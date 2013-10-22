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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master, 80+ Bronze sertifikalı GM serisi güç kaynaklarını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
1
11
Güç Kaynağı
knight
Haber Editörü
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Cooler Master, 80+ Bronze sertifikalı GM serisi güç kaynaklarını duyurdu
Bilgisayar bileşeni üretiminde uzman firmalardan Cooler Master, GM serisi altında hazırladığı yeni güç kaynaklarını duyurarak ürün gamını genişletiyor. G450M, G550M, G650M ve G750M olmak üzere dört farklı modelden oluşan GM serisi isimlendirmeden anlaşılacağı üzere 450W, 550W, 650W ve 750W kapasite seçenekleriyle geliyor.
80+ Bronze sertifikası alan ve bilgisayar sisteminin yük durumuna göre %85'lere varan oranlarda enerji verimliliği sunan GM serisi, tek kanal +12V rail tasarımını temel alıyor. +12V kanalından G450M, 34A / 408W'lık; G550M, 42A / 504W'lık; G650M, 52A / 624W'lık ve G750M ise 62A / 744W'lık çıkış sağlayabiliyor. Özelleştirilmiş DC - DC modülü ve 3D devre tasarımı sayesinde verimlilikleri arttırılan güç kaynakları yarı modüler bir yapıya sahip olmalarının yanı sıra, yüksek voltaj, düşük voltaj, aşırı yük, yüksek ısı ve kısa devre gibi tehlikelere karşı koruma altına alınmış durumda. Yarı modüler yapı sayesinde sadece gereksinim duyduğunuz kabloları güç kaynaklarına bağlıyorsunuz ve böylece bilgisayar kasası içindeki hava sirkülasyonuna olumlu katkıda bulunuyorsunuz.
120 mm çapında, ısı kontrollü, 700 devir / dakika ile 2.800 devir / dakika hızları arasında çalışan bir fan tarafından serinletilen ve hata öncesi kullanım süreleri 100.000 saatten yüksek olarak açıklanan GM serisi güç kaynaklarının kablo sayıları ve kablolardan bazılarının uzunlukları şu şekilde; 
G450M
  • 1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörü (50 cm)
  • 1 adet 4+4 pin işlemci güç konnektörü (55 cm)
  • 2 adet 6+2 pin PCI-Express güç konnektörü
  • 6 adet SATA güç konnektörü
  • 3 adet 4 pin molex güç konnektörü
  • 1 adet 4 pin floppy güç konnektörü
G550M
  • 1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörü (55 cm)
  • 1 adet 4+4 pin işlemci güç konnektörü (60 cm)
  • 2 adet 6+2 pin PCI-Express güç konnektörü
  • 6 adet SATA güç konnektörü
  • 3 adet 4 pin molex güç konnektörü
  • 1 adet 4 pin floppy güç konnektörü
G650M
  • 1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörü (55 cm)
  • 1 adet 4+4 pin işlemci güç konnektörü (60 cm)
  • 4 adet 6+2 pin PCI-Express güç konnektörü
  • 8 adet SATA güç konnektörü
  • 6 adet 4 pin molex güç konnektörü
  • 1 adet 4 pin floppy güç konnektörü
G750M
  • 1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörü (55 cm)
  • 1 adet 4+4 pin işlemci güç konnektörü (60 cm)
  • 4 adet 6+2 pin PCI-Express güç konnektörü
  • 8 adet SATA güç konnektörü
  • 6 adet 4 pin molex güç konnektörü
  • 1 adet 4 pin floppy güç konnektörü
Cooler Master'ın G450M'i 41.93 Euro'dan, G550M'i 50.34 Euro'dan, G650M'i 55.78 Euro'dan ve G750M'i 67.14 Euro'dan piyasaya sürmesi bekleniyor. Fiyatlara vergilerin dahil olmadığını ayrıca not düşelim.
Cooler Master, 80+ Bronze sertifikalı GM serisi güç kaynaklarını duyurdu
Cooler Master, 80+ Bronze sertifikalı GM serisi güç kaynaklarını duyurdu

http://www.coolermaster.com/product/Lines/gaming-gm-series.html Yorum Yaz
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Coolermaster_Türkiye 6 yıl en beğenilen InsectKin
InsectKin

Vay. 62A / 744W'lık çıkış gerçekten iyimiş.
umarım Türkiye'ye pahallı fiyattan girmez, girecektirde yine bir umut...

Merhaba,

Türkiye'ye girdiğinde yaklaşık aynı fiyatlarda satılacak.

En yeni serilerimiz olan G, B, ve en son olarak V serisi güç kaynaklarımız Türkiye'de satılmaya başlandı.
InsectKinVay. 62A / 744W'lık çıkış gerçekten iyimiş.umarım Türkiye'ye pahallı fiyattan girmez, girecektirde yine bir umut.....
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alito 6 yıl
2800 d/d 120mm fan, sıcak bir ortamda ve yük altında daha hızlı döneceği için çok ses çıkartabilir. Fanın gürültü seviyeside verilse iyi olurdu.
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Xagdas 6 yıl
Neden Cooler Master logoları sonradan photoshopla yerleştirilmiş?
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End Of Days 6 yıl Xagdas
Xagdas

Neden Cooler Master logoları sonradan photoshopla yerleştirilmiş?

Ben de buna takıldım nedense
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depeche35 6 yıl
Kalite...
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oray 6 yıl
Bronze -.- gelsin elektrik paralari...
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HeavyClocker 6 yıl
Güzel bir ürün,Seasonic sandım bir an. Gerçi sanırım Seasonic üretimi
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl HeavyClocker
Tamamı CWT üretimi, Corsair'in de CWT üretimi PSU'ları var bildiğimiz gibi.

Seasonic üretimi olan V serisi var. 700W (80+GOLD) 850W (80+GOLD) ve 1000W (80+Platinum) olmak üzere.
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InsectKin 6 yıl
Vay. 62A / 744W'lık çıkış gerçekten iyimiş.
umarım Türkiye'ye pahallı fiyattan girmez, girecektirde yine bir umut...
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Coolermaster_Türkiye 6 yıl InsectKin
InsectKin

Vay. 62A / 744W'lık çıkış gerçekten iyimiş.
umarım Türkiye'ye pahallı fiyattan girmez, girecektirde yine bir umut...

Merhaba,

Türkiye'ye girdiğinde yaklaşık aynı fiyatlarda satılacak.

En yeni serilerimiz olan G, B, ve en son olarak V serisi güç kaynaklarımız Türkiye'de satılmaya başlandı.
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