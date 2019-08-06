Control sistem gereksinimleri ve Ray Tracing görsel farkı yayınlandı

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından yayınlanacak olan macera oyunu Control süpergüçlerinizle mücadele edeceğiniz bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni yapım ayrıca Nvidia’nın ışın izleme teknolojisinden de faydalanıyor.

Minimum gereksinimler

Önerilen gereksinimler

https://www.tomshardware.com/news/control-game-pc-requirements-ray-tracing,40096.html

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Olağanüstü güçlerinizle ve modifiye edilebilir eşyalarla reaktif ortamda geçireceğiniz güzel bir vakit vadeden oyun,de ışın izlemeye bir hayli elverişli. GPU devi son dönemde yeni yapımlara yeni teknolojisini eklemek için hummalı bir şekilde çalışıyor.Şu günlerdehediye ediliyor.Control’da Ray Tracing’i deneyimlemeniz için RTX 2060 dahi yeterli görünüyor. Onun dışında oyunun mütevazi sistem gereksinimlerine sahip olduğu söylenebilir.İ5-4690/FX 43508GBGTX 780/R9 280XWindows 7 64 bitDX11i5-7600K/Ryzen 5 1600X16 GBGTX 1660/1060/ RX 580Ray Tracing için RTX 2060Windows 10 64 bitDX11/12