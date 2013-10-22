Cooler Master, 80+ Bronze sertifikalı GM serisi güç kaynaklarını duyurdu

Bilgisayar bileşeni üretiminde uzman firmalardan Cooler Master, GM serisi altında hazırladığı yeni güç kaynaklarını duyurarak ürün gamını genişletiyor. G450M, G550M, G650M ve G750M olmak üzere dört farklı modelden oluşan GM serisi isimlendirmeden anlaşılacağı üzere 450W, 550W, 650W ve 750W kapasite seçenekleriyle geliyor.



80+ Bronze sertifikası alan ve bilgisayar sisteminin yük durumuna göre %85'lere varan oranlarda enerji verimliliği sunan GM serisi, tek kanal +12V rail tasarımını temel alıyor. +12V kanalından G450M, 34A / 408W'lık; G550M, 42A / 504W'lık; G650M, 52A / 624W'lık ve G750M ise 62A / 744W'lık çıkış sağlayabiliyor. Özelleştirilmiş DC - DC modülü ve 3D devre tasarımı sayesinde verimlilikleri arttırılan güç kaynakları yarı modüler bir yapıya sahip olmalarının yanı sıra, yüksek voltaj, düşük voltaj, aşırı yük, yüksek ısı ve kısa devre gibi tehlikelere karşı koruma altına alınmış durumda. Yarı modüler yapı sayesinde sadece gereksinim duyduğunuz kabloları güç kaynaklarına bağlıyorsunuz ve böylece bilgisayar kasası içindeki hava sirkülasyonuna olumlu katkıda bulunuyorsunuz.

120 mm çapında, ısı kontrollü, 700 devir / dakika ile 2.800 devir / dakika hızları arasında çalışan bir fan tarafından serinletilen ve hata öncesi kullanım süreleri 100.000 saatten yüksek olarak açıklanan GM serisi güç kaynaklarının kablo sayıları ve kablolardan bazılarının uzunlukları şu şekilde;



1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörü (50 cm)

1 adet 4+4 pin işlemci güç konnektörü (55 cm)

2 adet 6+2 pin PCI-Express güç konnektörü

6 adet SATA güç konnektörü

3 adet 4 pin molex güç konnektörü

1 adet 4 pin floppy güç konnektörü



G550M

1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörü (55 cm)

1 adet 4+4 pin işlemci güç konnektörü (60 cm)

2 adet 6+2 pin PCI-Express güç konnektörü

6 adet SATA güç konnektörü

3 adet 4 pin molex güç konnektörü

1 adet 4 pin floppy güç konnektörü G650M 1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörü (55 cm)

1 adet 4+4 pin işlemci güç konnektörü (60 cm)

4 adet 6+2 pin PCI-Express güç konnektörü

8 adet SATA güç konnektörü

6 adet 4 pin molex güç konnektörü

1 adet 4 pin floppy güç konnektörü G750M 1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörü (55 cm)

1 adet 4+4 pin işlemci güç konnektörü (60 cm)

4 adet 6+2 pin PCI-Express güç konnektörü

8 adet SATA güç konnektörü

6 adet 4 pin molex güç konnektörü

1 adet 4 pin floppy güç konnektörü

Cooler Master'ın G450M'i 41.93 Euro'dan, G550M'i 50.34 Euro'dan, G650M'i 55.78 Euro'dan ve G750M'i 67.14 Euro'dan piyasaya sürmesi bekleniyor. Fiyatlara vergilerin dahil olmadığını ayrıca not düşelim.

http://www.coolermaster.com/product/Lines/gaming-gm-series.html