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Control sistem gereksinimleri ve Ray Tracing görsel farkı yayınlandı

Remedy Entertainment’in yaklaşan oyunu Control’un sistem gereksinimleri yayınlandı. Stüdyo ayrıca yapımının Ray Tracing aktive edildiğinde sunduğu görsel şöleni de paylaştı.
1 gün
2,4b
1
8
Oyunlar
Metehan Göktaş
Yazar
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Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından yayınlanacak olan macera oyunu Control süpergüçlerinizle mücadele edeceğiniz bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni yapım ayrıca Nvidia’nın ışın izleme teknolojisinden de faydalanıyor.

Olağanüstü güçlerinizle ve modifiye edilebilir eşyalarla reaktif ortamda geçireceğiniz güzel bir vakit vadeden oyun, korku dolu atmosferiyle de ışın izlemeye bir hayli elverişli. GPU devi son dönemde yeni yapımlara yeni teknolojisini eklemek için hummalı bir şekilde çalışıyor.Şu günlerde Control ve Wolfenstein: Youngblood’ın RTX kartlarıyla birlikte hediye ediliyor.
Control’da Ray Tracing’i deneyimlemeniz için RTX 2060 dahi yeterli görünüyor. Onun dışında oyunun mütevazi sistem gereksinimlerine sahip olduğu söylenebilir.

Minimum gereksinimler

CPU: İ5-4690/FX 4350
RAM: 8GB
GPU: GTX 780/R9 280X
OS: Windows 7 64 bit
DirectX: DX11

Önerilen gereksinimler

CPU: i5-7600K/Ryzen 5 1600X
RAM: 16 GB
GPU: GTX 1660/1060/ RX 580
Ray Tracing için RTX 2060
OS: Windows 10 64 bit
DirectX: DX11/12

https://www.tomshardware.com/news/control-game-pc-requirements-ray-tracing,40096.html Yorum Yaz
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QuexSeeL 1 gün en beğenilen Fatic
Performans kaybı olmadan ışın izleme yaparsa amd tabii övülür, performans kaybı olursa kimse yüzüne bakmaz ışın izlemenin bu zamana kadar nasıl yapıldıysa oyunlar öyle yapılmaya devam eder.
Performans kaybı olmadan ışın izleme yaparsa amd tabii övülür, performans kaybı olursa kimse yüzüne bakmaz ışın izlemenin bu zamana kadar nasıl yapıldıysa oyun...
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AMDR 7 sa.
Minimum sistem gereksimine bakın. 4690ı, FX4350 ile yan yana koymuşlar.
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sosisvesalam 8 sa.
elbette performans kaybı olacak o kadar hesap yapılıyor eğer performans kaybı için gelişim olmasaydı hala super mario gibi oyunlar oynacaktık birkaç seneye sistem oturur bir yerden başlamak gerek. physx ilk çıktığında fps düşüyor diye şikayet ediliyordu.
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DH Misafiri 10 sa.
O kadar haklısınız ki ben gerçek hayatta bu kadar ayna gibi yansıma göremezken oyunlarda görmekten rahatsız oluyorum oyunların sanki gerçekçiliği azalmış gibi hissediyorum. Kayadan parlıyor yapraktan parlıyor ağaçtan parlıyor topraktan parlıyor anlamadım gitti
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agent1453 10 sa. DH Misafiri
Katılıyorum,yaptıkları resmen aldatmanca,gerçekçiliği baltalıyor.
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WARTIME 14 sa.
Birsey dikkatimi cekti rt oyunlara eklendikten sonra rt destekli oyunlardaki taban(yer) piril piril parlamaya(metal veya marley) ve su birikintileri cogalmaya basladi.
Cunku rtnin çölde veya cimenlik bir alanda hic farkedilir tarafi yok.
Once oyunlara adam gibi 4k texturelar gelsin ondan sonra rt yapsinlar bence.
youtu.be/...
Suraya bak yerler ve su birikintileri ayna gibi.Hic mat yuzey yok masallah heryer bildigin ayna
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Timeguard 1 gün
Işın izleme olayi oyunlarda map efektleri oldukça iyi bir noktadayken çıkti oyunlarda verimli kullanilmasida gorsel açıdan yapilan oyunun atmosferinede cok bagli olunca hak ettiği etkiyi yaratamadi ama gelecek ray trace da konsollarda destekleyeceği için hızla geçilecek.
Photo realistic kalitede oyunlarin yapilmasi için oldukça önemli teknoloji.
Unreal engine 4 ile guzel şeyler olacaktır.


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Fatic 1 gün
AMD ray tracing teknolojisini getirene kadar kartlarına bu teknoloji çöp ,AMD getirdikten sonra övülür bu forumda.
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QuexSeeL 1 gün Fatic
Performans kaybı olmadan ışın izleme yaparsa amd tabii övülür, performans kaybı olursa kimse yüzüne bakmaz ışın izlemenin bu zamana kadar nasıl yapıldıysa oyunlar öyle yapılmaya devam eder.
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