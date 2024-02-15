Tam Boyutta Gör Alman menşeli lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, ulaşımda elektrikli araçlarla yaşanan dönüşümde daha rekabetçi olabilmek için 7150 kişinin işine son vereceğini açıkladı.

Continental’den yapılan açıklamada, şirketin, otomotiv bölümünde araştırma ve geliştirme (AR-GE) verimliliğini artırmak için Aralık 2023'te duyurduğu küresel önlemleri uygulamaya koyduğu belirtildi. Bu durumdan otomobil bölümünde yaklaşık 7150 pozisyonun etkileneceği belirtilen açıklamada, Almanya'da ve diğer yerlerde araştırma ile geliştirme fonksiyonları da dahil olmak üzere, şirket tesislerinin birleştirileceği aktarıldı.

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Açıklamada, şirkette AR-GE alanında işten çıkarmaların 1750 olacağı ve idari görevlerde ise 5400 kişinin işine son verileceği belirtildi. Söz konusu işten çıkarmalar, Hannover merkezli lastik ve otomobil parçaları üreticinin küresel işgücünün yaklaşık yüzde 3,6'sına denk geliyor.

Continental, Kasım 2023’te, 2025'ten itibaren yılda 400 milyon avro tasarruf etme planı kapsamında otomotiv bölümünde binlerce kişiyi işten çıkaracağını bildirmişti. Grup, 2022 sonu itibarıyla 57 ülkede 200 bin kişiye istihdam sağlıyor.

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Continental, 7 bin 150 kişiyi işten çıkaracak