sunuyor. Dokunmatik ekran çok hızlı tepki veriyor ancak kontrastı düşük ve izleme açısı oldukça dar. 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP işlemci, 1GB RAM, Android 4.0 işletim sistemi şeklinde bilinen özelliklere sahip. Bu haliyle dev bir tableti andırıyor.

Kullanım alanı açısından son kullanıcıya hitap etmeyeceği açık. Daha çok eğitim alanında veya ev eğlencesi sektöründe hizmet verebilecek bir tasarıma sahip.

Piyasaya çıkış tarihi henüz belli olmayan monitör 479$ fiyat etiketine sahip.

http://www.theverge.com/2012/6/4/3062309/viewsonic-android-smart-display-22-inch-tablet Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pardus Linux 7 yıl
Daha çok All-in-One pc mantığına uygun olmuş ama o donanımla işi zor...
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MattPegasus 7 yıl
Asus'un klavye ve mouse'lu modeline göre çok uygun fiyatı
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rastlantisal 7 yıl
32" boyunda, adam gibi bir ekran ve mantıklı bir fiyat ile gelse smart tv olayına çok başka bir boyut getirebilirmiş.
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