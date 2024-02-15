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    Continental, 7 bin 150 kişiyi işten çıkaracak

    Alman menşeli lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, ulaşımda elektrikli araçlarla yaşanan dönüşümde daha rekabetçi olabilmek için 7150 kişinin işine son vereceğini açıkladı.
    Continental, 7 bin 150 kişiyi işten çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Alman menşeli lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, ulaşımda elektrikli araçlarla yaşanan dönüşümde daha rekabetçi olabilmek için 7150 kişinin işine son vereceğini açıkladı.

    Continental’den yapılan açıklamada, şirketin, otomotiv bölümünde araştırma ve geliştirme (AR-GE) verimliliğini artırmak için Aralık 2023'te duyurduğu küresel önlemleri uygulamaya koyduğu belirtildi. Bu durumdan otomobil bölümünde yaklaşık 7150 pozisyonun etkileneceği belirtilen açıklamada, Almanya'da ve diğer yerlerde araştırma ile geliştirme fonksiyonları da dahil olmak üzere, şirket tesislerinin birleştirileceği aktarıldı.

    Açıklamada, şirkette AR-GE alanında işten çıkarmaların 1750 olacağı ve idari görevlerde ise 5400 kişinin işine son verileceği belirtildi. Söz konusu işten çıkarmalar, Hannover merkezli lastik ve otomobil parçaları üreticinin küresel işgücünün yaklaşık yüzde 3,6'sına denk geliyor.

    Continental, Kasım 2023’te, 2025'ten itibaren yılda 400 milyon avro tasarruf etme planı kapsamında otomotiv bölümünde binlerce kişiyi işten çıkaracağını bildirmişti. Grup, 2022 sonu itibarıyla 57 ülkede 200 bin kişiye istihdam sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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