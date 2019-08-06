Control sistem gereksinimleri ve Ray Tracing görsel farkı yayınlandı

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından yayınlanacak olan macera oyunu Control süpergüçlerinizle mücadele edeceğiniz bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni yapım ayrıca Nvidia’nın ışın izleme teknolojisinden de faydalanıyor.
Olağanüstü güçlerinizle ve modifiye edilebilir eşyalarla reaktif ortamda geçireceğiniz güzel bir vakit vadeden oyun, korku dolu atmosferiyle de ışın izlemeye bir hayli elverişli. GPU devi son dönemde yeni yapımlara yeni teknolojisini eklemek için hummalı bir şekilde çalışıyor.Şu günlerde Control ve Wolfenstein: Youngblood’ın RTX kartlarıyla birlikte hediye ediliyor.
Minimum gereksinimlerCPU: İ5-4690/FX 4350
RAM: 8GB
GPU: GTX 780/R9 280X
OS: Windows 7 64 bit
DirectX: DX11
Önerilen gereksinimlerCPU: i5-7600K/Ryzen 5 1600X
RAM: 16 GB
GPU: GTX 1660/1060/ RX 580
Ray Tracing için RTX 2060
OS: Windows 10 64 bit
DirectX: DX11/12
https://www.tomshardware.com/news/control-game-pc-requirements-ray-tracing,40096.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cunku rtnin çölde veya cimenlik bir alanda hic farkedilir tarafi yok.
Once oyunlara adam gibi 4k texturelar gelsin ondan sonra rt yapsinlar bence.
youtu.be/...
Suraya bak yerler ve su birikintileri ayna gibi.Hic mat yuzey yok masallah heryer bildigin ayna
Photo realistic kalitede oyunlarin yapilmasi için oldukça önemli teknoloji.
Unreal engine 4 ile guzel şeyler olacaktır.