Continental, 7 bin 150 kişiyi işten çıkaracak

Continental’den yapılan açıklamada, şirketin, otomotiv bölümünde araştırma ve geliştirme (AR-GE) verimliliğini artırmak için Aralık 2023'te duyurduğu küresel önlemleri uygulamaya koyduğu belirtildi. Bu durumdan otomobil bölümünde yaklaşık 7150 pozisyonun etkileneceği belirtilen açıklamada, Almanya'da ve diğer yerlerde araştırma ile geliştirme fonksiyonları da dahil olmak üzere, şirket tesislerinin birleştirileceği aktarıldı.
Açıklamada, şirkette AR-GE alanında işten çıkarmaların 1750 olacağı ve idari görevlerde ise 5400 kişinin işine son verileceği belirtildi. Söz konusu işten çıkarmalar, Hannover merkezli lastik ve otomobil parçaları üreticinin küresel işgücünün yaklaşık yüzde 3,6'sına denk geliyor.
Continental, Kasım 2023’te, 2025'ten itibaren yılda 400 milyon avro tasarruf etme planı kapsamında otomotiv bölümünde binlerce kişiyi işten çıkaracağını bildirmişti. Grup, 2022 sonu itibarıyla 57 ülkede 200 bin kişiye istihdam sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.