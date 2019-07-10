Yerli otomobil üretimine yönelik batarya yatırımı gerçekleştirilecek

Tam Boyutta Gör



2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı bu hafta başında TBMM’ye sunuldu. Ekonominin her alanında değişim ve dönüşümün ön görüldüğü plan içerisinde Türkiye’nin yerli otomobil üretimini destekleyecek konular da ele alındı.

Yerli otomobil üretimine yönelik batarya yatırımı

11. Kalkınma Planı kapsamında, elektrikli olması planlanan yerli otomobil üretimine yönelik batarya yatırımı da gerçekleştirilecek. Söz konusu yatırım, rekabet gücünün geliştirilmesi için hayata geçirilecek “Otomotiv Destek Programı”nın bir parçası olacak. Program kapsamında ayrıca sensör, yakıt hücresi ve yazılım gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi de sağlanacak. Yerli otomobil projesi için teşvik mekanizması da geliştirilecek.

Otonom araçların geliştirilmesine önem verilecek

Yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde çevre teknolojileri, bağlantılı ve otonom araçlar, akıllı hareketlik gibi kritik teknolojilerin geliştirilmesine önem verilecek. Otonom ve bağlantılı araçların geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, yurt içinde üretilen elektrikli otobüslerin, şehir içi ve şehir dışı taşımacılıkta kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak.

Dijitalleşmeye ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek üstün donanımlı iş gücü yetiştirilecek. Otomotiv sanayisinin yoğunlaştığı Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara, İzmir, Aksaray ve Adana'da otomotiv endüstri meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının açılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi için çalışılacak.

Yeni nesil araçlardan veri toplanacak

Yeni nesil araçlardan veri toplanması, kullanılması ve katma değerli hizmetlere dönüştürülmesi konusunda mevzuat ve uygulamaya yönelik belirsizlikler giderilmesi de 11. Kalkınma Planı dahilinde ele alınan konular arasında.





https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/elektrikli-oto-icin-batarya-atagi-/1527673