Computex 2014 : HP'den iki yeni katlanabilir dokunmatik dizüstü modeli









Android işletim sistemli dizüstü modeli ile fuarda sürpriz yapan HP, Windows tarafında ise yeni modellerini tanıtmaya devam etti. Firmanın son tanıttığı üyeler x360 konseptine ait.





HP'nin dönebilir ekranlı dizüstü veya ayrılabilir klavyeli tablet modellerini dahil ettiği x360 konseptine eklenen iki yeni üye Envy x360 ve Pavilion x360 oldu.





HP Envy x360 modeli 15.6 inçlik Full HD dokunmatik bir ekrana sahip. Haswell tabanlı Intel Core işlemcilerden gücünü alan model 1TB'a kadar HDD depolama ve SSD ön bellek seçeneği sunuyor.





Cihazda HP Control Zone trackpad ile çeşitli parmak hareketleri kullanarak uygulamaları yönetmek mümkün oluyor. Dönebilir ekranı sayesinde de dizüstü veya tablet modeli olabiliyor. Cihazda Beats Audio teknolojisi unutulmamış. Cihaz ay içerisinde 680$ başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.





HP Pavilion x360 ise 13.3 ve 11.6 inçlik iki farklı dokunmatik ekran seçeneğine sahip. 13.3 inçlik versiyonda Haswell tabanlı Intel Core işlemcileri veya AMD A6 ve A8 işlemcileri arasında seçim yapılabiliyor. Bu versiyonda 1TB'a kadar HDD, SSD önbellek seçeneği, HP Control Zone trackpad, Beats Audio ses teknoloisi mevcut. Ürün 600$ başlangıç fiyatı ile gelecek ay piyasaya çıkacak.





11.6 inçlik versiyonda ise tahminen Intel Bay Trail tabanlı Atom işlemciler olacak. Diğer detayların bilinmediği cihazda Beats Audio teknolojisi kullanılıyor ve bşlangıç fiyatı da 400$ olarak belirlenmiş.

http://www8.hp.com/us/en/ads/detachables-convertibles/products.html