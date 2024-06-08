Alan Wake 2’nin ilk hikâye eklentisi Night Springs yayınlandı

Night Springs Xbox, PS5 ve PC platformlarında yayınlandı
Alan Wake 2’nin 2 farklı eklenti paketine sahip olacağı bir süredir biliniyordu. Oyunun geliştiricisi Remedy Entertainment, Summer Game Fest etkinliğinde yapımın ilk eklenti paketini duyurdu. Night Springs isimli hikaye eklentisi, Alan Wake evreninde gece geç saatlerde yayınlanan bir TV programı olan Night Springs’i konu alıyor. DLC, her birinde farklı bir karakterin yer aldığı üç bölümden oluşuyor: Alan Wake’in en büyük hayranı Rose Marigold, Control yapımından bildiğimiz Jesse Faden ve ünlü oyuncu Shawn Ashmore. Shawn Ashmore’u içeren bölümün Quantum Break ve Alan Wake arasında bağlantı kurması bekleniyor.
Alan Wake 2’nin ilk DLC paketi olan Night Springs, an itibari ile Xbox Series, Playstation 5 ve PC platformlarında yayınlanmış durumda. Yapımın Deluxe versiyonunu satın alan oyuncular için ücretsiz olan yapımın fiyatı ise 20$ olarak belirlenmiş. Tüm bunların yanı sıra Alan Wake 2’nin yönetmeni Sam Lake, yapımın önümüzdeki aylarda fiziksel sürümlerinin satışa çıkacağını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.