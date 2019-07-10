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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli otomobil üretimine yönelik batarya yatırımı gerçekleştirilecek

Hafta başında TBMM'ye sunulan 11. Kalkınma Planı kapsamında yerli otomobil üretimini desteklemek için batarya yatırımı planlanıyor. Sensör, yakıt hücresi ve yazılım geliştirilmesi de hedefler arasında
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yerli otomobil üretimine yönelik batarya yatırımı gerçekleştirilecek
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2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı bu hafta başında TBMM’ye sunuldu. Ekonominin her alanında değişim ve dönüşümün ön görüldüğü plan içerisinde Türkiye’nin yerli otomobil üretimini destekleyecek konular da ele alındı.

Yerli otomobil üretimine yönelik batarya yatırımı 

11. Kalkınma Planı kapsamında, elektrikli olması planlanan yerli otomobil üretimine yönelik batarya yatırımı da gerçekleştirilecek. Söz konusu yatırım, rekabet gücünün geliştirilmesi için hayata geçirilecek “Otomotiv Destek Programı”nın bir parçası olacak. Program kapsamında ayrıca sensör, yakıt hücresi ve yazılım gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi de sağlanacak. Yerli otomobil projesi için teşvik mekanizması da geliştirilecek.

Otonom araçların geliştirilmesine önem verilecek

Yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde çevre teknolojileri, bağlantılı ve otonom araçlar, akıllı hareketlik gibi kritik teknolojilerin geliştirilmesine önem verilecek. Otonom ve bağlantılı araçların geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, yurt içinde üretilen elektrikli otobüslerin, şehir içi ve şehir dışı taşımacılıkta kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak.

Dijitalleşmeye ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek üstün donanımlı iş gücü yetiştirilecek. Otomotiv sanayisinin yoğunlaştığı Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara, İzmir, Aksaray ve Adana'da otomotiv endüstri meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının açılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi için çalışılacak.

Yeni nesil araçlardan veri toplanacak

Yeni nesil araçlardan veri toplanması, kullanılması ve katma değerli hizmetlere dönüştürülmesi konusunda mevzuat ve uygulamaya yönelik belirsizlikler giderilmesi de 11. Kalkınma Planı dahilinde ele alınan konular arasında.



https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/elektrikli-oto-icin-batarya-atagi-/1527673 Yorum Yaz
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mehmetg 3 sa. en beğenilen
Dijitalleşmeye ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek üstün donanımlı iş gücü yetiştirilecek.



En son hatırladığım kadarıyla bu yeteneklere sahip onbinlerce gencimiz batılı ülkelere göç etti. Onların boşluğunu da Suriyeli ve Afgan mültecilerle doldurduk.
Dijitalleşmeye ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek üstün donanımlı iş gücü yetiştirilecek.En son hatırladığım kadarıyla ...
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DoğanGörünümlüToros 3 sa.
Ecek acak
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1 Avatar
Henkan 45 dk. yeni yorumcu
Heyecanla bekliyorum.
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Mhmmt4991 50 dk.
Hedef 2071 heralde yerli otomobil için.
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Redeemertr 1 sa.
Devlet kosgeb ' te kobilere üç kuruş destek veremiyor bütçeler bitik, ne arabası....
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Redeemertr 1 sa.
İşini iyi bilen okumuş tecrübesi iyi olan kalifiye gençlerimiz ülkeyi terk ettiği için bu işi suri din kardeşlerimiz yapacakmış, onlar da çalışmalara başlamışlar




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faniseyler 1 sa.
babayiğitlere verecekleri teşvikleri araçları alacaklara vercelerdi şimdiye yerli otomobil arzı olurdu.
Mesela 100binlik arabanın 30-40binini devlet karşılasaydı biz yerli almak isterdik. Yerliüreticilerde bu işte ışığı görüp şimdiye 8 farklı araba çıkarmışlardı.
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by__metallica 1 sa.
Olm hani elektrikli traktörümüz bile hazırdı lan? Yine mi kandırıldık ?
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Ozanerdal34 1 sa.
ince uçlu şarj aleti ile şarj ederiz :D
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OzayPc 2 sa.
yahu %100 Türk mühendislerin %100 Türk malı kullanarak otomobil yapsa bile bu bizim ilerlediğimizi göstermez yine gerideyiz teknolojide ne kadar ileri gidildi millet tek kişilik uçan drone yapmayı hedefliyor biz hala otomobil tek kişilik dronu geçtim dronu muz adam akıllı telefonumuz tabletimiz yok yerli otomobil i yaptık ekrana ne koyucaz vestel tablet mı ?
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noktasalih 16 dk. OzayPc
senin önerin ne ne yapalım kardeşim hatta nasıl yapalım onuda söyle
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deoks 2 sa.
Şu arabayı çıkarsalar bile fiyat avantajı olmazsa tutmaz.
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12 Angry Men 2 sa.
Yerli bataryamız göklerde.
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yerli otomobil, türkiyenin otomobili ve
5 etiket daha batarya yatırımı 11. kalkınma planı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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