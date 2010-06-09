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Computex 2010: Asus'un 3DVision destekli dizüstü bilgisayar G51JX 3D de fuardaydı

8 yıl
25,2b
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16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus G51JX 3D, HDMI 1.4 konnektörü ile 3DTV çıkışı da sunuyor.

3DVision teknolojisi için Nvidia ile yakın çalışan Asus, Computec 2010 fuarı kapsamında 3D destekli çok sayıda yeni ürün ve donanımını katılımcıların beğenisine sundu. Detaylarını dün verdiğimiz 27-inç boyutundaki 3D monitörle birlikte Asus, oyuncular için hazırladığı G51JX 3D isimli dizüstü bilgisayarını da katılımcıların beğenisine sundu. 120Hz panel kullanan ve beraberinde gelen gözlükler sayesinde Nvidia 3DVision teknolojisini destekleyen ve daha yüksek derinlikle daha gerçekçi oyun deneyimi yaşatan dizüstü bilisayar, 3DVision desteğine ek olarak güçlü donanımıyla da dikkat çekiyor.

Intel platformunu kullanan ve dört çekirdekli Core i7 720QM veya tercihe bağlı olarak Core i7-820QM modellerinden güç alan sisteme, Intel'in HM55 çipsetine sahip anakart yataklık ediyor. 8GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunan ve ekran kartı olarak Nvidia'nın, 1GB GDDR5 bellekli GeForce GTS 360M modelini kullanan G51JX 3D, kullanılan diske göre, 640GB'a kadar depolama kapasitesi sunabilmekte. Optik sürücü olarak DVD ve Blu-ray destekli kombo bir çözüme sahip olan dizüstü bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen LED Backlit tabanlı ve 120Hz hızında 15.6-inç ekrana sahip.

3DVision teknolojisini daha gerçekçi seslerle harmanlamak için EAX Advanced HD 4.0 ses teknolojisine destek veren ve ihtiyaç duyulduğu anlarda işlemci frekansını arttıran CPU Level Up özelliği ile donatılan Asus G51JX 3D, sınıfındaki en güçlü modellerden biri olarak oyunculara göz kırpıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar gts 360 malesef 3d vision için yeterli bir ekran kartı değildir.masastü bilgisayarımda gtx 280 kullanmama rağmen oyunlarda fps oranı nerdeyse 3d vision ile yarıya düşüyor.Oyunlarda medium grafik ve düşük çözünürlükte neler vadeder orası tartışılır.Ancak laptoplarda bu teknoloji için biraz daha beklenmesi gerekir diye düşünüyorum.
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Mc_Leopard 8 yıl
Önemli değil bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor
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BekirHan 8 yıl
Kusura bakma Mc-Leopard şimdi baktımda üslup biraz kabaca olmuş özür dilerim...
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mehmetgirgin 8 yıl
3boyutlu teknolojisi ne kadar hızlı gelişiyo bölye
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Mamiy 8 yıl
10 sene önce asus un 3 boyutlu gözlük ile aldığım ekran kartı geldi aklıma dünya para vermiştim :)
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atorbaci 8 yıl
3D gelecek vadediyor.şu an için 3D içerik pek yaygın değil.özellikle film olarak.nvidia 3D driverini yükledim. normal 3D gözlükle bile test aplication harika nvidia gözlüğüyle kimbilir nasıl olur.ndvia logosu monitorden çıkıyor 2-3 metre öne kadar geliyor önünüzde izliyorsunuz.
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ilker90 8 yıl
gelecek yılın teknoloji modasını size tahminlerime dayanarak yazayım
3d ekran kartları 3d monitörler 3d performanslı anakartlar 3d performansını maxsimum yaşayın diye çıkacak olan ram ler 3d oyunlar bu mause ile daha zevkli sloganıyla çıkacak olan mause ler :)hoş geldin 3d
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DH Misafiri 8 yıl
gtx laptop 1. sınıf performans serisi gtx 285 var son dx10 gtx 460 480 cıktı sanırım
gts laptop 2. sınıf performans serisi

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DH Misafiri 8 yıl
orada gtx 360 yazmıyor boyle bi kart yok zaten
gts 360 2ş sınıf performans kart kullanmıslar kimse okumadımı :D
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darbelux 8 yıl
Ülen artık herşey 3 boyutluya kayıyor. Askere gidip geldikten sonra bende 3 boyutlu bi sistem toplicam kendime...
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