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Computex 2015 : Tasarımı ile ilgi çeken Acer predator 8 oyuncu tableti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2015 : Tasarımı ile ilgi çeken Acer predator 8 oyuncu tableti
Oyuncu donanımları dediğimizde genelde masaüstü ve dizüstü bilgisayar modelleri akla geliyor. Tablet segmentinde ise bu trend pek tercih edilmiyor. Zira gündelik tablet modellerimizde rahat rahat oyun oynayabiliyoruz. Acer ise bu anlayışı değiştirme niyetinde. 

Acer Predator 8 olarak Computex 2015 fuarında tanıtılan tablet Android işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve 14nm sürecindeki Atom x7 yongasetinden gücünü alıyor. 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli yongaseti 600MHz hızında çalışan Intel HD grafik birimi barındırıyor. Acer Predator 8 modeli Atom x7 tabanlı ilk Android tablet olacak. 

Tabletin cezbedici tarafı dış tasarımı. İsmine uygun bir şekilde agresif bir tasarım anlayışı benimseyen tabletin köşelerinde 4 adet hoparlör yer alıyor. Modelin tasarımı genel olarak oyuncu dizüstü bilgisayarlarını anımsatıyor. 

8 inçlik bir ekranı olan Acer Predator 8 için çıkış tarihi olarak kış ayları telaffuz ediliyor. Bu bakımdan oldukça uzun bir süre beklemek zorundayız. Ayrıca performansı ile piyasadaki Android tabletlerden ne kadar farklılaşacağını da o zaman görebileceğiz. 
 
Computex 2015 : Tasarımı ile ilgi çeken Acer predator 8 oyuncu tableti

http://www.phonearena.com/news/Acer-Predator-8-gaming-tablet-with-Intel-Atom-x7-chipset-showed-off-at-Computex-2015_id69983 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okty_bcer 4 yıl
Tabletin cezbedici tarafı dış tasarımı mı ???
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
bıraksın tabletide laptop pc çıkarsın
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WHITE_Wolf 4 yıl
Nvdia Shield var.Nvidia nın anlaşması sayesinde birçok pc oyunu özel olarak geliyor.Performans olarak bunun çok önünde ama tek sıkıntı ancak amozondan sipariş etmek gerek
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WB 4 yıl
Tasarimi cok kotu, 2000'lerin baslarinda kalmis.. Bunda oyun falan da oynanmaz.
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darkneveer 4 yıl
Bnde oyun icin bi tablet dusunuyodm bakalim nasil oluck saglam olursa alicm veya oyun oynamak icin onerebildiginz tablet varmi arkadaslar ?
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mehmet4428 4 yıl
Tasarımı fena değil, performans hakkında bilgi yok ama çıktığında belli olur.
Oyun için yaptıklarına göre bir şeyler yapmışlardır.
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