Computex 2010: MSI, özel tasarımlı GeForce GTX 480 Twin Frozr II modelini tanıtıyor

Computex 2010 fuarının iddialı isimlerinden biri olan MSI, özel tasarımlı GeForce GTX 480 modelini de tanıttı. Nvidia tarafından dünyanın en hızlı tek GPU'lu grafik kartı olarak lanse edilen ve geçtiğimiz Nisan ayından beri satışta olan GeForce GTX 480'i masaya yatıran MSI, daha yüksek kaliteli komponentlerin kullanıldığı, gelişmiş bir soğutucu ile donatılan yeni bir model çıkardı. N480GTX Twin Frozr II adı verilen ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sundan güç almakta. 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1534MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 480x paralel işlem birimiyle geliyor.

Saat hızları hakkında henüz net bir bilgi olmayan ancak fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulabileceği belirtilen N480GTX Twin Frozr II, ısı iletim borularıyla donatılan çift fanlı özel soğutucusu sayesinde, referans tasarıma göre daha serin çalışıyor ki bilindiği üzere standart soğutuculu referans modelde sıcaklık 90-95 dereceye kadar çıkabiliyor. Over Voltage özelliği ile kullanıcılara GPU voltajını arttırabilmek ve bu sayede daha yüksek hızlara çıkabilme olanağı sunan kart, SLI, 3DVision Surround, PhysX ve CUDA gibi teknolojilere de destek sunuyor.

MSI N480GTX Twin Frozr II'nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.