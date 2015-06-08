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Computex 2015 : Corsair ilk SFX yapıdaki güç kaynağını tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2015 : Corsair ilk SFX yapıdaki güç kaynağını tanıttı

Kompakt yapıdaki bilgisayarlar için tanımlanan SFX güç kaynağı tasarımı, Corsair tarafından ilk kez ürün gamına dahil ediliyor. Güç kaynağı daha çok ev sineması bilgisayarlarını - HTPC hedefliyor. 

Corsair SF600 adındaki modelin güç çıkışı 600W seviyesinde. Verimlilik sertifikası ise 80 PLUS Gold olarak belirlenmiş. Kaynağın Nvidia GeForce Titan X grafik kartı ile birlikte güçlü bir işlemciyi rahatlıkla kaldırabileceği belirtiliyor. 

Corsair güç kaynağını serin tutmak adına 92mm fan entegre etmeyi uygun görmüş. Boyutu büyüyen fan bu sayede daha yavaş çalışıyor ve gerekli havayı sirküle ediyor. Ayrıca gürültü yapması da engellenmiş oluyor. 

Aslında kaynağın üretimini yapan firma High Power. Enhance Electronics ile birlikte SFX güç kaynağı sınıfında rakebet eden High Power böylece Corsair'e de ilk SFX ürününü tedarik etmiş oldu. Modelin çıkış tarihi ve fiyatı ilerleyen aylarda belli olacak. 

http://www.tomshardware.com/news/corsair-sf600-sfx-psu,29317.html Yorum Yaz
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OldGamers86 4 yıl
İşte bu. :)
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Basteryus 4 yıl
Yanılmıyosam Silverstone'un da vardı 600W sfx psu'su. İyi iyi yaygınlaşsınlar, bi sonraki sistemi mini itx toplayacağız anlaşılan
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akke4323 4 yıl
Corsair'in bu konuda geç kaldığını bile söylenebilir , mini itx severler için sevindirici haber.
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_Dominic_Toretto_ 4 yıl
@testerenecmi

Sirtec > High Power demek, High Power > Sirtec demek zaten. Fark eden bir şey yok.

Geç kalınmış bir hamle de solsa, SFX' in pazar hareketliliği de ne durumda kim bilir.
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testerenecmi 4 yıl
Üretici high power değil sirtec.
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