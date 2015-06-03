Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Computex 2015 : AMD Carrizo tabanlı APU'lar resmiyet kazandı

3 yıl
3,3b
1
10
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Computex 2015 : AMD Carrizo tabanlı APU'lar resmiyet kazandı

Intel'in Broadwell tabanlı masaüstü işlemcilerini duyurduğu Computex 2015 fuarında AMD de Carrizo kod adlı altıncı nesil APU'larına resmiyet kazandırdı. APU serisi daha çok orta ve orta üst segment dizüstü modellerini temel alacak. 

Kaveri tabanlı APU'ların yerini alacak olan Carrizo APU'larında 4 adet enerji tasarrufu odaklı Excavator çekirdeği kullanılıyor. 8 adet 3. nesil GCN tabanlı grafik işlem birimi ile ortaya 12 çekirdekli bir yongaseti çıkıyor. 

28nm fabrikasyon sürecini devam ettirdiği için zar alanı olarak Kaveri'den farklı olmaması beklenen Carrizo için AMD mühendisleri sıkı bir optimizasyon çalışması yapmış ve bileşenleri elden geçirerek yüzde 23 daha az zar alanı kullanmayı başarmış. 

AMD'nin verdiği bilgilere göre Carrizo APU'ları Kaveri APU'larından 17 kat daha fazla işlemci performansı ve 2 kat daha fazla grafik performansı sunuyor. Batarya ömrü de iki kat iyileştirilmiş. Yapılan testlerde genel performans artışının ise yüzde 65 olduğu belirtiliyor. Yongaların ısıl tasarım gücü ise 15W seviyesinde kalıyor. 

Sektörde ilk kez HEVC donanım çözücü desteğini dizüstüler için sunan AMD ayrıca APU'ların ilk Heterogeneous Systems Architecture (HSA) 1.0 uyumlu yongasetleri olduğunu da belirtiyor. Yongada tek bir Cortex-A5 çekirdeği ise kendisine ayrılmış ROM'lar ile ARM TrustZone güvenlik katmanını oluşturuyor. 

Carrizo APU'ları Windows 10 ve DirectX 12 yanında oyuncuların kalbini kazanacak AMD AMD Mantle, Vulcan, Freesync gibi çeşitli standartlara da destek sunuyor. 

Yeni yongalarda AMD Dual Graphics desteği de mevcut. Belirli AMD Radeon R7 Mobile grafik kartlarını entegre grafik birimi ile kullandığınızda kare oranlarında yüzde 42'ye kadar artış elde edilebiliyor. 

AMD yeni APU'ları ile 400$ ve 700$ arasındaki dizüstü bilgisayarı segmentini hedefliyor. Yapılan araştırmalara göre tüketicilerin en yoğun ilgi gösterdiği segment burası. İşlemci ve grafik performansı olarak önceki nesilleri gölgede bırakan Carrizo APU'ları ile AMD tüketici ilgisini çekmeyi planlıyor. 

Elbette bunlar AMD'nin açıkladığı bilgiler. APU'ların gerçek hayatta Intel tabanlı rakiplerine göre nasıl performans vereceğini kısa süre içerisinde göreceğiz zira yeni APU'lar gelecek ay piyasada olacak.  

http://www.guru3d.com/news-story/amd-launches-6th-generation-a-series-processor.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
redoracle 3 yıl en beğenilen
Nihayet Amd oyuncu dizüstüleri geliyor,hemde uygun fiyatlarla.
Carrizoyla yükselişe geçsede masaüstündede güzel işler çıkarabilsinler.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Orlando DeJoseph 3 yıl
Umut fakirin ekmeği, amd artık yükselişe geçmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIGERSHARK 3 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justbejust 3 yıl
Apu isteyen Simpsons seyreder, adam gibi işlemcileri bekler oyuncular.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The white warrior 3 yıl
Önbelleğe bakın amd fx 8800p de bile SADECE 2 MB. Neden bu kadar düşük
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 3 yıl
Bu sefer olmuş gibi duruyor umarım masaüstü serilerinde de alınabilecek işlemciler üretirler de rekabet olur zira mevcut amd işlemcileri kullanmak gerçekten eziyet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 3 yıl
ben bu işlemciden alırsam gpu'su bendeki 7850 ile tümleşik bir performans gösterir mi, yani grafik performansa katkı sağlar mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exptouch 3 yıl
r 300 ile ilgili bir bilgi verilmedi mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
os_lnx 3 yıl
Haydi bakalım. Umarım iyi bir iş çıkmıştır. Nihayet diyebiliriz böylelikle. Bunu demeyi çok istiyoruz. Azda olsa ümidim var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CVenturas 3 yıl
Ekrem abi Mantle yazacağına Mantel yazmışsın onu düzenlersen iyi olur.
Gelsin görelim performanslarını Dual Graphics muhabbeti benim de çok hoşuma gidiyor. Crossfire destekli oyunlarda ucuza yüksek performans almak mümkün
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 3 yıl en beğenilen
Nihayet Amd oyuncu dizüstüleri geliyor,hemde uygun fiyatlarla.
Carrizoyla yükselişe geçsede masaüstündede güzel işler çıkarabilsinler.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3330 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming ekran kartı video ön inceleme 3 yıl O bildiğiniz bilgisayar kasalarından değil! Lian Li'nin özel kasası video ön inceleme 3 yıl Logitech ile Yeni Mouse'u MX Master'ı ve Gelecek Planlarını Konuştuk! 3 yıl Cryorig R1 Universal: Yeni nesil işlemci soğutucusu video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim