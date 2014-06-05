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Computex 2014 : Kingston'dan kablosuz depolama ve taşınabilir bataryayı biraraya getiren MobileLite Wireless G2

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Donanım
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2014 : Kingston'dan kablosuz depolama ve taşınabilir bataryayı biraraya getiren MobileLite Wireless G2


Depolama ve bellek ürünlerinde dünya lideri firmalardan birisi olan Kingston, Computex 2014 fuarında kablosuz depolama, taşınabilir batarya ve kablosuz internet dağıtıcısı fonksiyonlarını biraraya getiren MobileLite Wireless G2 ürününü duyurdu.

MobileLite Wireless G2 asıl olarak kablosuz veri transferi yapabildiğiniz bir depolama istasyonu. Kendi içerisinde depolama birimi taşımasa da USB veya SD kart girişinden takacağınız belleklere verilerinizi depolayabiliyorsunuz. WiFi bağlantısı sayesinde veri aktarımı kablo ihtiyacı olmadan yapılabiliyor. Ürüne birden fazla kullanıcı bağlanarak işlem yapabiliyor. 

Cihazda bir Ethernet girişi mevcut. Bu sayede WiFi üzerinden mevcut interneti kablosuz olarak dağıtabiliyorsunuz. 3G desteği ile de uygun aparatları takarak bir 3G kablosuz ağ kurma imkanınız da bulunuyor.

Ürün içerisinde 4640mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Yine USB portu üzerinden akıllı telefonlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Sadece veri aktarımı veya internet dağıtımı için kullanırsanız batarya 13 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Ürün 129.14mm x 79.09mm x 19.28mm boyutlarında ve 171gr ağırlığında. Ürünün ne zaman satışa sunulacağına dair bilgi verilmedi.  

http://www.businesswire.com/news/home/20140604005810/en/Kingston-Digital-Releases-Generation-MobileLite-Wireless-Media#.U5DKT5R_t91 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Omisis046 5 yıl
wifi üzerinden interneti paylaştırmak oldukça mantıklı geldi bana, bazı durumlarda işe yarayabilir.
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onizuka_sensei 5 yıl
iPhone u 3 kere şarj eder
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ouzqan 5 yıl
Güzel düşünce ama kapasitesi biraz düşük yeni amiral gemileri 3000 mAh ile gelince artık daha yüksek kapasiteliler tercih edilebilir ama depolama olayı gerçekten hoş olmuş
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