Computex 2010: Asus'un 3DVision destekli dizüstü bilgisayar G51JX 3D de fuardaydı

Asus G51JX 3D, HDMI 1.4 konnektörü ile 3DTV çıkışı da sunuyor.

3DVision teknolojisi için Nvidia ile yakın çalışan Asus, Computec 2010 fuarı kapsamında 3D destekli çok sayıda yeni ürün ve donanımını katılımcıların beğenisine sundu. Detaylarını dün verdiğimiz 27-inç boyutundaki 3D monitörle birlikte Asus, oyuncular için hazırladığı G51JX 3D isimli dizüstü bilgisayarını da katılımcıların beğenisine sundu. 120Hz panel kullanan ve beraberinde gelen gözlükler sayesinde Nvidia 3DVision teknolojisini destekleyen ve daha yüksek derinlikle daha gerçekçi oyun deneyimi yaşatan dizüstü bilisayar, 3DVision desteğine ek olarak güçlü donanımıyla da dikkat çekiyor.

Intel platformunu kullanan ve dört çekirdekli Core i7 720QM veya tercihe bağlı olarak Core i7-820QM modellerinden güç alan sisteme, Intel'in HM55 çipsetine sahip anakart yataklık ediyor. 8GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunan ve ekran kartı olarak Nvidia'nın, 1GB GDDR5 bellekli GeForce GTS 360M modelini kullanan G51JX 3D, kullanılan diske göre, 640GB'a kadar depolama kapasitesi sunabilmekte. Optik sürücü olarak DVD ve Blu-ray destekli kombo bir çözüme sahip olan dizüstü bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen LED Backlit tabanlı ve 120Hz hızında 15.6-inç ekrana sahip.

3DVision teknolojisini daha gerçekçi seslerle harmanlamak için EAX Advanced HD 4.0 ses teknolojisine destek veren ve ihtiyaç duyulduğu anlarda işlemci frekansını arttıran CPU Level Up özelliği ile donatılan Asus G51JX 3D, sınıfındaki en güçlü modellerden biri olarak oyunculara göz kırpıyor.