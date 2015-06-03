Computex 2015 : AMD Carrizo tabanlı APU'lar resmiyet kazandı

Intel'in Broadwell tabanlı masaüstü işlemcilerini duyurduğu Computex 2015 fuarında AMD de Carrizo kod adlı altıncı nesil APU'larına resmiyet kazandırdı. APU serisi daha çok orta ve orta üst segment dizüstü modellerini temel alacak.





Kaveri tabanlı APU'ların yerini alacak olan Carrizo APU'larında 4 adet enerji tasarrufu odaklı Excavator çekirdeği kullanılıyor. 8 adet 3. nesil GCN tabanlı grafik işlem birimi ile ortaya 12 çekirdekli bir yongaseti çıkıyor.





28nm fabrikasyon sürecini devam ettirdiği için zar alanı olarak Kaveri'den farklı olmaması beklenen Carrizo için AMD mühendisleri sıkı bir optimizasyon çalışması yapmış ve bileşenleri elden geçirerek yüzde 23 daha az zar alanı kullanmayı başarmış.





AMD'nin verdiği bilgilere göre Carrizo APU'ları Kaveri APU'larından 17 kat daha fazla işlemci performansı ve 2 kat daha fazla grafik performansı sunuyor. Batarya ömrü de iki kat iyileştirilmiş. Yapılan testlerde genel performans artışının ise yüzde 65 olduğu belirtiliyor. Yongaların ısıl tasarım gücü ise 15W seviyesinde kalıyor.





Sektörde ilk kez HEVC donanım çözücü desteğini dizüstüler için sunan AMD ayrıca APU'ların ilk Heterogeneous Systems Architecture (HSA) 1.0 uyumlu yongasetleri olduğunu da belirtiyor. Yongada tek bir Cortex-A5 çekirdeği ise kendisine ayrılmış ROM'lar ile ARM TrustZone güvenlik katmanını oluşturuyor.





Carrizo APU'ları Windows 10 ve DirectX 12 yanında oyuncuların kalbini kazanacak AMD AMD Mantle, Vulcan, Freesync gibi çeşitli standartlara da destek sunuyor.





Yeni yongalarda AMD Dual Graphics desteği de mevcut. Belirli AMD Radeon R7 Mobile grafik kartlarını entegre grafik birimi ile kullandığınızda kare oranlarında yüzde 42'ye kadar artış elde edilebiliyor.





AMD yeni APU'ları ile 400$ ve 700$ arasındaki dizüstü bilgisayarı segmentini hedefliyor. Yapılan araştırmalara göre tüketicilerin en yoğun ilgi gösterdiği segment burası. İşlemci ve grafik performansı olarak önceki nesilleri gölgede bırakan Carrizo APU'ları ile AMD tüketici ilgisini çekmeyi planlıyor.





Elbette bunlar AMD'nin açıkladığı bilgiler. APU'ların gerçek hayatta Intel tabanlı rakiplerine göre nasıl performans vereceğini kısa süre içerisinde göreceğiz zira yeni APU'lar gelecek ay piyasada olacak.

http://www.guru3d.com/news-story/amd-launches-6th-generation-a-series-processor.html