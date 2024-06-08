Alan Wake 2’nin ilk hikâye eklentisi Night Springs yayınlandı

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın en başarılı yapımlarından olan Alan Wake 2, son aylarda birçok ödüle layık görülmüştü. Özellikle sanat yönetmenliği, hikayesi ve grafikleri ile dikkatleri üzerine çeken yapım, ilk eklenti paketine kavuştu.

Assassin's Creed Mirage'ı iPhone ve iPad'de denedik! 2 sa. önce eklendi

Night Springs Xbox, PS5 ve PC platformlarında yayınlandı

Alan Wake 2’nin 2 farklı eklenti paketine sahip olacağı bir süredir biliniyordu. Oyunun geliştiricisi Remedy Entertainment, Summer Game Fest etkinliğinde yapımın ilk eklenti paketini duyurdu. Night Springs isimli hikaye eklentisi, Alan Wake evreninde gece geç saatlerde yayınlanan bir TV programı olan Night Springs’i konu alıyor. DLC, her birinde farklı bir karakterin yer aldığı üç bölümden oluşuyor: Alan Wake’in en büyük hayranı Rose Marigold, Control yapımından bildiğimiz Jesse Faden ve ünlü oyuncu Shawn Ashmore. Shawn Ashmore’u içeren bölümün Quantum Break ve Alan Wake arasında bağlantı kurması bekleniyor.

Alan Wake 2’nin ilk DLC paketi olan Night Springs, an itibari ile Xbox Series, Playstation 5 ve PC platformlarında yayınlanmış durumda. Yapımın Deluxe versiyonunu satın alan oyuncular için ücretsiz olan yapımın fiyatı ise 20$ olarak belirlenmiş. Tüm bunların yanı sıra Alan Wake 2’nin yönetmeni Sam Lake, yapımın önümüzdeki aylarda fiziksel sürümlerinin satışa çıkacağını duyurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Alan Wake 2'nin ilk DLC paketi yayınlandı