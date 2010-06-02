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Computex 2010: MSI, özel tasarımlı GeForce GTX 480 Twin Frozr II modelini tanıtıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: MSI, özel tasarımlı GeForce GTX 480 Twin Frozr II modelini tanıtıyor
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Computex 2010: MSI, özel tasarımlı GeForce GTX 480 Twin Frozr II modelini tanıtıyor
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Computex 2010 fuarının iddialı isimlerinden biri olan MSI, özel tasarımlı GeForce GTX 480 modelini de tanıttı. Nvidia tarafından dünyanın en hızlı tek GPU'lu grafik kartı olarak lanse edilen ve geçtiğimiz Nisan ayından beri satışta olan GeForce GTX 480'i masaya yatıran MSI, daha yüksek kaliteli komponentlerin kullanıldığı, gelişmiş bir soğutucu ile donatılan yeni bir model çıkardı. N480GTX Twin Frozr II adı verilen ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sundan güç almakta. 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1534MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 480x paralel işlem birimiyle geliyor.

Saat hızları hakkında henüz net bir bilgi olmayan ancak fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulabileceği belirtilen N480GTX Twin Frozr II, ısı iletim borularıyla donatılan çift fanlı özel soğutucusu sayesinde, referans tasarıma göre daha serin çalışıyor ki bilindiği üzere standart soğutuculu referans modelde sıcaklık 90-95 dereceye kadar çıkabiliyor. Over Voltage özelliği ile kullanıcılara GPU voltajını arttırabilmek ve bu sayede daha yüksek hızlara çıkabilme olanağı sunan kart, SLI, 3DVision Surround, PhysX ve CUDA gibi teknolojilere de destek sunuyor.

MSI N480GTX Twin Frozr II'nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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geforcemx 9 yıl
yapmışsa nolmuş anlamadım, AYNI FİYATAMI SATACAK SANKİ,,,pc'nin dışınamı takıyosunuz kartı ,,900 tl'lik gtx480 2000 tl ye marketlerde yerini alır artık,,sizde koşakoşa alırsınız,tabi alabilirseniz..
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Reanimate 9 yıl
ya neden yapmıyolar arabadaki gibi eskiyi getir yeniyi götür kampanyaları...
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aulkem 9 yıl
su soğutma plakaları iş görür mü bunda ya?
anakarttan bağımsız olan, sadece ekran kartının fan girişinden güç alan su soğutucular var. zaten yakında hava soğutma olayı rafa kalkıcak gibi, gtx 4xx'leri gördükten sonra....
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Batuist 9 yıl
işte bu karta hayranım...
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ogkasa 9 yıl
Parası olan acımadan alacaktır
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CeFurkan 9 yıl
yanliz hala newegg de bile yok ozel sogutuculu gtx 470

ben dun baktim
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Melih Vayvalak 9 yıl
Özel soğutmalı gtx480 bekleyenlerin gözü aydın... mı desem bilemedim fiyattan ötürü. Referans tasarım gtx480'lerin TR satış fiyatları gözönüne alındığında az çok tahmin ediliyor kart serin çalışıcak olsa da ne kadar el yakacağı
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Trecc11 9 yıl
çok klass duruyor
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grafiker 9 yıl
bayılıyorum bu soğutmaya twin ler çok güzel duruyor ve işlevsel.
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huseyincarnege 9 yıl
niye bunu bakır yapmamışlar :S
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Erikakerstedt 9 yıl
Bakir , aluminyum alasim < Gumus , aluminyum alasim . Daha iyi bir isi iletimi saglamiyorsada daha ucuz oldugu icindir. Zotac GTX 470 ozel sogutuculu modelini referans tasarimdan 20 dolar daha pahaliya cikardi rekabet etmek lazim.
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ALBAY 9 yıl

huseyincarnege

niye bunu bakır yapmamışlar :S


Artık genelde soğutma olayında alüminyum kullanılıyor.MEsela bende Titan Fenrir var ve komple alüminyum.İşlemcide en az 15-20 derece farkettiriyor.
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Reanimate 9 yıl
:D araba parasına satın alırız artık bunları ... Standardı bile uçuk fiyat iken.
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